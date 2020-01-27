Додано: Пон 27 січ, 2020 23:16

pesikot написав: M-A-X написав: Renee написав: В 2018 году Голландия экспортировала сельскохозяйственной продукции на сумму 90,3 млрд евро. По этому показателю она уступила только США, а в Европе сохранила первое место.



Продукция сельскохозяйственного назначения составляет почти пятую часть – 18,2% от всего товарного экспорта страны.



Эти данные обнародованы министерством сельского хозяйства, а также статистическим управлением Нидерландов. Доля внутреннего производства аграрной продукции при этом составила в 2018 году 72,4%. https://kvedomosti.ru/news/kommentarij- ... ukcii.html В 2018 году Голландия экспортировала сельскохозяйственной продукции на сумму 90,3 млрд евро. По этому показателю она уступила только США, а в Европе сохранила первое место.Продукция сельскохозяйственного назначения составляет почти пятую часть – 18,2% от всего товарного экспорта страны.Эти данные обнародованы министерством сельского хозяйства, а также статистическим управлением Нидерландов. Доля внутреннего производства аграрной продукции при этом составила в 2018 году 72,4%.

Что-то много экспорта выходит.

Порядка 500 лярдов. Что-то много экспорта выходит.Порядка 500 лярдов.

Тебя в Гугле забанили ?

Сиди, изучай график

http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&count=netherlands&table=execia

В картинках

Тебя в Гугле забанили ?Сиди, изучай графикВ картинках

В дополнение о перерабатываемых продуктах:Данные по экспорту сельскохозяйственной продукции также охватывают такие продукты, как пиво, спиртные напитки и шоколад.«В случае шоколада какао-бобы импортируются из Западной Африки», - говорит Поппе. «Здесь, в регионе Заан, они перерабатываются в шоколадные изделия и экспортируются в Швейцарию, Бельгию и Францию». В прошлом году импорт и экспорт какао и шоколада выросли на 6 процентов.черникаЦифры также включают фрукты, которые были впервые импортированы из-за рубежа, такие как авокадо из Южной Африки и Перу и черника из Испании. Этот фрукт затем экспортируется торговцами в упаковках вместе с продуктами, выращенными в Нидерландах, является предметом исследования.Этот вид экспорта продуктов, которые не были или почти не обрабатывались в Нидерландах, имел стоимость 26 миллиардов евро. Большую часть экспорта составляют продукты, которые здесь в основном производятся или обрабатываются, например, цветы Среди прочего, было экспортировано гораздо больше мяса, чем в 2018 году (плюс 600 миллионов евро). «Важной причиной этого является свиная лихорадка в Азии», - говорит Крин Поппе, исследователь из Wageningen Economic Research. В результате, свиноводы экспортировали гораздо больше в Китай (плюс 22 процента).2019 год был также хорошим годом экспорта цветов, растений и цветочных луковиц. (цветоводство 9,5 млрд евро).