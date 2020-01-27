Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Интересный опрос: "Что такое патриотизм для украинцев: итоги опроса"
Что украинцы считают патриотизмом (респонденты могли выбрать варианты ответов):.... -общение на государственном языке – 35%; .... Стоит отметить, что в разных регионах украинцы по-разному определяли для себя приоритеты.Общение на государственном языке (регионы Украины): западный – 60%; центральный – 32%; южный – 25%; восточный – 24%.
Уважение к власти (регионы Украины): западный – 16%; центральный – 20%; южный – 28%; восточный – 42%.
Уплата надлежащих налогов (регионы Украины): западный – 24%; центральный – 25%; южный – 36%; восточный – 41%.
ЛАД написав:Интересный опрос: "Что такое патриотизм для украинцев: итоги опроса"
Что украинцы считают патриотизмом (респонденты могли выбрать варианты ответов):.... -общение на государственном языке – 35%; .... Стоит отметить, что в разных регионах украинцы по-разному определяли для себя приоритеты.Общение на государственном языке (регионы Украины): западный – 60%; центральный – 32%; южный – 25%; восточный – 24%.
Уважение к власти (регионы Украины): западный – 16%; центральный – 20%; южный – 28%; восточный – 42%.
Уплата надлежащих налогов (регионы Украины): западный – 24%; центральный – 25%; южный – 36%; восточный – 41%.
detroytred написав: Если бы новый президент одерживал победы с небольшим преимуществом, то это было бы обычным. Борьбой технологий. Но когда такие отрывы, да ещё и артист-юморист, то основа кроется в том почему нарид устал и отчаялся. Реально устал и реально отчаялся. Этого никакими технологиями не добиться.
Понятно, что после 5 лет войны, девала и тарифов папередники были обречены. Но вы недооцениваете современные технологии. Еще за полгода до выборов рейтинг Зе был не 70 и даже не 30. Да и пример Трампа, победившего с помощью интернет-технологий и вбросов тамошних бигусов (с помощью или без помощи Рашки - неважно), тоже характерен.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
detroytred написав:Козак-характерник Та да)) Не только на яхты, а на *модернизацию* футбольных клубов и т.д. деньги и ум нашлись, а на предприятия - нет.
У разных людей разные, так сказать, жизненные установки. Тем более у продуктов первичного накопления капитала (нуворишей). Для многих из них способ самоутвердиться - это яхты, а не полет на Марс.
Нувори́ш (от фр. nouveau riche — новый богач, рус. скоробогач) — быстро разбогатевший человек из низкого сословия. Появление этого термина соотносится с буржуазными революциями в Европе, эпохой зарождающегося капитализма и связанного с этим первоначального накопления капитала.
Потерпите лет 50, может, следующие будут лучше
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
detroytred написав:Козак-характерник Та да)) Не только на яхты, а на *модернизацию* футбольных клубов и т.д. деньги и ум нашлись, а на предприятия - нет.
У разных людей разные, так сказать, жизненные установки. Тем более у продуктов первичного накопления капитала (нуворишей). Для многих из них способ самоутвердиться - это яхты, а не полет на Марс.
Нувори́ш (от фр. nouveau riche — новый богач, рус. скоробогач) — быстро разбогатевший человек из низкого сословия. Появление этого термина соотносится с буржуазными революциями в Европе, эпохой зарождающегося капитализма и связанного с этим первоначального накопления капитала.
Потерпите лет 50, может, следующие будут лучше
Тому я і кажу, що дуже важливо те, що в головах еліти? Якщо вона дійсно себе елітою вважає, то ставить амбітні цілі, як то побудова держави. А якщо нацарювати 100 гривень і втікти, то мілкі душі...Таких не поважатимуть в світі. А чекати коли вони подорослішають і нажруться примарним багатством немає часу. Відстаємо в розвитку від світу. Потрібна модернізація. А задача Церкви допомогти еліті зрозуміти справжні цінності, а не примарні, свою місію. Добрі справи для людей залишать добру пам'ять назавжди, а не прокльони.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 28 січ, 2020 09:27, всього редагувалось 2 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Starikan написав:Но вы недооцениваете современные технологии.
По слухам, информация, слитая Бигусу была готова давно, ее держали под выборы, чтобы выгодно продать. По слухам, Сорос очень обиделся, что Порошенко выгнал в последний год правления метлой всех соросят из хороших должностей. Я никак не связываю первое и второе ))) Но выгнанные соросята сейчас оккупировали Кабмин, Слугу народа, комитеты Рады и все трудоустроены с зарплатами от 100 до 500 тысяч в месяц, готовится нужная земельная реформа, нужная приватизация, покатилась пирамидка ОВГЗ, удача прёт Соросу ))) А Порошенко-то их гнал за непрофессионализм )))
Востаннє редагувалось freeze в Вів 28 січ, 2020 09:28, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
ЛАД написав:Интересный опрос: "Что такое патриотизм для украинцев: итоги опроса"
Что украинцы считают патриотизмом (респонденты могли выбрать варианты ответов):.... -общение на государственном языке – 35%; .... Стоит отметить, что в разных регионах украинцы по-разному определяли для себя приоритеты.Общение на государственном языке (регионы Украины): западный – 60%; центральный – 32%; южный – 25%; восточный – 24%.
Уважение к власти (регионы Украины): западный – 16%; центральный – 20%; южный – 28%; восточный – 42%.
Уплата надлежащих налогов (регионы Украины): западный – 24%; центральный – 25%; южный – 36%; восточный – 41%.
Це не означає, що мешканці Сходу платять більше податків. Якщо людина вибирає українську мову, в якості приоритетної ознаки патриотизму, то все інше буде в меншості, і навпаки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Це не означає, що мешканці Сходу платять більше податків. Якщо людина вибирає українську мову, в якості приоритетної ознаки патриотизму, то все інше буде в меншості, і навпаки.
Это означает стойкие традиции обычной махновщины. Не сильно уважать власть, но зато помолиться и поговорить ))) Может отсюда все беды и растут. Вчера тут на этом сайте в новостях была статья, что уровень теневой экономики в двух западных областях оценивается в 49 процентов, в Киеве и в некоторых восточных областях в 2-3 раза меньше. Всегда была для меня загадка как считают теневую экономику, но так пишут.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.