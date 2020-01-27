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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5342534353445345
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 05:56

  ЛАД написав:Интересный опрос: "Что такое патриотизм для украинцев: итоги опроса"
Что украинцы считают патриотизмом (респонденты могли выбрать варианты ответов):....
-общение на государственном языке – 35%;
....
Стоит отметить, что в разных регионах украинцы по-разному определяли для себя приоритеты.Общение на государственном языке (регионы Украины):
западный – 60%;
центральный – 32%;
южный – 25%;
восточный – 24%.

Уважение к власти (регионы Украины):
западный – 16%;
центральный – 20%;
южный – 28%;
восточный – 42%.

Уплата надлежащих налогов (регионы Украины):
западный – 24%;
центральный – 25%;
южный – 36%;
восточный – 41%.


УКРАЛИ ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ У ДЕВУШКИ В ХАРЬКОВЕ
http://www.bagnet.org/news/accidents/41 ... -v-harkove

Це для порівняння культури.
В нас таке неможливе. Не пам'ятаю випадків,що коляску дитячу знизу сходів крали в останній час.
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