Додано: Вів 28 січ, 2020 11:16

Puente написав: lapay написав: 19yuriy91 написав: а если ещё и вышиванку наденет, то ващще!

мова+вышиванка+вера! святая тройка !

а налоги?

Бог простит а если ещё и вышиванку наденет, то ващще!мова+вышиванка+вера! святая тройка !а налоги?Бог простит

Якщо в людини немає ні мови, ні вишиванки, то на питання -Ти патріот?-, буде відповідь -Звісно, я ж податки плачу!-. Якщо в людини немає ні мови, ні вишиванки, то на питання -Ти патріот?-, буде відповідь -Звісно, я ж податки плачу!-.

От-от ... Цікаво просто - російськомовний громадянин України, який не вважає мову чимсь визначальним , культуру прямо зневажає , віру - вважає себе атеїстом - і визначає себе патріотом саме України . Що саме його цікавить тут , що він захищає ( хоча б на словах ) . Бо якщо просто територію - куди колись прийшли його предки - то він звичайний собі завойовник , який захищає свої завоювання . Як колись казали - колонізатор .... От-от ... Цікаво просто - російськомовний громадянин України, який не вважає мову чимсь визначальним , культуру прямо зневажає , віру - вважає себе атеїстом - і визначає себе патріотом саме України . Що саме його цікавить тут , що він захищає ( хоча б на словах ) . Бо якщо просто територію - куди колись прийшли його предки - то він звичайний собі завойовник , який захищає свої завоювання . Як колись казали - колонізатор ....

Я іду як додому

Тут моя Батьківщина

Зустрічає мене наче сина

Рідна мати моя — Україна

Я не вважаю себе патріотом, наприклад...Це дуже високопарне слово, яке до багато чого забовязує. Я хочу, щоб був український народ, як окрема спільнота, з власною мовою, традиціями, у власній хаті. Щоб українця можна було відрізнити від представника іншої національності. І щоб у власній хаті українця був СВІЙ порядок. Який саме порядок? Отут вже питання дискусійне.Та держава, яка існує зараз, не захищає українця. В ній немає справедливості. Тому бути патріотом такої держави не маю бажання. Скоріше всі мріють про ідеальну державу, ту яка має бути, ту, де кожний друг і брат...І там де тебе зустрічають як брата і сина, як рідного...А не як байстрюка чи чужинця. Одним словом де тебе люблять. І ти любиш...і платиш податки, а не наЛОХи...З Любовю...На благо українця і України.Гей мені молодому в горах вітер, як брат,, до світлиці Карпат.Стану я на коліна перед святістю гір,, тут мій крик і топір.Смерекових річок водограй,Рідний батько - карпатський мій край.Як той жнець спозаранаКрок почну свій з-за жнив,І вечірнім туманомЯ впаду з полонин.