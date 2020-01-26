Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5339534053415342 Додано: Пон 27 січ, 2020 15:49 Волгарь написав: Справедливости ради нужно отметить, что значительная доля голландского продэкспорта - реэкспорт продукции других стран. Справедливости ради нужно отметить, что значительная доля голландского продэкспорта - реэкспорт продукции других стран.



А я думаю, где же подвох - по любой логике маленькая страна не может быть мировым лидером по сельскохозяйственной продукции, просто потому что как не накручивай всякую урожайность, всегда есть генетический край, а площади под культуры небольшие.

Сразу вспомнились знаменитые оптовые биржи в Голландии. А я думаю, где же подвох - по любой логике маленькая страна не может быть мировым лидером по сельскохозяйственной продукции, просто потому что как не накручивай всякую урожайность, всегда есть генетический край, а площади под культуры небольшие.Сразу вспомнились знаменитые оптовые биржи в Голландии. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14967 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3912 раз. Подякували: 5926 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 січ, 2020 15:51



Обсуждалось уже гениальное решение о привлечении очередных "профессиональных менеджеров" к управлению УЗ? А то я тут в бане неделю был (обычном, не Дойче ) за попытки приструнить ксенофобов. А это не поощряется - забыл, каюсь



https://www.deutschebahn.com/resource/b ... 9DPCuaW63Y



PS: если что, то доходы УЗ составляют порядка 90 млрд грн в год. Я, кажется, знаю, что предложат консультанты DB - брать дотации из бюджета на 15 млрд грн (7,5 / 44 * 90) Ну или повысить тарифы на перевозки - в Германии так не получится, там автодороги есть, т.е. и у населения, и у бизнеса есть выбор... Deutsche Bahn 2018 - при доходах 44 млрд евро расходы 49,5 млрд евро. Весь убыток 5,5 млрд евро покрыли дотации федерального бюджета и еще сверху 2 млрд евро накинули для демонстрации бумажной прибыли (всего дотаций 7.5 млрд евро).Обсуждалось уже гениальное решение о привлечении очередных "профессиональных менеджеров" к управлению УЗ? А то я тут в бане неделю был (обычном, не Дойче) за попытки приструнить ксенофобов. А это не поощряется - забыл, каюсьPS: если что, то доходы УЗ составляют порядка 90 млрд грн в год. Я, кажется, знаю, что предложат консультанты DB - брать дотации из бюджета на 15 млрд грн (7,5 / 44 * 90)Ну или повысить тарифы на перевозки - в Германии так не получится, там автодороги есть, т.е. и у населения, и у бизнеса есть выбор... zРадио

Повідомлень: 4756 З нами з: 02.05.18 Подякував: 893 раз. Подякували: 2039 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 січ, 2020 16:24 Козак-характерник написав: budivelnik написав: 4 Те що ми могли продавати високотехнологічну продукцію тільки в московію - брехня, по тій простій причині , що ця продукція вже давно

а - не високотехнологічна

б - спадок СРСр

Тому ми або консервуємось(гниємо)разом з педерацією (яка має можливість гнити довше бо її нафта-газ завжди будуть потрібні) , або рвемо звязки з старим і отримуємо ШАНС прийти до нового 4 Те що ми могли продавати високотехнологічну продукцію тільки в московію - брехня, по тій простій причині , що ця продукція вже давноа - не високотехнологічнаб - спадок СРСрТому ми або консервуємось(гниємо)разом з педерацією (яка має можливість гнити довше бо її нафта-газ завжди будуть потрібні) , або рвемо звязки з старим і отримуємо ШАНС прийти до нового Погоджуюсь. Питання лише втому як модернізувати економіку плавно, без зайвих соціальних проблем. І допоки є ринок збуту НЕвисокотехнологічної продукції в РФ, то тимчасово можна корову не різати, а ще подоїти. Нажаль псевдоеліта не скористалася часовим люфтом, щоб модернізувати підприємства і переорієнтувати на високотехнологічне виробництво. До того ж, конкуренція - жорстока річ. Ринки треба завойовувати. Там, на Заході, нас не чекають з радісними обіймами, навіть якщо продукція буде високоякісною. Погоджуюсь. Питання лише втому як модернізувати економіку плавно, без зайвих соціальних проблем. І допоки є ринок збуту НЕвисокотехнологічної продукції в РФ, то тимчасово можна корову не різати, а ще подоїти. Нажаль псевдоеліта не скористалася часовим люфтом, щоб модернізувати підприємства і переорієнтувати на високотехнологічне виробництво. До того ж, конкуренція - жорстока річ. Ринки треба завойовувати. Там, на Заході, нас не чекають з радісними обіймами, навіть якщо продукція буде високоякісною. 1 Від добра-добра не чекають ( і еліта (виробнича) не могла переобладнувати працюючі заводи по двом причинам

перша - працююче треба було зупинити

друге-після зупинки працюючого-нізвідки було брати гроші на модернізацію)

Поки була можливість експортувати в ерефію - до того часу експортували

2 Як тільки ерефія з допомогою енергоекспорту відчулась в силі-відразу наш експорт став залежати не від ціни/якості наших товарів. а від лояльності Держави Україна до педерації, при чому ступінь цієї лояльності москалики визначали одноосібно-хотіли казали що ми лояльні-не хотіли - вставляли палки в колеса

3 Чим довше ми знаходились в умовах коли політика а не економіка визначали що й куди експортувати - тим менше вільних ринків залишалось

Тому

Чим швидше підемо захоплявути те що залишилось - тим більше шансів що захопимо хоч щось. 1 Від добра-добра не чекають ( і еліта (виробнича) не могла переобладнувати працюючі заводи по двом причинамперша - працююче треба було зупинитидруге-після зупинки працюючого-нізвідки було брати гроші на модернізацію)Поки була можливість експортувати в ерефію - до того часу експортували2 Як тільки ерефія з допомогою енергоекспорту відчулась в силі-відразу наш експорт став залежати не від ціни/якості наших товарів. а від лояльності Держави Україна до педерації, при чому ступінь цієї лояльності москалики визначали одноосібно-хотіли казали що ми лояльні-не хотіли - вставляли палки в колеса3 Чим довше ми знаходились в умовах коли політика а не економіка визначали що й куди експортувати - тим менше вільних ринків залишалосьТомуЧим швидше підемо захоплявути те що залишилось - тим більше шансів що захопимо хоч щось. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21928 З нами з: 15.01.09 Подякував: 155 раз. Подякували: 2246 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 січ, 2020 16:31

https://www.facebook.com/95966641078918 ... 824319682/

К Зе и ко - вопросов больше, чем ответов. Уже не ховаются - "русский мир" порядок в Киеве наводит.К Зе и ко - вопросов больше, чем ответов. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7646 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 січ, 2020 16:36 budivelnik написав: Козак-характерник написав: budivelnik написав: 4 Те що ми могли продавати високотехнологічну продукцію тільки в московію - брехня, по тій простій причині , що ця продукція вже давно

а - не високотехнологічна

б - спадок СРСр

Тому ми або консервуємось(гниємо)разом з педерацією (яка має можливість гнити довше бо її нафта-газ завжди будуть потрібні) , або рвемо звязки з старим і отримуємо ШАНС прийти до нового 4 Те що ми могли продавати високотехнологічну продукцію тільки в московію - брехня, по тій простій причині , що ця продукція вже давноа - не високотехнологічнаб - спадок СРСрТому ми або консервуємось(гниємо)разом з педерацією (яка має можливість гнити довше бо її нафта-газ завжди будуть потрібні) , або рвемо звязки з старим і отримуємо ШАНС прийти до нового Погоджуюсь. Питання лише втому як модернізувати економіку плавно, без зайвих соціальних проблем. І допоки є ринок збуту НЕвисокотехнологічної продукції в РФ, то тимчасово можна корову не різати, а ще подоїти. Нажаль псевдоеліта не скористалася часовим люфтом, щоб модернізувати підприємства і переорієнтувати на високотехнологічне виробництво. До того ж, конкуренція - жорстока річ. Ринки треба завойовувати. Там, на Заході, нас не чекають з радісними обіймами, навіть якщо продукція буде високоякісною. Погоджуюсь. Питання лише втому як модернізувати економіку плавно, без зайвих соціальних проблем. І допоки є ринок збуту НЕвисокотехнологічної продукції в РФ, то тимчасово можна корову не різати, а ще подоїти. Нажаль псевдоеліта не скористалася часовим люфтом, щоб модернізувати підприємства і переорієнтувати на високотехнологічне виробництво. До того ж, конкуренція - жорстока річ. Ринки треба завойовувати. Там, на Заході, нас не чекають з радісними обіймами, навіть якщо продукція буде високоякісною. 1 Від добра-добра не чекають ( і еліта (виробнича) не могла переобладнувати працюючі заводи по двом причинам

перша - працююче треба було зупинити

друге-після зупинки працюючого-нізвідки було брати гроші на модернізацію)

Поки була можливість експортувати в ерефію - до того часу експортували

2 Як тільки ерефія з допомогою енергоекспорту відчулась в силі-відразу наш експорт став залежати не від ціни/якості наших товарів. а від лояльності Держави Україна до педерації, при чому ступінь цієї лояльності москалики визначали одноосібно-хотіли казали що ми лояльні-не хотіли - вставляли палки в колеса

3 Чим довше ми знаходились в умовах коли політика а не економіка визначали що й куди експортувати - тим менше вільних ринків залишалось

Тому

Чим швидше підемо захоплявути те що залишилось - тим більше шансів що захопимо хоч щось. 1 Від добра-добра не чекають ( і еліта (виробнича) не могла переобладнувати працюючі заводи по двом причинамперша - працююче треба було зупинитидруге-після зупинки працюючого-нізвідки було брати гроші на модернізацію)Поки була можливість експортувати в ерефію - до того часу експортували2 Як тільки ерефія з допомогою енергоекспорту відчулась в силі-відразу наш експорт став залежати не від ціни/якості наших товарів. а від лояльності Держави Україна до педерації, при чому ступінь цієї лояльності москалики визначали одноосібно-хотіли казали що ми лояльні-не хотіли - вставляли палки в колеса3 Чим довше ми знаходились в умовах коли політика а не економіка визначали що й куди експортувати - тим менше вільних ринків залишалосьТомуЧим швидше підемо захоплявути те що залишилось - тим більше шансів що захопимо хоч щось.

Насправді політика і економіка взаємозалежні. І в конкурентній боротьбі виграє не завжди той, хто має якісніший товар. За ринки збуту навіть війни йдуть. Кожна країна мусить проводити протекціоністську політику, щоб захищати власного виробника, дбати за працевлаштування своїх громадян тут і зараз, а не в перспективі. Не все так просто. А часу і грошей було достатньо. Замість того, щоб оновлювати автопарки, будувати хороми, купляти нерухомість за бугром, можна було інвестувати в модернізацію. Достатньо подивитися на декларації посадовців, автопарк перед державними будівлями, маєтки під Києвом, чеки в ресторанах, цифри в офшорах...і побачимо куди закопані гроші.

Насправді політика і економіка взаємозалежні. І в конкурентній боротьбі виграє не завжди той, хто має якісніший товар. За ринки збуту навіть війни йдуть. Кожна країна мусить проводити протекціоністську політику, щоб захищати власного виробника, дбати за працевлаштування своїх громадян тут і зараз, а не в перспективі. Не все так просто. А часу і грошей було достатньо. Замість того, щоб оновлювати автопарки, будувати хороми, купляти нерухомість за бугром, можна було інвестувати в модернізацію. Достатньо подивитися на декларації посадовців, автопарк перед державними будівлями, маєтки під Києвом, чеки в ресторанах, цифри в офшорах...і побачимо куди закопані гроші. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27418 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1901 раз. Подякували: 2079 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 січ, 2020 16:48 Волгарь написав: Faceless написав: Волгарь написав: Простите, torture - ЭТО ТЕПЕРЬ ПО-УКРАИНСКИ? Аналога слова ПЫТКИ не нашлось? Простите, torture - ЭТО ТЕПЕРЬ ПО-УКРАИНСКИ? Аналога слова ПЫТКИ не нашлось?

Не "теперь", а всегда так было Не "теперь", а всегда так было

По-английски, а корень латинский? Т.е. в оригинале польский Как термин, т.е. term - срок по-английский, или кат (палач) - от cut (резать) По-английски, а корень латинский? Т.е. в оригинале польский Как термин, т.е. term - срок по-английский, или кат (палач) - от cut (резать)

Насчет этимологии "кат" (палач) не скажу, этот надо отдельно исследовать. Не всегда казалось бы очевидные аналогии являются верными. Украинские словари ссылаются на "кат" как на старинное название для беса, нечистой силы.

"палач" - заимствование из тюркского ("нож, кинжал")



А "пытка" имеет общее происхождение с украинским "питати" (спрашивать), очевидно потому форма, несущая смысл torture прижилась латинская Насчет этимологии "кат" (палач) не скажу, этот надо отдельно исследовать. Не всегда казалось бы очевидные аналогии являются верными. Украинские словари ссылаются на "кат" как на старинное название для беса, нечистой силы."палач" - заимствование из тюркского ("нож, кинжал")А "пытка" имеет общее происхождение с украинским "питати" (спрашивать), очевидно потому форма, несущая смысл torture прижилась латинская Faceless

Модератор Повідомлень: 26368 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1138 раз. Подякували: 6207 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 січ, 2020 16:56 Тортури - це перевавжно обмеження волі, пересування, руху, доступу до питної води, їжі, світла, сну, психічний тиск. Без прямого пошкодження тіла. Катування - фізичне пошкодження тіла. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27418 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1901 раз. Подякували: 2079 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 січ, 2020 17:26 Kudrjavuy написав: Уже не ховаются - "русский мир" порядок в Киеве наводит.

https://www.facebook.com/95966641078918 ... 824319682/

К Зе и ко - вопросов больше, чем ответов. Уже не ховаются - "русский мир" порядок в Киеве наводит.К Зе и ко - вопросов больше, чем ответов.



Клоуни при владі - вони такі!



"Президентська стратегія миру будь-якою ціною принесла результати: владі дедалі складніше приховувати загострення на фронті.

Порівняно з січнем минулого року, кількість вбитих зросла, а українська армія продовжує втрачати свої позиції."



https://censor.net.ua/ua/n3172112 Клоуни при владі - вони такі!"Президентська стратегія миру будь-якою ціною принесла результати: владі дедалі складніше приховувати загострення на фронті.Порівняно з січнем минулого року, кількість вбитих зросла, а українська армія продовжує втрачати свої позиції." Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20941 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1169 раз. Подякували: 2158 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 січ, 2020 17:42 Козак-характерник написав: Насправді політика і економіка взаємозалежні. І в конкурентній боротьбі виграє не завжди той, хто має якісніший товар. За ринки збуту навіть війни йдуть. Кожна країна мусить проводити протекціоністську політику, щоб захищати власного виробника, дбати за працевлаштування своїх громадян тут і зараз, а не в перспективі. Не все так просто. А часу і грошей було достатньо. Замість того, щоб оновлювати автопарки, будувати хороми, купляти нерухомість за бугром, можна було інвестувати в модернізацію. Достатньо подивитися на декларації посадовців, автопарк перед державними будівлями, маєтки під Києвом, чеки в ресторанах, цифри в офшорах...і побачимо куди закопані гроші.

Насправді політика і економіка взаємозалежні. І в конкурентній боротьбі виграє не завжди той, хто має якісніший товар. За ринки збуту навіть війни йдуть. Кожна країна мусить проводити протекціоністську політику, щоб захищати власного виробника, дбати за працевлаштування своїх громадян тут і зараз, а не в перспективі. Не все так просто. А часу і грошей було достатньо. Замість того, щоб оновлювати автопарки, будувати хороми, купляти нерухомість за бугром, можна було інвестувати в модернізацію. Достатньо подивитися на декларації посадовців, автопарк перед державними будівлями, маєтки під Києвом, чеки в ресторанах, цифри в офшорах...і побачимо куди закопані гроші.

Увы, но большинство физически не понимает происхождение средств на "рынке".

Причины роста спроса, оборот,...... - что такое "рост экономики" и с чем его едят.

- За чем "приватизировать"?(главное как?) в нашем случае - уничтожать. Увы, но большинство физически не понимает происхождение средств на "рынке".Причины роста спроса, оборот,...... - что такое "рост экономики" и с чем его едят.- За чем "приватизировать"?(главное как?) в нашем случае - уничтожать. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7646 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5339534053415342 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: pesikot і 1 гістьМодератори: ТупУм