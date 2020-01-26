Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Польши восстановление оскверненной могилы украинцев на горе Монастырь близ села Верхрата Подкарпатского воеводства Польши и взятия ее под защиту.
Комитет постоянных представителей стран - членов Европейского Союза (Coreper) согласовал решение расширить санкции против Российской Федерации из-за проведения так называемых «местных выборов» в оккупированном Крыму.
Клоуни при владі - вони такі! "Президентська стратегія миру будь-якою ціною принесла результати: владі дедалі складніше приховувати загострення на фронті. Порівняно з січнем минулого року, кількість вбитих зросла, а українська армія продовжує втрачати свої позиції." https://censor.net.ua/ua/n3172112
На это ему дал добро и все права уставший и отчаявшийся нарiд. Разумеется, с подачи ущемленных папередниками пинчуков-коломойских и Ко. И их прислужников-пропаганд..нов - шариков-бигусов-дубинских.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Вставлю п'ять копійок по новому короновірусу. Вірус ВІЛ досить слабкий, до зовнішньої дії, важко передається від людини до людини. Але в нього може бути дуже довгий, роками, інкубаційний період, тому він поступово став пандемічним. Новий вірус має не дуже великий інкубаційний період, до двох тижнів, але він легко передається від людини до людини саме в цей період, тому дуже небезпечний. Якби інкубаційний період був місяці, то пандемія була б неминуча. А так, застосовуючи карантин, можливо, і вдасться уникнути всесвітньої пандемії, хоч шанси на найгірший розвиток подій не малі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.