Якщо в людини немає ні мови, ні вишиванки, то на питання -Ти патріот?-, буде відповідь -Звісно, я ж податки плачу!-.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 28 січ, 2020 09:46
Re: Політичні дискусії
Якщо в людини немає ні мови, ні вишиванки, то на питання -Ти патріот?-, буде відповідь -Звісно, я ж податки плачу!-.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 28 січ, 2020 09:48
Re: Політичні дискусії
Я же точно про это и говорю, где то приоритеты поговорить, где то уважать законы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 28 січ, 2020 09:52
Re: Політичні дискусії
Так вы ж типовый
Опять упор на поговорить, а на уважении к государству это потом, я ж подчеркнул именно это, и вы сразу же подтвердили, спасибо.
Кстати помните как наше государство называется ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 28 січ, 2020 09:53
От-от ... Цікаво просто - російськомовний громадянин України, який не вважає мову чимсь визначальним , культуру прямо зневажає , віру - вважає себе атеїстом - і визначає себе патріотом саме України . Що саме його цікавить тут , що він захищає ( хоча б на словах ) . Бо якщо просто територію - куди колись прийшли його предки - то він звичайний собі завойовник , який захищає свої завоювання . Як колись казали - колонізатор ....
Додано: Вів 28 січ, 2020 09:53
Re: Політичні дискусії
Врадіївки і Ареф'єві чомусь на південному-сході частіше виникають, ніж в центрально-західному районі. Мабуть тому, що тут закони більш поважають і податки краще платять.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 28 січ, 2020 09:56
Так вы ж типовый
Опять упор на поговорить, а на уважении к государству это потом, я ж подчеркнул именно это, и вы сразу же подтвердили, спасибо.
Кстати помните как наше государство называется ?[/quote]
Так в цьому і різниця - мене держава мало цікавить - мене цікавить країна Україна . Ви різницю розумієте ? Напевно не дуже - бо Ви таки представник колонізатора - який намагається просто захистити завойоване - неважливо як - можна і зсередини ...
Додано: Вів 28 січ, 2020 09:56
Re: Політичні дискусії
Естественно, люди там больше возьмущаются нарушениями закона.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 28 січ, 2020 09:57
Re: Політичні дискусії
Так в цьому і різниця - мене держава мало цікавить - мене цікавить країна Україна . Ви різницю розумієте ? Напевно не дуже - бо Ви таки представник колонізатора - який намагається просто захистити завойоване - неважливо як - можна і зсередини ...[/quote]
Когда мои родственники здесь жили, ваши родственники полякам попы вытирали, типовый батрак
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 28 січ, 2020 10:00
Ладно, ребята, весело тут с вами, но мне на работу, я ж ФОП, мне ж еще на налоги надо заработать для государства Украина, иначе оштрафуют ))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 28 січ, 2020 10:02
Re: Політичні дискусії
А потім знову обирають Труханова, з російським громадянством, чи Кернеса. Патріоти, що тут скажеш...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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