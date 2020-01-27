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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5346534753485349> Додано: Вів 28 січ, 2020 11:29 Puente написав: Козак-характерник

Ви все правильно пишете - і я про те ж . Держава та країна - це різні речі . І патріотизм - це все-таки внутрішнє , майже інтимне - для своїх . Не показне . Ви все правильно пишете - і я про те ж . Держава та країна - це різні речі . І патріотизм - це все-таки внутрішнє , майже інтимне - для своїх . Не показне .

Так. Це інтимне. Це любов до СВОГО, рідного. Все з серця йде. Якщо немає Любові до свого, сплатою податків не відкупишся. Так. Це інтимне. Це любов до СВОГО, рідного. Все з серця йде. Якщо немає Любові до свого, сплатою податків не відкупишся. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27427 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1901 раз. Подякували: 2079 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 11:31 freeze написав: lapay написав: freeze написав: Это означает стойкие традиции обычной махновщины. Не сильно уважать власть, но зато помолиться и поговорить )))

Может отсюда все беды и растут. Это означает стойкие традиции обычной махновщины. Не сильно уважать власть, но зато помолиться и поговорить )))Может отсюда все беды и растут.

Ні, опитування було, з ухилом на мову https://dif.org.ua/article/%20patriotyzm_mova%20%20

Тому на Півдні і Сході, де українська мова не є приорітетом, вибирали інші критерії патріотизму. Ні, опитування було, з ухилом на мовуТому на Півдні і Сході, де українська мова не є приорітетом, вибирали інші критерії патріотизму.



Я же точно про это и говорю, где то приоритеты поговорить, где то уважать законы. Я же точно про это и говорю, где то приоритеты поговорить, где то уважать законы.

Богу - божье, а кесарю - кесарево.

Только у нас нет ни того ни другого. Богу - божье, а кесарю - кесарево.Только у нас нет ни того ни другого. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7654 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 11:36 Puente написав: lapay написав: 19yuriy91 написав: а если ещё и вышиванку наденет, то ващще!

мова+вышиванка+вера! святая тройка !

а налоги?

Бог простит а если ещё и вышиванку наденет, то ващще!мова+вышиванка+вера! святая тройка !а налоги?Бог простит

Якщо в людини немає ні мови, ні вишиванки, то на питання -Ти патріот?-, буде відповідь -Звісно, я ж податки плачу!-. Якщо в людини немає ні мови, ні вишиванки, то на питання -Ти патріот?-, буде відповідь -Звісно, я ж податки плачу!-.

От-от ... Цікаво просто - російськомовний громадянин України, який не вважає мову чимсь визначальним , культуру прямо зневажає , віру - вважає себе атеїстом - і визначає себе патріотом саме України . Що саме його цікавить тут , що він захищає ( хоча б на словах ) . Бо якщо просто територію - куди колись прийшли його предки - то він звичайний собі завойовник , який захищає свої завоювання . Як колись казали - колонізатор .... От-от ... Цікаво просто - російськомовний громадянин України, який не вважає мову чимсь визначальним , культуру прямо зневажає , віру - вважає себе атеїстом - і визначає себе патріотом саме України . Що саме його цікавить тут , що він захищає ( хоча б на словах ) . Бо якщо просто територію - куди колись прийшли його предки - то він звичайний собі завойовник , який захищає свої завоювання . Як колись казали - колонізатор ....

Как ни странно, но именно под предлогом "построения национального Государства" - развалено и уничтожено, разграблено и оболваненно, .... - все постсоветские, и 99% мировых государств.

Откровенный криминал оправдывает свои грабежи - национальными идеями. Как ни странно, но именно под предлогом "построения национального Государства" - развалено и уничтожено, разграблено и оболваненно, .... - все постсоветские, и 99% мировых государств.Откровенный криминал оправдывает свои грабежи - национальными идеями. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7654 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 11:38 lapay написав: freeze написав: Я же точно про это и говорю, где то приоритеты поговорить, где то уважать законы. Я же точно про это и говорю, где то приоритеты поговорить, где то уважать законы.

Врадіївки і Ареф'єві чомусь на південному-сході частіше виникають, ніж в центрально-західному районі. Мабуть тому, що тут закони більш поважають і податки краще платять. Врадіївки і Ареф'єві чомусь на південному-сході частіше виникають, ніж в центрально-західному районі. Мабуть тому, що тут закони більш поважають і податки краще платять.

- Наоборот значительно чаще.

Только информация во СМИ фильтруется.

"Разделяй и властвуй" - никто не отменял. - Наоборот значительно чаще.Только информация во СМИ фильтруется."Разделяй и властвуй" - никто не отменял. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7654 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 11:40 Kudrjavuy написав: Как ни странно, но именно под предлогом "построения национального Государства" - развалено и уничтожено, разграблено и оболваненно, .... - все постсоветские, и 99% мировых государств.

Откровенный криминал оправдывает свои грабежи - национальными идеями. Как ни странно, но именно под предлогом "построения национального Государства" - развалено и уничтожено, разграблено и оболваненно, .... - все постсоветские, и 99% мировых государств.Откровенный криминал оправдывает свои грабежи - национальными идеями.

Так під найкращими гаслами і чиняться найчорніші справи. Вовки в овечій шкурі. Від імені Христа теж багато прохіндеїв бізнес зорганізували. Але це не применшує роль Христа, як Спасителя. Всіх лжепророків тре фільтрувати, їх "базар". З нами Бог розмовляє через серце. Святий Дух в наших серцях. От серце й треба слухати. Все там... Так під найкращими гаслами і чиняться найчорніші справи. Вовки в овечій шкурі. Від імені Христа теж багато прохіндеїв бізнес зорганізували. Але це не применшує роль Христа, як Спасителя. Всіх лжепророків тре фільтрувати, їх "базар". З нами Бог розмовляє через серце. Святий Дух в наших серцях. От серце й треба слухати. Все там... Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27427 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1901 раз. Подякували: 2079 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 11:46 19yuriy91 написав: Puente написав: lapay написав: Якщо в людини немає ні мови, ні вишиванки, то на питання -Ти патріот?-, буде відповідь -Звісно, я ж податки плачу!-. Якщо в людини немає ні мови, ні вишиванки, то на питання -Ти патріот?-, буде відповідь -Звісно, я ж податки плачу!-.

От-от ... Цікаво просто - російськомовний громадянин України, який не вважає мову чимсь визначальним , культуру прямо зневажає , віру - вважає себе атеїстом - і визначає себе патріотом саме України . Що саме його цікавить тут , що він захищає ( хоча б на словах ) . Бо якщо просто територію - куди колись прийшли його предки - то він звичайний собі завойовник , який захищає свої завоювання . Як колись казали - колонізатор .... От-от ... Цікаво просто - російськомовний громадянин України, який не вважає мову чимсь визначальним , культуру прямо зневажає , віру - вважає себе атеїстом - і визначає себе патріотом саме України . Що саме його цікавить тут , що він захищає ( хоча б на словах ) . Бо якщо просто територію - куди колись прийшли його предки - то він звичайний собі завойовник , який захищає свої завоювання . Як колись казали - колонізатор ....

російськомовний громадянин України отдал своего ребёнка сознательно в класс, один из двух, где преподавание велось на мове.

культуру, уж точно, не зневажає

полным атеїстом себя не щетает, но табу для юмора не видит нигде - ни в вере, ни в вышиванке (вспомните, скока ворья её натянуло)

просто територію - куди колись прийшли його предки - то він звичайний собі завойовник , який захищає свої завоювання . Як колись казали - колонізатор ....

может вы и не заметили, но в Украине за много столетий сложился, если так можно сказать, сплав людей из русских и украинцев, которым далеки и рос.скрепы, но и не хотят навязывания культуры и традиций зап. Украины, хотя относятся к ним,к культуре и традициям зап. Украины, с уважением. да и вышиванки носят. російськомовний громадянин України отдал своего ребёнка сознательно в класс, один из двух, где преподавание велось на мове.культуру, уж точно, не зневажаєполным атеїстом себя не щетает, но табу для юмора не видит нигде - ни в вере, ни в вышиванке (вспомните, скока ворья её натянуло)может вы и не заметили, но в Украине за много столетий сложился, если так можно сказать, сплав людей из русских и украинцев, которым далеки и рос.скрепы, но и не хотяткультуры и традиций зап. Украины, хотя относятся к ним,к культуре и традициям зап. Украины, с уважением. да и вышиванки носят.

Греки-?

Татары-?

Немцы-?

Поляки-?

Румыны-?

Шведы-?

Хазары-?

Армяне-?

Грузины -?

Булгары-?

Угорцы-?

.............................................. Греки-?Татары-?Немцы-?Поляки-?Румыны-?Шведы-?Хазары-?Армяне-?Грузины -?Булгары-?Угорцы-?.............................................. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7654 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 11:48 Kudrjavuy написав: Starikan написав: detroytred написав: Если бы новый президент одерживал победы с небольшим преимуществом, то это было бы обычным. Борьбой технологий.

Но когда такие отрывы, да ещё и артист-юморист, то основа кроется в том почему нарид устал и отчаялся.

Реально устал и реально отчаялся.

Этого никакими технологиями не добиться. Если бы новый президент одерживал победы с небольшим преимуществом, то это было бы обычным. Борьбой технологий.Но когда такие отрывы, да ещё и артист-юморист, то основа кроется в том почему нарид устал и отчаялся.Реально устал и реально отчаялся.Этого никакими технологиями не добиться.

Понятно, что после 5 лет войны, девала и тарифов папередники были обречены.

Но вы недооцениваете современные технологии.

Еще за полгода до выборов рейтинг Зе был не 70 и даже не 30.

Да и пример Трампа, победившего с помощью интернет-технологий и вбросов тамошних бигусов (с помощью или без помощи Рашки - неважно), тоже характерен. Понятно, что после 5 лет войны, девала и тарифов папередники были обречены.Но вы недооцениваете современные технологии.Еще за полгода до выборов рейтинг Зе был не 70 и даже не 30.Да и пример Трампа, победившего с помощью интернет-технологий и вбросов тамошних бигусов (с помощью или без помощи Рашки - неважно), тоже характерен.

Смелее!



Были технически грамотно использованы те же "технологии", что и при оккупации Крыма, Донбасса,...



Большинство пытающихся разобраться - не могут даже понять элементарного. Смелее!Были технически грамотно использованы те же "технологии", что и при оккупации Крыма, Донбасса,...Большинство пытающихся разобраться - не могут даже понять элементарного.



От я у Вас вже не вперше питаю - сформулюйте - за що Ви , чи за яке . Хоча б теоретично . Бо всі ці політичні технології , політичні стани чи там в загальному маніпуляція свідомістю - це інструменти . Для досягнення якоїсь мети . Де ми всі виступаємо об"єктами впливу ... Як суб"єкти ми виступаємо ну майже ніколи ... От я у Вас вже не вперше питаю - сформулюйте - за що Ви , чи за яке . Хоча б теоретично . Бо всі ці політичні технології , політичні стани чи там в загальному маніпуляція свідомістю - це інструменти . Для досягнення якоїсь мети . Де ми всі виступаємо об"єктами впливу ... Як суб"єкти ми виступаємо ну майже ніколи ... Puente Повідомлень: 2435 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 308 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 11:54 Козак-характерник написав: Я не вважаю себе патріотом, наприклад... Це дуже високопарне слово, яке до багато чого забовязує. Я хочу, щоб був український народ, як окрема спільнота, з власною мовою, традиціями, у власній хаті. Щоб українця можна було відрізнити від представника іншої національності. І щоб у власній хаті українця був СВІЙ порядок. Який саме порядок? Отут вже питання дискусійне. Та держава, яка існує зараз, не захищає українця. В ній немає справедливості. Тому бути патріотом такої держави не маю бажання. Скоріше всі мріють про ідеальну державу, ту яка має бути, ту, де кожний друг і брат...І там де тебе зустрічають як брата і сина, як рідного...А не як байстрюка чи чужинця. Одним словом де тебе люблять. І ти любиш...і платиш податки, а не наЛОХи...З Любовю... На благо українця і України.



Гей мені молодому в горах вітер, як брат,

Я іду як додому , до світлиці Карпат.

Стану я на коліна перед святістю гір,

Тут моя Батьківщина , тут мій крик і топір.



Зустрічає мене наче сина

Смерекових річок водограй,

Рідна мати моя — Україна ,

Рідний батько - карпатський мій край.



Як той жнець спозарана

Крок почну свій з-за жнив,

І вечірнім туманом

Я впаду з полонин. Я не вважаю себе патріотом, наприклад...Це дуже високопарне слово, яке до багато чого забовязує. Я хочу, щоб був український народ, як окрема спільнота, з власною мовою, традиціями, у власній хаті. Щоб українця можна було відрізнити від представника іншої національності. І щоб у власній хаті українця був СВІЙ порядок. Який саме порядок? Отут вже питання дискусійне.Та держава, яка існує зараз, не захищає українця. В ній немає справедливості. Тому бути патріотом такої держави не маю бажання. Скоріше всі мріють про ідеальну державу, ту яка має бути, ту, де кожний друг і брат...І там де тебе зустрічають як брата і сина, як рідного...А не як байстрюка чи чужинця. Одним словом де тебе люблять. І ти любиш...і платиш податки, а не наЛОХи...З Любовю...На благо українця і України.Гей мені молодому в горах вітер, як брат,, до світлиці Карпат.Стану я на коліна перед святістю гір,, тут мій крик і топір.Смерекових річок водограй,Рідний батько - карпатський мій край.Як той жнець спозаранаКрок почну свій з-за жнив,І вечірнім туманомЯ впаду з полонин.

Вийду в гори...

Тогда Вам прежде всего нужно ориентироваться в тех, кто нас разделяет, зачем это делает, и как.

Кто уничтожил, уничтожает, .... -Україну, неньку для багатьох народів. Та що вони планують надалі.

Наприклад:

https://bin.ua/top/245580-odnostoronnya ... utsya.html Вийду в гори...Тогда Вам прежде всего нужно ориентироваться в тех, кто нас разделяет, зачем это делает, и как.Кто уничтожил, уничтожает, .... -Україну, неньку для багатьох народів. Та що вони планують надалі.Наприклад: Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7654 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 12:02 Puente написав: От я у Вас вже не вперше питаю - сформулюйте - за що Ви , чи за яке . Хоча б теоретично От я у Вас вже не вперше питаю - сформулюйте - за що Ви , чи за яке . Хоча б теоретично

Я за СВОЄ. Свою хату. Щоб трошки зрозуміліше було, ось..Якщо розумієте про що я. Кожному своє. Українець повинен мати власну хату, мову, традицію. Бути українцем.

Я за СВОЄ. Свою хату.Щоб трошки зрозуміліше було, ось..Якщо розумієте про що я. Кожному своє. Українець повинен мати власну хату, мову, традицію. Бути українцем. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 28 січ, 2020 12:02, всього редагувалось 1 раз. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27427 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1901 раз. Подякували: 2079 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 12:02 lapay написав: ЛАД написав: Насколько понимаю, опрос по каждому пункту вёлся отдельно - сумма не равна 100%. Насколько понимаю, опрос по каждому пункту вёлся отдельно - сумма не равна 100%.

Тим не менше, люди, зазвичай, обирають 2-3 найважливіші критерії, а не лайкають весь список. Тим не менше, люди, зазвичай, обирають 2-3 найважливіші критерії, а не лайкають весь список.

Судя по тому, что сумма получилась 523%, выбирали в среднем по 5 пунктов. Судя по тому, что сумма получилась 523%, выбирали в среднем по 5 пунктов. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15228 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4314 раз. Подякували: 4012 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5346534753485349> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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