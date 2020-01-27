Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Польши восстановление оскверненной могилы украинцев на горе Монастырь близ села Верхрата Подкарпатского воеводства Польши и взятия ее под защиту.
Комитет постоянных представителей стран - членов Европейского Союза (Coreper) согласовал решение расширить санкции против Российской Федерации из-за проведения так называемых «местных выборов» в оккупированном Крыму.
Клоуни при владі - вони такі! "Президентська стратегія миру будь-якою ціною принесла результати: владі дедалі складніше приховувати загострення на фронті. Порівняно з січнем минулого року, кількість вбитих зросла, а українська армія продовжує втрачати свої позиції." https://censor.net.ua/ua/n3172112
На это ему дал добро и все права уставший и отчаявшийся нарiд. Разумеется, с подачи ущемленных папередниками пинчуков-коломойских и Ко. И их прислужников-пропаганд..нов - шариков-бигусов-дубинских.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Вставлю п'ять копійок по новому короновірусу. Вірус ВІЛ досить слабкий, до зовнішньої дії, важко передається від людини до людини. Але в нього може бути дуже довгий, роками, інкубаційний період, тому він поступово став пандемічним. Новий вірус має не дуже великий інкубаційний період, до двох тижнів, але він легко передається від людини до людини саме в цей період, тому дуже небезпечний. Якби інкубаційний період був місяці, то пандемія була б неминуча. А так, застосовуючи карантин, можливо, і вдасться уникнути всесвітньої пандемії, хоч шанси на найгірший розвиток подій не малі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Kudrjavuy написав:Козак-характерник впал в традиционное "прикарпатское" болото, к сожалению которое за последние 15 лет сильно русифицировалось.(частично осталось влияние церкви и традиционного уклада, который на Луганщине выжжен ещё в 1918году) И наоборот YKK - перестал видеть будущее, впал в РФское агрессивное неверие всем и вся.
Разделение украинцев - форсируется.
Я вот уже давно наблюдаю за вами, что вы курите никак не пойму, я не в осуждение или наоборот, но я чувствую тонкий аромат какого-то ништяка, судя по всему не очень вредного, поскольку вас не скосило за несколько лет пребывания на форуме, но очень философского. Я бы тоже попробовал. Мне что-то неуловимо напоминает Пауло Коэльо Алхимик Монолог индейца.
В нормальних людей цей персонаж вже давно в чорному списку. Я розумію що вам, в силу професії, потрібно перечитувати усі повідомлення.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 27 січ, 2020 21:03, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.