Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Интересный опрос: "Что такое патриотизм для украинцев: итоги опроса"
Что украинцы считают патриотизмом (респонденты могли выбрать варианты ответов):.... -общение на государственном языке – 35%; .... Стоит отметить, что в разных регионах украинцы по-разному определяли для себя приоритеты.Общение на государственном языке (регионы Украины): западный – 60%; центральный – 32%; южный – 25%; восточный – 24%.
Уважение к власти (регионы Украины): западный – 16%; центральный – 20%; южный – 28%; восточный – 42%.
Уплата надлежащих налогов (регионы Украины): западный – 24%; центральный – 25%; южный – 36%; восточный – 41%.
ЛАД написав:Интересный опрос: "Что такое патриотизм для украинцев: итоги опроса"
Что украинцы считают патриотизмом (респонденты могли выбрать варианты ответов):.... -общение на государственном языке – 35%; .... Стоит отметить, что в разных регионах украинцы по-разному определяли для себя приоритеты.Общение на государственном языке (регионы Украины): западный – 60%; центральный – 32%; южный – 25%; восточный – 24%.
Уважение к власти (регионы Украины): западный – 16%; центральный – 20%; южный – 28%; восточный – 42%.
Уплата надлежащих налогов (регионы Украины): западный – 24%; центральный – 25%; южный – 36%; восточный – 41%.
detroytred написав: Если бы новый президент одерживал победы с небольшим преимуществом, то это было бы обычным. Борьбой технологий. Но когда такие отрывы, да ещё и артист-юморист, то основа кроется в том почему нарид устал и отчаялся. Реально устал и реально отчаялся. Этого никакими технологиями не добиться.
Понятно, что после 5 лет войны, девала и тарифов папередники были обречены. Но вы недооцениваете современные технологии. Еще за полгода до выборов рейтинг Зе был не 70 и даже не 30. Да и пример Трампа, победившего с помощью интернет-технологий и вбросов тамошних бигусов (с помощью или без помощи Рашки - неважно), тоже характерен.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество