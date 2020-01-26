Обсуждалось уже гениальное решение о привлечении очередных "профессиональных менеджеров" к управлению УЗ? А то я тут в бане неделю был (обычном, не Дойче ) за попытки приструнить ксенофобов. А это не поощряется - забыл, каюсь
PS: если что, то доходы УЗ составляют порядка 90 млрд грн в год. Я, кажется, знаю, что предложат консультанты DB - брать дотации из бюджета на 15 млрд грн (7,5 / 44 * 90) Ну или повысить тарифы на перевозки - в Германии так не получится, там автодороги есть, т.е. и у населения, и у бизнеса есть выбор...