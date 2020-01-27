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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 28 січ, 2020 10:09
Puente написав: lapay написав: 19yuriy91 написав:
а если ещё и вышиванку наденет, то ващще!
мова+вышиванка+вера! святая тройка !
а налоги?
Бог простит
Якщо в людини немає ні мови, ні вишиванки, то на питання -Ти патріот?-, буде відповідь -Звісно, я ж податки плачу!-.
От-от ... Цікаво просто - російськомовний громадянин України, який не вважає мову чимсь визначальним , культуру прямо зневажає , віру - вважає себе атеїстом - і визначає себе патріотом саме України . Що саме його цікавить тут , що він захищає ( хоча б на словах ) . Бо якщо просто територію - куди колись прийшли його предки - то він звичайний собі завойовник , який захищає свої завоювання . Як колись казали - колонізатор ....
російськомовний громадянин України отдал своего ребёнка сознательно в класс, один из двух, где преподавание велось на мове.
культуру, уж точно, не зневажає
полным атеїстом себя не щетает, но табу для юмора не видит нигде - ни в вере, ни в вышиванке (вспомните, скока ворья её натянуло)
просто територію - куди колись прийшли його предки - то він звичайний собі завойовник , який захищає свої завоювання . Як колись казали - колонізатор ....
может вы и не заметили, но в Украине за много столетий сложился, если так можно сказать, сплав людей из русских и украинцев, которым далеки и рос.скрепы, но и не хотят навязывания
культуры и традиций зап. Украины, хотя относятся к ним,к культуре и традициям зап. Украины, с уважением. да и вышиванки носят.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 10:12
lapay написав: freeze написав:
Естественно, люди там больше возьмущаются нарушениями закона.
А потім знову обирають Труханова, з російським громадянством, чи Кернеса. Патріоти, що тут скажеш...
Так этож естественно, подтверждает полностью опрос, разные понятия патриотизма, кому важно крепкого хозяйственника, кому важнее патриота с правильным произношением.
Труханов и Кернес практически ни слова не могут связать по украински, а зато избирались с огромным отрывом от конкурентов.
И на выхлопе Труханова особо не ругают в конце каденции, а Кернеса вообще на руках носят, а Садовой весь в мусоре и скандалах.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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