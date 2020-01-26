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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5340534153425343
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 18:27

Re: Політичні дискусії

Ітогі подвєдьом. 2020-01-27

1) В мире и Украине отмечают День памяти жертв Холокоста

2) 75 годовщина освобождения концлагеря Аушвиц: в Польшу уже прилетел Зеленский, а Путин проигнорирует мероприятия (фото, видео)
В Освенциме собираются делегации из десятков стран.

Поездка Зеленского в Польшу и вовремя, и по теме события. Хоть что-то он сделал правильно

Украина ожидает от Польши восстановления оскверненной могилы воинов УПА и взятия ее под защиту – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Польши восстановление оскверненной могилы украинцев на горе Монастырь близ села Верхрата Подкарпатского воеводства Польши и взятия ее под защиту.

Дуда предложил Зеленскому вместе почтить память польских и украинских солдат, погибших в Варшавской битве в 1920 году
Как известно, Варшавская битва состоялась в августе 1920 года. Она стала решающей в польско-большевистской войне 1919-1921 годов и позволила отстоять независимость Польши.

3) Украина противостоит проявлениям ксенофобии, антисемитизма и нетерпимости, которые исходят от России - МИД
От оно чё

4) На Донбассе боевики четыре раза нарушили "тишину": один военный погиб
Новость от 26.01

На Донбассе боевики 12 раз нарушили "тишину": погибли два украинских бойца

Боевики имитировали нарушение разведения сил и средств возле Петровского
Надо перестать стрелять, надо развести войска ...

5) Провал "Новороссии" и конкуренция: СМИ рассказали о возможных причинах отставки Суркова
Помощник президента РФ Владислав Сурков, который долгое время был известен как куратор «ЛНР/ДНР» и «украинского направления», покинул свой пост, поскольку не справился со своими задачами.

Это не меняет цель РФ в отношении Украины. Это меняет способы достижения цели

6) ЕС расширит санкции против России из-за проведения "выборов" в оккупированном Крыму - СМИ
Комитет постоянных представителей стран - членов Европейского Союза (Coreper) согласовал решение расширить санкции против Российской Федерации из-за проведения так называемых «местных выборов» в оккупированном Крыму.

7) В Чечне задержали 25 человек за коллаж на Кадырова
Наш Бубочка на пути к такому.
Но поки що, тільки ображається на колажи про себе, поки що ..
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 19:09

  Frant написав:
  Kudrjavuy написав:Уже не ховаются - "русский мир" порядок в Киеве наводит.
https://www.facebook.com/95966641078918 ... 824319682/
К Зе и ко - вопросов больше, чем ответов.
Клоуни при владі - вони такі!
"Президентська стратегія миру будь-якою ціною принесла результати: владі дедалі складніше приховувати загострення на фронті.
Порівняно з січнем минулого року, кількість вбитих зросла, а українська армія продовжує втрачати свої позиції."
https://censor.net.ua/ua/n3172112

На это ему дал добро и все права уставший и отчаявшийся нарiд.
Разумеется, с подачи ущемленных папередниками пинчуков-коломойских и Ко. И их прислужников-пропаганд..нов - шариков-бигусов-дубинских.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 19:21

  Frant написав:
  Kudrjavuy написав:Уже не ховаются - "русский мир" порядок в Киеве наводит.
https://www.facebook.com/95966641078918 ... 824319682/
К Зе и ко - вопросов больше, чем ответов.


Клоуни при владі - вони такі!

"Президентська стратегія миру будь-якою ціною принесла результати: владі дедалі складніше приховувати загострення на фронті.
Порівняно з січнем минулого року, кількість вбитих зросла, а українська армія продовжує втрачати свої позиції."

https://censor.net.ua/ua/n3172112


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