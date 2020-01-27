ЛАД написав:Интересный опрос: "Что такое патриотизм для украинцев: итоги опроса"Что украинцы считают патриотизмом (респонденты могли выбрать варианты ответов):....
-общение на государственном языке – 35%;
....
Стоит отметить, что в разных регионах украинцы по-разному определяли для себя приоритеты.Общение на государственном языке (регионы Украины):
западный – 60%;
центральный – 32%;
южный – 25%;
восточный – 24%.
Уважение к власти (регионы Украины):
западный – 16%;
центральный – 20%;
южный – 28%;
восточный – 42%.
Уплата надлежащих налогов (регионы Украины):
западный – 24%;
центральный – 25%;
южный – 36%;
восточный – 41%.
УКРАЛИ ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ У ДЕВУШКИ В ХАРЬКОВЕ
Це для порівняння культури.
В нас таке неможливе. Не пам'ятаю випадків,що коляску дитячу знизу сходів крали в останній час.