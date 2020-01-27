Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав:А так, застосовуючи карантин, можливо, і вдасться уникнути всесвітньої пандемії, хоч шанси на найгірший розвиток подій не малі.
Там по статистике погибли люди взрослые + со слабым иммунитетом. Как то надо прививки делать и здоровый образ вести.
Я такой ужастик нашла...
Системный провал китайского общества уже начался. Люди падают без сознания прямо на улицах. Магазины давно очистили от еды. К ЭТОМУ воскресенье тотальная паника станет неизбежной, так как люди понимают, что еда, лекарства и врачи – это ограниченные ресурсы и на всех не хватит. Как будет протекать эпидемия в мире никто в данный момент не знает, но в Китае она уже идет полным ходом. А это значит, что китайская экономика рухнет. А когда Китай рухнет – это вызовет глобальную экономическую ударную волну, от которой планета не сможет оправиться в течение десятилетий.
budivelnik написав:.......Дивіться як легко ворог перевів стрілки.....
Пошёл к черту. Надоел.
ЛАД, не надо это ... трогать, с такими говорить о чем либо бесполезно. Я думал он просто хамло рагульское с завышеным ЧСВ, но он реально страдает психическими отклонениями
Якби ти і такі як ти мали чим думати-ви б не привели війну в свій дім... 1 Чим славилось ордло до війни? - правильно -вугіллям 2 Які були проблеми у вугільної галузі - правильно -світова ціна 3 Як це питання вирішувалось в Україні? - правильно-Україна поставила кордон для вугілля з інших країн , чим дозволяла працювати своїм шахтарям 4 Що сталось ,коли ордловці отримали а - спільний простір з педерацією б - кордон з Україною Правильно - Україна перестала купувати їх дороге вугілля.
А тепер думальщики - що скажете? За що боролись-за расейський мір А на що напоролись - на конкуренцію з рассейським вугіллям кузбасу... І після цього різні трьохбуквенні будуть щось тявкати про свій розум.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
В дополнение о перерабатываемых продуктах: Данные по экспорту сельскохозяйственной продукции также охватывают такие продукты, как пиво, спиртные напитки и шоколад.
«В случае шоколада какао-бобы импортируются из Западной Африки», - говорит Поппе. «Здесь, в регионе Заан, они перерабатываются в шоколадные изделия и экспортируются в Швейцарию, Бельгию и Францию». В прошлом году импорт и экспорт какао и шоколада выросли на 6 процентов.
черника Цифры также включают фрукты, которые были впервые импортированы из-за рубежа, такие как авокадо из Южной Африки и Перу и черника из Испании. Этот фрукт затем экспортируется торговцами в упаковках вместе с продуктами, выращенными в Нидерландах, является предметом исследования.
Этот вид экспорта продуктов, которые не были или почти не обрабатывались в Нидерландах, имел стоимость 26 миллиардов евро. Большую часть экспорта составляют продукты, которые здесь в основном производятся или обрабатываются, например, цветы Среди прочего, было экспортировано гораздо больше мяса, чем в 2018 году (плюс 600 миллионов евро). «Важной причиной этого является свиная лихорадка в Азии», - говорит Крин Поппе, исследователь из Wageningen Economic Research. В результате, свиноводы экспортировали гораздо больше в Китай (плюс 22 процента).
Клоуни при владі - вони такі! "Президентська стратегія миру будь-якою ціною принесла результати: владі дедалі складніше приховувати загострення на фронті. Порівняно з січнем минулого року, кількість вбитих зросла, а українська армія продовжує втрачати свої позиції." https://censor.net.ua/ua/n3172112
На это ему дал добро и все права уставший и отчаявшийся нарiд. Разумеется, с подачи ущемленных папередниками пинчуков-коломойских и Ко. И их прислужников-пропаганд..нов - шариков-бигусов-дубинских.
Так нарид по каким причинам отчаялся и устал? Пинчуки-коломойские и Ко с помощью прислужников лишь воспользовались ситуацией.
Если бы новый президент одерживал победы с небольшим преимуществом, то это было бы обычным. Борьбой технологий. Но когда такие отрывы, да ещё и артист-юморист, то основа кроется в том почему нарид устал и отчаялся. Реально устал и реально отчаялся. Этого никакими технологиями не добиться.
Renee написав:...... А феномен Нидерландов? 141 -я страна по территории и второе место в мире по экспорту сельхозпродукции! 18 млн населения. Скажете, что отсталая и неразвитая страна?? Википедию посмотрите - обалдеете.
........ Ни в коей мере! Это ответ на ехидную "аграрную супердержаву" .
Простите, никакого ехидства. Термин не мой и не я его придумал. Ссылки искать не буду, но довольно часто встречается у "украинофилов". О Нидерландах Вы сами написали:
Продукция сельскохозяйственного назначения составляет почти пятую часть – 18,2% от всего товарного экспорта страны.
Т.е. всего пятую часть. Не очень много. У нас уже, по-моему, больше. Сейчас некогда, потом проверю. При том, что Нидерланды, думаю, сырьё не экспортируют.
Проверил. У нас по данным Госстата за січень–листопад 2019 року доля с/х (вместе с "Готові харчові продукти", кот составляют примерно десятую часть) получилась 44% - значительно выше, чем в Нидерландах.
В 2018 году Голландия экспортировала сельскохозяйственной продукции на сумму 90,3 млрд евро. По этому показателю она уступила только США, а в Европе сохранила первое место.
Продукция сельскохозяйственного назначения составляет почти пятую часть – 18,2% от всего товарного экспорта страны. .......... Часть аграрного экспорта – это переработанная продукция, поступившая по импорту. В прошлом году объем такого импорта составил 61,4 млрд евро. Это чуть больше, чем в предыдущем 2017 году. А если брать общий баланс, то положительное сальдо Голландии в торговле аграрной продукцией в широком смысле (с учетом с/х машин и оборудования) составило 28,8 млрд евро.
Что теперь скажете о "великой с/х державе Нидерланды"?
Не стоит считать окружающих дураками.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Не собираюсь дискутировать о причинах развала промышленности Украины с человеком, кот., по-видимому, к реальному промпредприятию даже не подходил - успел поработать прапорщиком, а потом ЧП, но теперь на основе того, что сумел кое-что заработать, считает себя крупным специалистом во всех вопросах и позволяет себе безапелляционно судить обо всём на свете, в т.ч. и о возможностях советской промышленности.
P.s. Кстати, за личный успех в непростых условиях - моё уважение.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Интересный опрос: "Что такое патриотизм для украинцев: итоги опроса"
Что украинцы считают патриотизмом (респонденты могли выбрать варианты ответов):.... -общение на государственном языке – 35%; .... Стоит отметить, что в разных регионах украинцы по-разному определяли для себя приоритеты.Общение на государственном языке (регионы Украины): западный – 60%; центральный – 32%; южный – 25%; восточный – 24%.
Уважение к власти (регионы Украины): западный – 16%; центральный – 20%; южный – 28%; восточный – 42%.
Уплата надлежащих налогов (регионы Украины): западный – 24%; центральный – 25%; южный – 36%; восточный – 41%.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.