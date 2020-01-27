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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5344534553465347>
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:46

Re: Політичні дискусії

  19yuriy91 написав:а если ещё и вышиванку наденет, то ващще!
мова+вышиванка+вера! святая тройка !
а налоги?
Бог простит

Якщо в людини немає ні мови, ні вишиванки, то на питання -Ти патріот?-, буде відповідь -Звісно, я ж податки плачу!-. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:48

Re: Політичні дискусії

lapay написав:
  freeze написав:Это означает стойкие традиции обычной махновщины. Не сильно уважать власть, но зато помолиться и поговорить )))
Может отсюда все беды и растут.

Ні, опитування було, з ухилом на мову https://dif.org.ua/article/%20patriotyzm_mova%20%20
Тому на Півдні і Сході, де українська мова не є приорітетом, вибирали інші критерії патріотизму.


Я же точно про это и говорю, где то приоритеты поговорить, где то уважать законы.
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freeze
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:52

Re: Політичні дискусії

Puente написав:
  freeze написав:
  lapay написав:Це не означає, що мешканці Сходу платять більше податків. Якщо людина вибирає українську мову, в якості приоритетної ознаки патриотизму, то все інше буде в меншості, і навпаки.


Это означает стойкие традиции обычной махновщины. Не сильно уважать власть, но зато помолиться и поговорить )))
Может отсюда все беды и растут.
.

От зразу видно різницю менталітетів - російського та українського . Вказане Вами - як негатив - ознака російського , а як позитив - українського .
І не треба більше говорити ні про що ...


Так вы ж типовый
Опять упор на поговорить, а на уважении к государству это потом, я ж подчеркнул именно это, и вы сразу же подтвердили, спасибо.
Кстати помните как наше государство называется ?
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freeze
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:53

  lapay написав:
  19yuriy91 написав:а если ещё и вышиванку наденет, то ващще!
мова+вышиванка+вера! святая тройка !
а налоги?
Бог простит

Якщо в людини немає ні мови, ні вишиванки, то на питання -Ти патріот?-, буде відповідь -Звісно, я ж податки плачу!-. :)

От-от ... Цікаво просто - російськомовний громадянин України, який не вважає мову чимсь визначальним , культуру прямо зневажає , віру - вважає себе атеїстом - і визначає себе патріотом саме України . Що саме його цікавить тут , що він захищає ( хоча б на словах ) . Бо якщо просто територію - куди колись прийшли його предки - то він звичайний собі завойовник , який захищає свої завоювання . Як колись казали - колонізатор ....
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:53

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Я же точно про это и говорю, где то приоритеты поговорить, где то уважать законы.

Врадіївки і Ареф'єві чомусь на південному-сході частіше виникають, ніж в центрально-західному районі. Мабуть тому, що тут закони більш поважають і податки краще платять. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:56

  freeze написав:От зразу видно різницю менталітетів - російського та українського . Вказане Вами - як негатив - ознака російського , а як позитив - українського .
І не треба більше говорити ні про що ...


Так вы ж типовый
Опять упор на поговорить, а на уважении к государству это потом, я ж подчеркнул именно это, и вы сразу же подтвердили, спасибо.
Кстати помните как наше государство называется ?[/quote]

Так в цьому і різниця - мене держава мало цікавить - мене цікавить країна Україна . Ви різницю розумієте ? Напевно не дуже - бо Ви таки представник колонізатора - який намагається просто захистити завойоване - неважливо як - можна і зсередини ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:56

Re: Політичні дискусії

lapay написав:
  freeze написав:Я же точно про это и говорю, где то приоритеты поговорить, где то уважать законы.

Врадіївки і Ареф'єві чомусь на південному-сході частіше виникають, ніж в центрально-західному районі. Мабуть тому, що тут закони більш поважають і податки краще платять. :)


Естественно, люди там больше возьмущаются нарушениями закона.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:57

Re: Політичні дискусії

Puente написав:
  freeze написав:От зразу видно різницю менталітетів - російського та українського . Вказане Вами - як негатив - ознака російського , а як позитив - українського .
І не треба більше говорити ні про що ...


Так вы ж типовый
Опять упор на поговорить, а на уважении к государству это потом, я ж подчеркнул именно это, и вы сразу же подтвердили, спасибо.
Кстати помните как наше государство называется ?


Так в цьому і різниця - мене держава мало цікавить - мене цікавить країна Україна . Ви різницю розумієте ? Напевно не дуже - бо Ви таки представник колонізатора - який намагається просто захистити завойоване - неважливо як - можна і зсередини ...[/quote]

Когда мои родственники здесь жили, ваши родственники полякам попы вытирали, типовый батрак
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 10:00

Ладно, ребята, весело тут с вами, но мне на работу, я ж ФОП, мне ж еще на налоги надо заработать для государства Украина, иначе оштрафуют ))
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 10:02

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Естественно, люди там больше возьмущаются нарушениями закона.

А потім знову обирають Труханова, з російським громадянством, чи Кернеса. Патріоти, що тут скажеш...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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