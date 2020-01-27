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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5341534253435344
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 22:07

  Goodman написав:
  lapay написав:А так, застосовуючи карантин, можливо, і вдасться уникнути всесвітньої пандемії, хоч шанси на найгірший розвиток подій не малі.


Там по статистике погибли люди взрослые + со слабым иммунитетом.
Как то надо прививки делать и здоровый образ вести.

Я такой ужастик нашла...
Системный провал китайского общества уже начался. Люди падают без сознания прямо на улицах. Магазины давно очистили от еды. К ЭТОМУ воскресенье тотальная паника станет неизбежной, так как люди понимают, что еда, лекарства и врачи – это ограниченные ресурсы и на всех не хватит.
Как будет протекать эпидемия в мире никто в данный момент не знает, но в Китае она уже идет полным ходом. А это значит, что китайская экономика рухнет. А когда Китай рухнет – это вызовет глобальную экономическую ударную волну, от которой планета не сможет оправиться в течение десятилетий.
https://halturnerradioshow.com/index.ph ... 2-000-dead
Sanna
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 22:15

Re: Політичні дискусії

  YKK написав:Ну я смотрю тебя часто в детстве нас.. украинизировали)

Видно, що в дитинстві лугандонці не читали українську класику про українізацію. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 22:16

  YKK написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:.......Дивіться як легко ворог перевів стрілки.....
Пошёл к черту. Надоел.
ЛАД, не надо это ... трогать, с такими говорить о чем либо бесполезно. Я думал он просто хамло рагульское с завышеным ЧСВ, но он реально страдает психическими отклонениями
Якби ти і такі як ти мали чим думати-ви б не привели війну в свій дім...
1 Чим славилось ордло до війни? - правильно -вугіллям
2 Які були проблеми у вугільної галузі - правильно -світова ціна
3 Як це питання вирішувалось в Україні? - правильно-Україна поставила кордон для вугілля з інших країн , чим дозволяла працювати своїм шахтарям
4 Що сталось ,коли ордловці отримали
а - спільний простір з педерацією
б - кордон з Україною
Правильно - Україна перестала купувати їх дороге вугілля.

А тепер думальщики - що скажете?
За що боролись-за расейський мір
А на що напоролись - на конкуренцію з рассейським вугіллям кузбасу...
І після цього різні трьохбуквенні будуть щось тявкати про свій розум.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 23:16

  pesikot написав:
  M-A-X написав:
  Renee написав:В 2018 году Голландия экспортировала сельскохозяйственной продукции на сумму 90,3 млрд евро. По этому показателю она уступила только США, а в Европе сохранила первое место.

Продукция сельскохозяйственного назначения составляет почти пятую часть – 18,2% от всего товарного экспорта страны.

Эти данные обнародованы министерством сельского хозяйства, а также статистическим управлением Нидерландов. Доля внутреннего производства аграрной продукции при этом составила в 2018 году 72,4%. https://kvedomosti.ru/news/kommentarij- ... ukcii.html

Что-то много экспорта выходит.
Порядка 500 лярдов.

Тебя в Гугле забанили ?
Сиди, изучай график
http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&count=netherlands&table=execia
В картинках
Зображення


В дополнение о перерабатываемых продуктах:
Данные по экспорту сельскохозяйственной продукции также охватывают такие продукты, как пиво, спиртные напитки и шоколад.

«В случае шоколада какао-бобы импортируются из Западной Африки», - говорит Поппе. «Здесь, в регионе Заан, они перерабатываются в шоколадные изделия и экспортируются в Швейцарию, Бельгию и Францию». В прошлом году импорт и экспорт какао и шоколада выросли на 6 процентов.

черника
Цифры также включают фрукты, которые были впервые импортированы из-за рубежа, такие как авокадо из Южной Африки и Перу и черника из Испании. Этот фрукт затем экспортируется торговцами в упаковках вместе с продуктами, выращенными в Нидерландах, является предметом исследования.

Этот вид экспорта продуктов, которые не были или почти не обрабатывались в Нидерландах, имел стоимость 26 миллиардов евро. Большую часть экспорта составляют продукты, которые здесь в основном производятся или обрабатываются, например, цветы Среди прочего, было экспортировано гораздо больше мяса, чем в 2018 году (плюс 600 миллионов евро). «Важной причиной этого является свиная лихорадка в Азии», - говорит Крин Поппе, исследователь из Wageningen Economic Research. В результате, свиноводы экспортировали гораздо больше в Китай (плюс 22 процента).

2019 год был также хорошим годом экспорта цветов, растений и цветочных луковиц. (цветоводство 9,5 млрд евро).
https://nos.nl/artikel/2318946-exportre ... vlees.html
Renee
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 23:52

  pesikot написав:
  M-A-X написав: Что-то много экспорта выходит.
Порядка 500 лярдов.
Тебя в Гугле забанили ?
Сиди, изучай график

Нидерланды - известный "хороший, годный" оффшор (в отличие от кипров и панам им можно, как и всяким британским островкам). У них "импорт" более 450 ярдов. В итоге экспорт+импорт больше ВВП.

Аналог - Гонконг для Китая.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 00:09

  Starikan написав:
  Frant написав:
  Kudrjavuy написав:Уже не ховаются - "русский мир" порядок в Киеве наводит.
https://www.facebook.com/95966641078918 ... 824319682/
К Зе и ко - вопросов больше, чем ответов.
Клоуни при владі - вони такі!
"Президентська стратегія миру будь-якою ціною принесла результати: владі дедалі складніше приховувати загострення на фронті.
Порівняно з січнем минулого року, кількість вбитих зросла, а українська армія продовжує втрачати свої позиції."
https://censor.net.ua/ua/n3172112

На это ему дал добро и все права уставший и отчаявшийся нарiд.
Разумеется, с подачи ущемленных папередниками пинчуков-коломойских и Ко. И их прислужников-пропаганд..нов - шариков-бигусов-дубинских.

Так нарид по каким причинам отчаялся и устал?
Пинчуки-коломойские и Ко с помощью прислужников лишь воспользовались ситуацией.

Если бы новый президент одерживал победы с небольшим преимуществом, то это было бы обычным. Борьбой технологий.
Но когда такие отрывы, да ещё и артист-юморист, то основа кроется в том почему нарид устал и отчаялся.
Реально устал и реально отчаялся.
Этого никакими технологиями не добиться.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 00:13

Козак-характерник
Та да))
Не только на яхты, а на *модернизацию* футбольных клубов и т.д. деньги и ум нашлись, а на предприятия - нет.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 02:56

  ЛАД написав:
  Renee написав:.....
  Renee написав:......
А феномен Нидерландов? 141 -я страна по территории и второе место в мире по экспорту сельхозпродукции! 18 млн населения. Скажете, что отсталая и неразвитая страна??
Википедию посмотрите - обалдеете.

........
Ни в коей мере! Это ответ на ехидную "аграрную супердержаву" .

Простите, никакого ехидства.
Термин не мой и не я его придумал. Ссылки искать не буду, но довольно часто встречается у "украинофилов".
О Нидерландах Вы сами написали:
Продукция сельскохозяйственного назначения составляет почти пятую часть – 18,2% от всего товарного экспорта страны.

Т.е. всего пятую часть. Не очень много. У нас уже, по-моему, больше. Сейчас некогда, потом проверю. При том, что Нидерланды, думаю, сырьё не экспортируют.

Проверил.
У нас по данным Госстата за січень–листопад 2019 року доля с/х (вместе с "Готові харчові продукти", кот составляют примерно десятую часть) получилась 44% - значительно выше, чем в Нидерландах.

А теперь Вы мне ответьте.
Вы затеяли добросовестную дискуссию?
Я не знал о структуре экспорта Нидерландов. Но Вы-то, по-видимому знали.
Тут уже достаточно объяснили ситуацию с их с/х экспортом, но позволю себе добавить небольшую цитату из Вашей же ссылки https://kvedomosti.ru/news/kommentarij-gollandiya-soxranyaet-vtoroe-mesto-v-mire-po-eksportu-selskoxozyajstvennoj-produkcii.html (точнее даже, просто немного продлю Вашу цитату):
В 2018 году Голландия экспортировала сельскохозяйственной продукции на сумму 90,3 млрд евро. По этому показателю она уступила только США, а в Европе сохранила первое место.

Продукция сельскохозяйственного назначения составляет почти пятую часть – 18,2% от всего товарного экспорта страны.
..........
Часть аграрного экспорта – это переработанная продукция, поступившая по импорту. В прошлом году объем такого импорта составил 61,4 млрд евро. Это чуть больше, чем в предыдущем 2017 году. А если брать общий баланс, то положительное сальдо Голландии в торговле аграрной продукцией в широком смысле (с учетом с/х машин и оборудования) составило 28,8 млрд евро.

Что теперь скажете о "великой с/х державе Нидерланды"? :)

Не стоит считать окружающих дураками.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 03:06

Не собираюсь дискутировать о причинах развала промышленности Украины с человеком, кот., по-видимому, к реальному промпредприятию даже не подходил - успел поработать прапорщиком, а потом ЧП, но теперь на основе того, что сумел кое-что заработать, считает себя крупным специалистом во всех вопросах и позволяет себе безапелляционно судить обо всём на свете, в т.ч. и о возможностях советской промышленности.

P.s. Кстати, за личный успех в непростых условиях - моё уважение.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 03:24

Интересный опрос: "Что такое патриотизм для украинцев: итоги опроса"
Что украинцы считают патриотизмом (респонденты могли выбрать варианты ответов):....
-общение на государственном языке – 35%;
....
Стоит отметить, что в разных регионах украинцы по-разному определяли для себя приоритеты.Общение на государственном языке (регионы Украины):
западный – 60%;
центральный – 32%;
южный – 25%;
восточный – 24%.

Уважение к власти (регионы Украины):
западный – 16%;
центральный – 20%;
южный – 28%;
восточный – 42%.

Уплата надлежащих налогов (регионы Украины):
западный – 24%;
центральный – 25%;
южный – 36%;
восточный – 41%.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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