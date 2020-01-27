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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 28 січ, 2020 10:09
Puente написав: lapay написав: 19yuriy91 написав:
а если ещё и вышиванку наденет, то ващще!
мова+вышиванка+вера! святая тройка !
а налоги?
Бог простит
Якщо в людини немає ні мови, ні вишиванки, то на питання -Ти патріот?-, буде відповідь -Звісно, я ж податки плачу!-.
От-от ... Цікаво просто - російськомовний громадянин України, який не вважає мову чимсь визначальним , культуру прямо зневажає , віру - вважає себе атеїстом - і визначає себе патріотом саме України . Що саме його цікавить тут , що він захищає ( хоча б на словах ) . Бо якщо просто територію - куди колись прийшли його предки - то він звичайний собі завойовник , який захищає свої завоювання . Як колись казали - колонізатор ....
російськомовний громадянин України отдал своего ребёнка сознательно в класс, один из двух, где преподавание велось на мове.
культуру, уж точно, не зневажає
полным атеїстом себя не щетает, но табу для юмора не видит нигде - ни в вере, ни в вышиванке (вспомните, скока ворья её натянуло)
просто територію - куди колись прийшли його предки - то він звичайний собі завойовник , який захищає свої завоювання . Як колись казали - колонізатор ....
может вы и не заметили, но в Украине за много столетий сложился, если так можно сказать, сплав людей из русских и украинцев, которым далеки и рос.скрепы, но и не хотят навязывания
культуры и традиций зап. Украины, хотя относятся к ним,к культуре и традициям зап. Украины, с уважением. да и вышиванки носят.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 10:12
lapay написав: freeze написав:
Естественно, люди там больше возьмущаются нарушениями закона.
А потім знову обирають Труханова, з російським громадянством, чи Кернеса. Патріоти, що тут скажеш...
Так этож естественно, подтверждает полностью опрос, разные понятия патриотизма, кому важно крепкого хозяйственника, кому важнее патриота с правильным произношением.
Труханов и Кернес практически ни слова не могут связать по украински, а зато избирались с огромным отрывом от конкурентов.
И на выхлопе Труханова особо не ругают в конце каденции, а Кернеса вообще на руках носят, а Садовой весь в мусоре и скандалах.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 10:57
lapay
Мне интересна не теория, а практика - лично вы кому доверите лечить своего ребенка, врачу, который ходит в вышиванке, говорит только на украинском, активиста, но у которого дети-пациенты долго не выздоравливают из-за слабых знаний самого врача, или к тому, кто говорит только на русском, не имеет вышиванки, "политически неблагонадежен", но является в городе признанным авторитетом в лечении?
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Додано: Вів 28 січ, 2020 10:57
freeze написав:
И на выхлопе Труханова особо не ругают в конце каденции, а Кернеса вообще на руках носят, а Садовой весь в мусоре и скандалах.
Садового чотири рази обирали мером, так що двом іншим, до нього, ще пиляти і пиляти.
Коротше кажучи - якщо не має, в душі, армавіра, то люди моляться на свої кревні, які віддають у вигляді податків.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 11:05
yanyura написав:
Мне интересна не теория, а практика - лично вы кому доверите лечить своего ребенка, врачу, который ходит в вышиванке, говорит только на украинском, активиста, но у которого дети-пациенты долго не выздоравливают из-за слабых знаний самого врача, или к тому, кто говорит только на русском, не имеет вышиванки, "политически неблагонадежен", но является в городе признанным авторитетом в лечении?
Лікарі не ходять на роботу у вишиванках, і практично всі україномовні, в моєму місті.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 11:11
lapay написав:
..............
Це не означає, що мешканці Сходу платять більше податків. Якщо людина вибирає українську мову, в якості приоритетної ознаки патриотизму, то все інше буде в меншості, і навпаки.
Не так.
Насколько понимаю, опрос по каждому пункту вёлся отдельно - сумма не равна 100%.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 11:13
ЛАД написав:
Насколько понимаю, опрос по каждому пункту вёлся отдельно - сумма не равна 100%.
Тим не менше, люди, зазвичай, обирають 2-3 найважливіші критерії, а не лайкають весь список.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 11:16
Puente написав: lapay написав: 19yuriy91 написав:
а если ещё и вышиванку наденет, то ващще!
мова+вышиванка+вера! святая тройка !
а налоги?
Бог простит
Якщо в людини немає ні мови, ні вишиванки, то на питання -Ти патріот?-, буде відповідь -Звісно, я ж податки плачу!-.
От-от ... Цікаво просто - російськомовний громадянин України, який не вважає мову чимсь визначальним , культуру прямо зневажає , віру - вважає себе атеїстом - і визначає себе патріотом саме України . Що саме його цікавить тут , що він захищає ( хоча б на словах ) . Бо якщо просто територію - куди колись прийшли його предки - то він звичайний собі завойовник , який захищає свої завоювання . Як колись казали - колонізатор ....
Я не вважаю себе патріотом, наприклад...
Це дуже високопарне слово, яке до багато чого забовязує. Я хочу, щоб був український народ, як окрема спільнота, з власною мовою, традиціями, у власній хаті. Щоб українця можна було відрізнити від представника іншої національності. І щоб у власній хаті українця був СВІЙ порядок. Який саме порядок? Отут вже питання дискусійне.
Та держава, яка існує зараз, не захищає українця. В ній немає справедливості. Тому бути патріотом такої держави не маю бажання. Скоріше всі мріють про ідеальну державу, ту яка має бути, ту, де кожний друг і брат...І там де тебе зустрічають як брата і сина, як рідного...А не як байстрюка чи чужинця. Одним словом де тебе люблять. І ти любиш...і платиш податки, а не наЛОХи...З Любовю...
На благо українця і України.
Гей мені молодому в горах вітер, як брат,Я іду як додому
, до світлиці Карпат.
Стану я на коліна перед святістю гір,Тут моя Батьківщина
, тут мій крик і топір.Зустрічає мене наче сина
Смерекових річок водограй,Рідна мати моя — Україна
,
Рідний батько - карпатський мій край.
Як той жнець спозарана
Крок почну свій з-за жнив,
І вечірнім туманом
Я впаду з полонин.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 11:27
Козак-характерник
Ви все правильно пишете - і я про те ж . Держава та країна - це різні речі . І патріотизм - це все-таки внутрішнє , майже інтимне - для своїх . Не показне . І тим більше - не офіційне , чи щось таке , що можна порахувати ...
Востаннє редагувалось Puente
в Вів 28 січ, 2020 11:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 11:28
Starikan написав: detroytred написав:
Если бы новый президент одерживал победы с небольшим преимуществом, то это было бы обычным. Борьбой технологий.
Но когда такие отрывы, да ещё и артист-юморист, то основа кроется в том почему нарид устал и отчаялся.
Реально устал и реально отчаялся.
Этого никакими технологиями не добиться.
Понятно, что после 5 лет войны, девала и тарифов папередники были обречены.
Но вы недооцениваете современные технологии.
Еще за полгода до выборов рейтинг Зе был не 70 и даже не 30.
Да и пример Трампа, победившего с помощью интернет-технологий и вбросов тамошних бигусов (с помощью или без помощи Рашки - неважно), тоже характерен.
Смелее!
Были технически грамотно использованы те же "технологии", что и при оккупации Крыма, Донбасса,...
Большинство пытающихся разобраться - не могут даже понять элементарного.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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