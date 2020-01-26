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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5340534153425343
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:51

Deutsche Bahn 2018 - при доходах 44 млрд евро расходы 49,5 млрд евро. Весь убыток 5,5 млрд евро покрыли дотации федерального бюджета и еще сверху 2 млрд евро накинули для демонстрации бумажной прибыли (всего дотаций 7.5 млрд евро).

Обсуждалось уже гениальное решение о привлечении очередных "профессиональных менеджеров" к управлению УЗ? А то я тут в бане неделю был (обычном, не Дойче :D ) за попытки приструнить ксенофобов. А это не поощряется - забыл, каюсь :oops:

https://www.deutschebahn.com/resource/b ... 9DPCuaW63Y

PS: если что, то доходы УЗ составляют порядка 90 млрд грн в год. Я, кажется, знаю, что предложат консультанты DB - брать дотации из бюджета на 15 млрд грн (7,5 / 44 * 90) :mrgreen: Ну или повысить тарифы на перевозки - в Германии так не получится, там автодороги есть, т.е. и у населения, и у бизнеса есть выбор...
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