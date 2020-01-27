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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5341534253435344>
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 18:27

Re: Політичні дискусії

Ітогі подвєдьом. 2020-01-27

1) В мире и Украине отмечают День памяти жертв Холокоста

2) 75 годовщина освобождения концлагеря Аушвиц: в Польшу уже прилетел Зеленский, а Путин проигнорирует мероприятия (фото, видео)
В Освенциме собираются делегации из десятков стран.

Поездка Зеленского в Польшу и вовремя, и по теме события. Хоть что-то он сделал правильно

Украина ожидает от Польши восстановления оскверненной могилы воинов УПА и взятия ее под защиту – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Польши восстановление оскверненной могилы украинцев на горе Монастырь близ села Верхрата Подкарпатского воеводства Польши и взятия ее под защиту.

Дуда предложил Зеленскому вместе почтить память польских и украинских солдат, погибших в Варшавской битве в 1920 году
Как известно, Варшавская битва состоялась в августе 1920 года. Она стала решающей в польско-большевистской войне 1919-1921 годов и позволила отстоять независимость Польши.

3) Украина противостоит проявлениям ксенофобии, антисемитизма и нетерпимости, которые исходят от России - МИД
От оно чё

4) На Донбассе боевики четыре раза нарушили "тишину": один военный погиб
Новость от 26.01

На Донбассе боевики 12 раз нарушили "тишину": погибли два украинских бойца

Боевики имитировали нарушение разведения сил и средств возле Петровского
Надо перестать стрелять, надо развести войска ...

5) Провал "Новороссии" и конкуренция: СМИ рассказали о возможных причинах отставки Суркова
Помощник президента РФ Владислав Сурков, который долгое время был известен как куратор «ЛНР/ДНР» и «украинского направления», покинул свой пост, поскольку не справился со своими задачами.

Это не меняет цель РФ в отношении Украины. Это меняет способы достижения цели

6) ЕС расширит санкции против России из-за проведения "выборов" в оккупированном Крыму - СМИ
Комитет постоянных представителей стран - членов Европейского Союза (Coreper) согласовал решение расширить санкции против Российской Федерации из-за проведения так называемых «местных выборов» в оккупированном Крыму.

7) В Чечне задержали 25 человек за коллаж на Кадырова
Наш Бубочка на пути к такому.
Но поки що, тільки ображається на колажи про себе, поки що ..
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 19:09

  Frant написав:
  Kudrjavuy написав:Уже не ховаются - "русский мир" порядок в Киеве наводит.
https://www.facebook.com/95966641078918 ... 824319682/
К Зе и ко - вопросов больше, чем ответов.
Клоуни при владі - вони такі!
"Президентська стратегія миру будь-якою ціною принесла результати: владі дедалі складніше приховувати загострення на фронті.
Порівняно з січнем минулого року, кількість вбитих зросла, а українська армія продовжує втрачати свої позиції."
https://censor.net.ua/ua/n3172112

На это ему дал добро и все права уставший и отчаявшийся нарiд.
Разумеется, с подачи ущемленных папередниками пинчуков-коломойских и Ко. И их прислужников-пропаганд..нов - шариков-бигусов-дубинских.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:12

Re: Політичні дискусії

Вставлю п'ять копійок по новому короновірусу. Вірус ВІЛ досить слабкий, до зовнішньої дії, важко передається від людини до людини. Але в нього може бути дуже довгий, роками, інкубаційний період, тому він поступово став пандемічним.
Новий вірус має не дуже великий інкубаційний період, до двох тижнів, але він легко передається від людини до людини саме в цей період, тому дуже небезпечний. Якби інкубаційний період був місяці, то пандемія була б неминуча.
А так, застосовуючи карантин, можливо, і вдасться уникнути всесвітньої пандемії, хоч шанси на найгірший розвиток подій не малі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:58

  Renee написав:В 2018 году Голландия экспортировала сельскохозяйственной продукции на сумму 90,3 млрд евро. По этому показателю она уступила только США, а в Европе сохранила первое место.

Продукция сельскохозяйственного назначения составляет почти пятую часть – 18,2% от всего товарного экспорта страны.

Эти данные обнародованы министерством сельского хозяйства, а также статистическим управлением Нидерландов. Доля внутреннего производства аграрной продукции при этом составила в 2018 году 72,4%. https://kvedomosti.ru/news/kommentarij- ... ukcii.html

Что-то много экспорта выходит.
Порядка 500 лярдов.
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 21:01

  andrijk777 написав:
  freeze написав:
  Kudrjavuy написав:Козак-характерник впал в традиционное "прикарпатское" болото, к сожалению которое за последние 15 лет сильно русифицировалось.(частично осталось влияние церкви и традиционного уклада, который на Луганщине выжжен ещё в 1918году)
И наоборот
YKK - перестал видеть будущее, впал в РФское агрессивное неверие всем и вся.

Разделение украинцев - форсируется.


Я вот уже давно наблюдаю за вами, что вы курите никак не пойму, я не в осуждение или наоборот, но я чувствую тонкий аромат какого-то ништяка, судя по всему не очень вредного, поскольку вас не скосило за несколько лет пребывания на форуме, но очень философского. Я бы тоже попробовал. Мне что-то неуловимо напоминает Пауло Коэльо Алхимик Монолог индейца.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
В нормальних людей цей персонаж вже давно в чорному списку.
Я розумію що вам, в силу професії, потрібно перечитувати усі повідомлення.

Не знаю.... - хватит силы переварить?
При чём, это для всех. всего пять минут.
https://www.youtube.com/watch?v=5rf2Pia ... o&index=48
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 27 січ, 2020 21:03, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 21:02

Re: Політичні дискусії

  lapay написав:А так, застосовуючи карантин, можливо, і вдасться уникнути всесвітньої пандемії, хоч шанси на найгірший розвиток подій не малі.


Там по статистике погибли люди взрослые + со слабым иммунитетом.
Как то надо прививки делать и здоровый образ вести.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 21:10

вирус передаётся через дол. и евро :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 21:12

  M-A-X написав:
  Renee написав:В 2018 году Голландия экспортировала сельскохозяйственной продукции на сумму 90,3 млрд евро. По этому показателю она уступила только США, а в Европе сохранила первое место.

Продукция сельскохозяйственного назначения составляет почти пятую часть – 18,2% от всего товарного экспорта страны.

Эти данные обнародованы министерством сельского хозяйства, а также статистическим управлением Нидерландов. Доля внутреннего производства аграрной продукции при этом составила в 2018 году 72,4%. https://kvedomosti.ru/news/kommentarij- ... ukcii.html

Что-то много экспорта выходит.
Порядка 500 лярдов.

Тебя в Гугле забанили ?
Сиди, изучай график
http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&count=netherlands&table=execia
В картинках
Зображення
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 21:13

  Игорь Алексеевич написав:вирус передаётся через дол. и евро :P

В твоей репутации стервятника я и не сомневался ...
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 21:57

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Что ж ты, малохольный, в своей ДНР не остался ?

ЛНР. Це дві кардинально різні нації. :)
Ідейний, мабуть. Боїться, що не згвал.. українізували. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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