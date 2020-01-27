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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 53435344534553465347>
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 05:56

  ЛАД написав:Интересный опрос: "Что такое патриотизм для украинцев: итоги опроса"
Что украинцы считают патриотизмом (респонденты могли выбрать варианты ответов):....
-общение на государственном языке – 35%;
....
Стоит отметить, что в разных регионах украинцы по-разному определяли для себя приоритеты.Общение на государственном языке (регионы Украины):
западный – 60%;
центральный – 32%;
южный – 25%;
восточный – 24%.

Уважение к власти (регионы Украины):
западный – 16%;
центральный – 20%;
южный – 28%;
восточный – 42%.

Уплата надлежащих налогов (регионы Украины):
западный – 24%;
центральный – 25%;
южный – 36%;
восточный – 41%.


УКРАЛИ ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ У ДЕВУШКИ В ХАРЬКОВЕ
http://www.bagnet.org/news/accidents/41 ... -v-harkove

Це для порівняння культури.
В нас таке неможливе. Не пам'ятаю випадків,що коляску дитячу знизу сходів крали в останній час.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 08:29

Re: Політичні дискусії

Ethereum написав:
  ЛАД написав:Интересный опрос: "Что такое патриотизм для украинцев: итоги опроса"
Что украинцы считают патриотизмом (респонденты могли выбрать варианты ответов):....
-общение на государственном языке – 35%;
....
Стоит отметить, что в разных регионах украинцы по-разному определяли для себя приоритеты.Общение на государственном языке (регионы Украины):
западный – 60%;
центральный – 32%;
южный – 25%;
восточный – 24%.

Уважение к власти (регионы Украины):
западный – 16%;
центральный – 20%;
южный – 28%;
восточный – 42%.

Уплата надлежащих налогов (регионы Украины):
западный – 24%;
центральный – 25%;
южный – 36%;
восточный – 41%.


УКРАЛИ ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ У ДЕВУШКИ В ХАРЬКОВЕ
http://www.bagnet.org/news/accidents/41 ... -v-harkove

Це для порівняння культури.
В нас таке неможливе. Не пам'ятаю випадків,що коляску дитячу знизу сходів крали в останній час.


А куда девать с такой рождаемостью детскую коляску, инвалидные сейчас больше в цене
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freeze
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:01

  detroytred написав: Если бы новый президент одерживал победы с небольшим преимуществом, то это было бы обычным. Борьбой технологий.
Но когда такие отрывы, да ещё и артист-юморист, то основа кроется в том почему нарид устал и отчаялся.
Реально устал и реально отчаялся.
Этого никакими технологиями не добиться.

Понятно, что после 5 лет войны, девала и тарифов папередники были обречены.
Но вы недооцениваете современные технологии.
Еще за полгода до выборов рейтинг Зе был не 70 и даже не 30.
Да и пример Трампа, победившего с помощью интернет-технологий и вбросов тамошних бигусов (с помощью или без помощи Рашки - неважно), тоже характерен.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:16

  detroytred написав:Козак-характерник
Та да))
Не только на яхты, а на *модернизацию* футбольных клубов и т.д. деньги и ум нашлись, а на предприятия - нет.

У разных людей разные, так сказать, жизненные установки.
Тем более у продуктов первичного накопления капитала (нуворишей).
Для многих из них способ самоутвердиться - это яхты, а не полет на Марс.
Нувори́ш (от фр. nouveau riche — новый богач, рус. скоробогач) — быстро разбогатевший человек из низкого сословия.
Появление этого термина соотносится с буржуазными революциями в Европе, эпохой зарождающегося капитализма и связанного с этим первоначального накопления капитала.


Потерпите лет 50, может, следующие будут лучше :mrgreen:
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:23

  Starikan написав:
  detroytred написав:Козак-характерник
Та да))
Не только на яхты, а на *модернизацию* футбольных клубов и т.д. деньги и ум нашлись, а на предприятия - нет.

У разных людей разные, так сказать, жизненные установки.
Тем более у продуктов первичного накопления капитала (нуворишей).
Для многих из них способ самоутвердиться - это яхты, а не полет на Марс.
Нувори́ш (от фр. nouveau riche — новый богач, рус. скоробогач) — быстро разбогатевший человек из низкого сословия.
Появление этого термина соотносится с буржуазными революциями в Европе, эпохой зарождающегося капитализма и связанного с этим первоначального накопления капитала.


Потерпите лет 50, может, следующие будут лучше :mrgreen:

Тому я і кажу, що дуже важливо те, що в головах еліти? Якщо вона дійсно себе елітою вважає, то ставить амбітні цілі, як то побудова держави. А якщо нацарювати 100 гривень і втікти, то мілкі душі...Таких не поважатимуть в світі. А чекати коли вони подорослішають і нажруться примарним багатством немає часу. Відстаємо в розвитку від світу. Потрібна модернізація. А задача Церкви допомогти еліті зрозуміти справжні цінності, а не примарні, свою місію. Добрі справи для людей залишать добру пам'ять назавжди, а не прокльони.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 28 січ, 2020 09:27, всього редагувалось 2 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:26

  Starikan написав:Но вы недооцениваете современные технологии.


По слухам, информация, слитая Бигусу была готова давно, ее держали под выборы, чтобы выгодно продать. По слухам, Сорос очень обиделся, что Порошенко выгнал в последний год правления метлой всех соросят из хороших должностей.
Я никак не связываю первое и второе ))) Но выгнанные соросята сейчас оккупировали Кабмин, Слугу народа, комитеты Рады и все трудоустроены с зарплатами от 100 до 500 тысяч в месяц, готовится нужная земельная реформа, нужная приватизация, покатилась пирамидка ОВГЗ, удача прёт Соросу ))) А Порошенко-то их гнал за непрофессионализм )))
Востаннє редагувалось freeze в Вів 28 січ, 2020 09:28, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:28

  ЛАД написав:Интересный опрос: "Что такое патриотизм для украинцев: итоги опроса"
Что украинцы считают патриотизмом (респонденты могли выбрать варианты ответов):....
-общение на государственном языке – 35%;
....
Стоит отметить, что в разных регионах украинцы по-разному определяли для себя приоритеты.Общение на государственном языке (регионы Украины):
западный – 60%;
центральный – 32%;
южный – 25%;
восточный – 24%.

Уважение к власти (регионы Украины):
западный – 16%;
центральный – 20%;
южный – 28%;
восточный – 42%.

Уплата надлежащих налогов (регионы Украины):
западный – 24%;
центральный – 25%;
южный – 36%;
восточный – 41%.


Це не означає, що мешканці Сходу платять більше податків. Якщо людина вибирає українську мову, в якості приоритетної ознаки патриотизму, то все інше буде в меншості, і навпаки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:34

  lapay написав:Це не означає, що мешканці Сходу платять більше податків. Якщо людина вибирає українську мову, в якості приоритетної ознаки патриотизму, то все інше буде в меншості, і навпаки.


Это означает стойкие традиции обычной махновщины. Не сильно уважать власть, но зато помолиться и поговорить )))
Может отсюда все беды и растут.
Вчера тут на этом сайте в новостях была статья, что уровень теневой экономики в двух западных областях оценивается в 49 процентов, в Киеве и в некоторых восточных областях в 2-3 раза меньше.
Всегда была для меня загадка как считают теневую экономику, но так пишут.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:39

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Это означает стойкие традиции обычной махновщины. Не сильно уважать власть, но зато помолиться и поговорить )))
Может отсюда все беды и растут.

Ні, опитування було, з ухилом на мову https://dif.org.ua/article/%20patriotyzm_mova%20%20
Тому на Півдні і Сході, де українська мова не є приорітетом, вибирали інші критерії патріотизму.
Востаннє редагувалось lapay в Вів 28 січ, 2020 09:44, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:46

  freeze написав:
  lapay написав:Це не означає, що мешканці Сходу платять більше податків. Якщо людина вибирає українську мову, в якості приоритетної ознаки патриотизму, то все інше буде в меншості, і навпаки.


Это означает стойкие традиции обычной махновщины. Не сильно уважать власть, но зато помолиться и поговорить )))
Может отсюда все беды и растут.
.

От зразу видно різницю менталітетів - російського та українського . Вказане Вами - як негатив - ознака російського , а як позитив - українського .
І не треба більше говорити ні про що ...
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