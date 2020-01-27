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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5341534253435344
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 22:07

  Goodman написав:
  lapay написав:А так, застосовуючи карантин, можливо, і вдасться уникнути всесвітньої пандемії, хоч шанси на найгірший розвиток подій не малі.


Там по статистике погибли люди взрослые + со слабым иммунитетом.
Как то надо прививки делать и здоровый образ вести.

Я такой ужастик нашла...
Системный провал китайского общества уже начался. Люди падают без сознания прямо на улицах. Магазины давно очистили от еды. К ЭТОМУ воскресенье тотальная паника станет неизбежной, так как люди понимают, что еда, лекарства и врачи – это ограниченные ресурсы и на всех не хватит.
Как будет протекать эпидемия в мире никто в данный момент не знает, но в Китае она уже идет полным ходом. А это значит, что китайская экономика рухнет. А когда Китай рухнет – это вызовет глобальную экономическую ударную волну, от которой планета не сможет оправиться в течение десятилетий.
https://halturnerradioshow.com/index.ph ... 2-000-dead
Sanna
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 22:15

Re: Політичні дискусії

  YKK написав:Ну я смотрю тебя часто в детстве нас.. украинизировали)

Видно, що в дитинстві лугандонці не читали українську класику про українізацію. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 22:16

  YKK написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:.......Дивіться як легко ворог перевів стрілки.....
Пошёл к черту. Надоел.
ЛАД, не надо это ... трогать, с такими говорить о чем либо бесполезно. Я думал он просто хамло рагульское с завышеным ЧСВ, но он реально страдает психическими отклонениями
Якби ти і такі як ти мали чим думати-ви б не привели війну в свій дім...
1 Чим славилось ордло до війни? - правильно -вугіллям
2 Які були проблеми у вугільної галузі - правильно -світова ціна
3 Як це питання вирішувалось в Україні? - правильно-Україна поставила кордон для вугілля з інших країн , чим дозволяла працювати своїм шахтарям
4 Що сталось ,коли ордловці отримали
а - спільний простір з педерацією
б - кордон з Україною
Правильно - Україна перестала купувати їх дороге вугілля.

А тепер думальщики - що скажете?
За що боролись-за расейський мір
А на що напоролись - на конкуренцію з рассейським вугіллям кузбасу...
І після цього різні трьохбуквенні будуть щось тявкати про свій розум.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 22:23

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:Якби ти і такі як ти мали чим думати-ви б не привели війну в свій дім...
1 Чим славилось ордло до війни? - правильно -вугіллям
2 Які були проблеми у вугільної галузі - правильно -світова ціна
3 Як це питання вирішувалось в Україні? - правильно-Україна поставила кордон для вугілля з інших країн , чим дозволяла працювати своїм шахтарям
4 Що сталось ,коли ордловці отримали
а - спільний простір з педерацією
б - кордон з Україною
Правильно - Україна перестала купувати їх дороге вугілля.

А тепер думальщики - що скажете?
За що боролись-за расейський мір
А на що напоролись - на конкуренцію з рассейським вугіллям кузбасу...
І після цього різні трьохбуквенні будуть щось тявкати про свій розум.

Вот читаешь опусы этого дегенерата и диву даешься. Вот скажи львовский строитель- ты правда де*** или прикидываешься. Твое ЧСВ на форуме уже всех достало, как и твои тупые сельские нравоучения. Займись своими прямыми обязанностями - уборкой дерьма в хлеву
YKK
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