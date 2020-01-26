Додано: Пон 27 січ, 2020 20:12

Вставлю п'ять копійок по новому короновірусу. Вірус ВІЛ досить слабкий, до зовнішньої дії, важко передається від людини до людини. Але в нього може бути дуже довгий, роками, інкубаційний період, тому він поступово став пандемічним.

Новий вірус має не дуже великий інкубаційний період, до двох тижнів, але він легко передається від людини до людини саме в цей період, тому дуже небезпечний. Якби інкубаційний період був місяці, то пандемія була б неминуча.

А так, застосовуючи карантин, можливо, і вдасться уникнути всесвітньої пандемії, хоч шанси на найгірший розвиток подій не малі.

Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.