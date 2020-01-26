Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав:Справедливости ради нужно отметить, что значительная доля голландского продэкспорта - реэкспорт продукции других стран.
А я думаю, где же подвох - по любой логике маленькая страна не может быть мировым лидером по сельскохозяйственной продукции, просто потому что как не накручивай всякую урожайность, всегда есть генетический край, а площади под культуры небольшие. Сразу вспомнились знаменитые оптовые биржи в Голландии.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Deutsche Bahn 2018 - при доходах 44 млрд евро расходы 49,5 млрд евро. Весь убыток 5,5 млрд евро покрыли дотации федерального бюджета и еще сверху 2 млрд евро накинули для демонстрации бумажной прибыли (всего дотаций 7.5 млрд евро).
Обсуждалось уже гениальное решение о привлечении очередных "профессиональных менеджеров" к управлению УЗ? А то я тут в бане неделю был (обычном, не Дойче ) за попытки приструнить ксенофобов. А это не поощряется - забыл, каюсь
PS: если что, то доходы УЗ составляют порядка 90 млрд грн в год. Я, кажется, знаю, что предложат консультанты DB - брать дотации из бюджета на 15 млрд грн (7,5 / 44 * 90) Ну или повысить тарифы на перевозки - в Германии так не получится, там автодороги есть, т.е. и у населения, и у бизнеса есть выбор...
budivelnik написав:4 Те що ми могли продавати високотехнологічну продукцію тільки в московію - брехня, по тій простій причині , що ця продукція вже давно а - не високотехнологічна б - спадок СРСр Тому ми або консервуємось(гниємо)разом з педерацією (яка має можливість гнити довше бо її нафта-газ завжди будуть потрібні) , або рвемо звязки з старим і отримуємо ШАНС прийти до нового
Погоджуюсь. Питання лише втому як модернізувати економіку плавно, без зайвих соціальних проблем. І допоки є ринок збуту НЕвисокотехнологічної продукції в РФ, то тимчасово можна корову не різати, а ще подоїти. Нажаль псевдоеліта не скористалася часовим люфтом, щоб модернізувати підприємства і переорієнтувати на високотехнологічне виробництво. До того ж, конкуренція - жорстока річ. Ринки треба завойовувати. Там, на Заході, нас не чекають з радісними обіймами, навіть якщо продукція буде високоякісною.
1 Від добра-добра не чекають ( і еліта (виробнича) не могла переобладнувати працюючі заводи по двом причинам перша - працююче треба було зупинити друге-після зупинки працюючого-нізвідки було брати гроші на модернізацію) Поки була можливість експортувати в ерефію - до того часу експортували 2 Як тільки ерефія з допомогою енергоекспорту відчулась в силі-відразу наш експорт став залежати не від ціни/якості наших товарів. а від лояльності Держави Україна до педерації, при чому ступінь цієї лояльності москалики визначали одноосібно-хотіли казали що ми лояльні-не хотіли - вставляли палки в колеса 3 Чим довше ми знаходились в умовах коли політика а не економіка визначали що й куди експортувати - тим менше вільних ринків залишалось Тому Чим швидше підемо захоплявути те що залишилось - тим більше шансів що захопимо хоч щось.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
budivelnik написав:4 Те що ми могли продавати високотехнологічну продукцію тільки в московію - брехня, по тій простій причині , що ця продукція вже давно а - не високотехнологічна б - спадок СРСр Тому ми або консервуємось(гниємо)разом з педерацією (яка має можливість гнити довше бо її нафта-газ завжди будуть потрібні) , або рвемо звязки з старим і отримуємо ШАНС прийти до нового
Погоджуюсь. Питання лише втому як модернізувати економіку плавно, без зайвих соціальних проблем. І допоки є ринок збуту НЕвисокотехнологічної продукції в РФ, то тимчасово можна корову не різати, а ще подоїти. Нажаль псевдоеліта не скористалася часовим люфтом, щоб модернізувати підприємства і переорієнтувати на високотехнологічне виробництво. До того ж, конкуренція - жорстока річ. Ринки треба завойовувати. Там, на Заході, нас не чекають з радісними обіймами, навіть якщо продукція буде високоякісною.
1 Від добра-добра не чекають ( і еліта (виробнича) не могла переобладнувати працюючі заводи по двом причинам перша - працююче треба було зупинити друге-після зупинки працюючого-нізвідки було брати гроші на модернізацію) Поки була можливість експортувати в ерефію - до того часу експортували 2 Як тільки ерефія з допомогою енергоекспорту відчулась в силі-відразу наш експорт став залежати не від ціни/якості наших товарів. а від лояльності Держави Україна до педерації, при чому ступінь цієї лояльності москалики визначали одноосібно-хотіли казали що ми лояльні-не хотіли - вставляли палки в колеса 3 Чим довше ми знаходились в умовах коли політика а не економіка визначали що й куди експортувати - тим менше вільних ринків залишалось Тому Чим швидше підемо захоплявути те що залишилось - тим більше шансів що захопимо хоч щось.
Насправді політика і економіка взаємозалежні. І в конкурентній боротьбі виграє не завжди той, хто має якісніший товар. За ринки збуту навіть війни йдуть. Кожна країна мусить проводити протекціоністську політику, щоб захищати власного виробника, дбати за працевлаштування своїх громадян тут і зараз, а не в перспективі. Не все так просто. А часу і грошей було достатньо. Замість того, щоб оновлювати автопарки, будувати хороми, купляти нерухомість за бугром, можна було інвестувати в модернізацію. Достатньо подивитися на декларації посадовців, автопарк перед державними будівлями, маєтки під Києвом, чеки в ресторанах, цифри в офшорах...і побачимо куди закопані гроші.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Волгарь написав:Простите, torture - ЭТО ТЕПЕРЬ ПО-УКРАИНСКИ? Аналога слова ПЫТКИ не нашлось?
Не "теперь", а всегда так было
По-английски, а корень латинский? Т.е. в оригинале польский Как термин, т.е. term - срок по-английский, или кат (палач) - от cut (резать)
Насчет этимологии "кат" (палач) не скажу, этот надо отдельно исследовать. Не всегда казалось бы очевидные аналогии являются верными. Украинские словари ссылаются на "кат" как на старинное название для беса, нечистой силы. "палач" - заимствование из тюркского ("нож, кинжал")
А "пытка" имеет общее происхождение с украинским "питати" (спрашивать), очевидно потому форма, несущая смысл torture прижилась латинская
"Президентська стратегія миру будь-якою ціною принесла результати: владі дедалі складніше приховувати загострення на фронті. Порівняно з січнем минулого року, кількість вбитих зросла, а українська армія продовжує втрачати свої позиції."
Козак-характерник написав:Насправді політика і економіка взаємозалежні. І в конкурентній боротьбі виграє не завжди той, хто має якісніший товар. За ринки збуту навіть війни йдуть. Кожна країна мусить проводити протекціоністську політику, щоб захищати власного виробника, дбати за працевлаштування своїх громадян тут і зараз, а не в перспективі. Не все так просто. А часу і грошей було достатньо. Замість того, щоб оновлювати автопарки, будувати хороми, купляти нерухомість за бугром, можна було інвестувати в модернізацію. Достатньо подивитися на декларації посадовців, автопарк перед державними будівлями, маєтки під Києвом, чеки в ресторанах, цифри в офшорах...і побачимо куди закопані гроші.
Увы, но большинство физически не понимает происхождение средств на "рынке". Причины роста спроса, оборот,...... - что такое "рост экономики" и с чем его едят. - За чем "приватизировать"?(главное как?) в нашем случае - уничтожать.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.