Я такой ужастик нашла...
Системный провал китайского общества уже начался. Люди падают без сознания прямо на улицах. Магазины давно очистили от еды. К ЭТОМУ воскресенье тотальная паника станет неизбежной, так как люди понимают, что еда, лекарства и врачи – это ограниченные ресурсы и на всех не хватит.
Как будет протекать эпидемия в мире никто в данный момент не знает, но в Китае она уже идет полным ходом. А это значит, что китайская экономика рухнет. А когда Китай рухнет – это вызовет глобальную экономическую ударную волну, от которой планета не сможет оправиться в течение десятилетий.