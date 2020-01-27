freeze написав:

Kudrjavuy написав: Козак-характерник впал в традиционное "прикарпатское" болото, к сожалению которое за последние 15 лет сильно русифицировалось.(частично осталось влияние церкви и традиционного уклада, который на Луганщине выжжен ещё в 1918году)

И наоборот

YKK - перестал видеть будущее, впал в РФское агрессивное неверие всем и вся.



Разделение украинцев - форсируется. Козак-характерник впал в традиционное "прикарпатское" болото, к сожалению которое за последние 15 лет сильно русифицировалось.(частично осталось влияние церкви и традиционного уклада, который на Луганщине выжжен ещё в 1918году)И наоборотYKK - перестал видеть будущее, впал в РФское агрессивное неверие всем и вся.Разделение украинцев - форсируется.

Я вот уже давно наблюдаю за вами, что вы курите никак не пойму, я не в осуждение или наоборот, но я чувствую тонкий аромат какого-то ништяка, судя по всему не очень вредного, поскольку вас не скосило за несколько лет пребывания на форуме, но очень философского. Я бы тоже попробовал. Мне что-то неуловимо напоминает Пауло Коэльо Алхимик Монолог индейца.