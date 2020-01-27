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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5344534553465347 Додано: Вів 28 січ, 2020 10:09 Puente написав: lapay написав: 19yuriy91 написав: а если ещё и вышиванку наденет, то ващще!

мова+вышиванка+вера! святая тройка !

а налоги?

Бог простит а если ещё и вышиванку наденет, то ващще!мова+вышиванка+вера! святая тройка !а налоги?Бог простит

Якщо в людини немає ні мови, ні вишиванки, то на питання -Ти патріот?-, буде відповідь -Звісно, я ж податки плачу!-. Якщо в людини немає ні мови, ні вишиванки, то на питання -Ти патріот?-, буде відповідь -Звісно, я ж податки плачу!-.

От-от ... Цікаво просто - російськомовний громадянин України, який не вважає мову чимсь визначальним , культуру прямо зневажає , віру - вважає себе атеїстом - і визначає себе патріотом саме України . Що саме його цікавить тут , що він захищає ( хоча б на словах ) . Бо якщо просто територію - куди колись прийшли його предки - то він звичайний собі завойовник , який захищає свої завоювання . Як колись казали - колонізатор .... От-от ... Цікаво просто - російськомовний громадянин України, який не вважає мову чимсь визначальним , культуру прямо зневажає , віру - вважає себе атеїстом - і визначає себе патріотом саме України . Що саме його цікавить тут , що він захищає ( хоча б на словах ) . Бо якщо просто територію - куди колись прийшли його предки - то він звичайний собі завойовник , який захищає свої завоювання . Як колись казали - колонізатор ....

російськомовний громадянин України отдал своего ребёнка сознательно в класс, один из двух, где преподавание велось на мове.

культуру, уж точно, не зневажає

полным атеїстом себя не щетает, но табу для юмора не видит нигде - ни в вере, ни в вышиванке (вспомните, скока ворья её натянуло)

просто територію - куди колись прийшли його предки - то він звичайний собі завойовник , який захищає свої завоювання . Як колись казали - колонізатор ....

может вы и не заметили, но в Украине за много столетий сложился, если так можно сказать, сплав людей из русских и украинцев, которым далеки и рос.скрепы, но и не хотят навязывания культуры и традиций зап. Украины, хотя относятся к ним,к культуре и традициям зап. Украины, с уважением. да и вышиванки носят. російськомовний громадянин України отдал своего ребёнка сознательно в класс, один из двух, где преподавание велось на мове.культуру, уж точно, не зневажаєполным атеїстом себя не щетает, но табу для юмора не видит нигде - ни в вере, ни в вышиванке (вспомните, скока ворья её натянуло)может вы и не заметили, но в Украине за много столетий сложился, если так можно сказать, сплав людей из русских и украинцев, которым далеки и рос.скрепы, но и не хотяткультуры и традиций зап. Украины, хотя относятся к ним,к культуре и традициям зап. Украины, с уважением. да и вышиванки носят. 19yuriy91 Повідомлень: 2307 З нами з: 15.09.12 Подякував: 228 раз. Подякували: 344 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 10:12 lapay написав: freeze написав: Естественно, люди там больше возьмущаются нарушениями закона. Естественно, люди там больше возьмущаются нарушениями закона.

А потім знову обирають Труханова, з російським громадянством, чи Кернеса. Патріоти, що тут скажеш... А потім знову обирають Труханова, з російським громадянством, чи Кернеса. Патріоти, що тут скажеш...





Так этож естественно, подтверждает полностью опрос, разные понятия патриотизма, кому важно крепкого хозяйственника, кому важнее патриота с правильным произношением.

Труханов и Кернес практически ни слова не могут связать по украински, а зато избирались с огромным отрывом от конкурентов.

И на выхлопе Труханова особо не ругают в конце каденции, а Кернеса вообще на руках носят, а Садовой весь в мусоре и скандалах. Так этож естественно, подтверждает полностью опрос, разные понятия патриотизма, кому важно крепкого хозяйственника, кому важнее патриота с правильным произношением.Труханов и Кернес практически ни слова не могут связать по украински, а зато избирались с огромным отрывом от конкурентов.И на выхлопе Труханова особо не ругают в конце каденции, а Кернеса вообще на руках носят, а Садовой весь в мусоре и скандалах. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14978 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3913 раз. Подякували: 5927 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5344534553465347 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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