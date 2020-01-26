Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Польши восстановление оскверненной могилы украинцев на горе Монастырь близ села Верхрата Подкарпатского воеводства Польши и взятия ее под защиту.
Комитет постоянных представителей стран - членов Европейского Союза (Coreper) согласовал решение расширить санкции против Российской Федерации из-за проведения так называемых «местных выборов» в оккупированном Крыму.
Клоуни при владі - вони такі! "Президентська стратегія миру будь-якою ціною принесла результати: владі дедалі складніше приховувати загострення на фронті. Порівняно з січнем минулого року, кількість вбитих зросла, а українська армія продовжує втрачати свої позиції." https://censor.net.ua/ua/n3172112
На это ему дал добро и все права уставший и отчаявшийся нарiд. Разумеется, с подачи ущемленных папередниками пинчуков-коломойских и Ко. И их прислужников-пропаганд..нов - шариков-бигусов-дубинских.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
"Президентська стратегія миру будь-якою ціною принесла результати: владі дедалі складніше приховувати загострення на фронті. Порівняно з січнем минулого року, кількість вбитих зросла, а українська армія продовжує втрачати свої позиції."