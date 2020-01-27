Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Я же точно про это и говорю, где то приоритеты поговорить, где то уважать законы.
Богу - божье, а кесарю - кесарево. Только у нас нет ни того ни другого.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
19yuriy91 написав:а если ещё и вышиванку наденет, то ващще! мова+вышиванка+вера! святая тройка ! а налоги? Бог простит
Якщо в людини немає ні мови, ні вишиванки, то на питання -Ти патріот?-, буде відповідь -Звісно, я ж податки плачу!-.
От-от ... Цікаво просто - російськомовний громадянин України, який не вважає мову чимсь визначальним , культуру прямо зневажає , віру - вважає себе атеїстом - і визначає себе патріотом саме України . Що саме його цікавить тут , що він захищає ( хоча б на словах ) . Бо якщо просто територію - куди колись прийшли його предки - то він звичайний собі завойовник , який захищає свої завоювання . Як колись казали - колонізатор ....
Как ни странно, но именно под предлогом "построения национального Государства" - развалено и уничтожено, разграблено и оболваненно, .... - все постсоветские, и 99% мировых государств. Откровенный криминал оправдывает свои грабежи - национальными идеями.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
freeze написав:Я же точно про это и говорю, где то приоритеты поговорить, где то уважать законы.
Врадіївки і Ареф'єві чомусь на південному-сході частіше виникають, ніж в центрально-західному районі. Мабуть тому, що тут закони більш поважають і податки краще платять.
- Наоборот значительно чаще. Только информация во СМИ фильтруется. "Разделяй и властвуй" - никто не отменял.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Как ни странно, но именно под предлогом "построения национального Государства" - развалено и уничтожено, разграблено и оболваненно, .... - все постсоветские, и 99% мировых государств. Откровенный криминал оправдывает свои грабежи - национальными идеями.
Так під найкращими гаслами і чиняться найчорніші справи. Вовки в овечій шкурі. Від імені Христа теж багато прохіндеїв бізнес зорганізували. Але це не применшує роль Христа, як Спасителя. Всіх лжепророків тре фільтрувати, їх "базар". З нами Бог розмовляє через серце. Святий Дух в наших серцях. От серце й треба слухати. Все там...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
lapay написав:Якщо в людини немає ні мови, ні вишиванки, то на питання -Ти патріот?-, буде відповідь -Звісно, я ж податки плачу!-.
От-от ... Цікаво просто - російськомовний громадянин України, який не вважає мову чимсь визначальним , культуру прямо зневажає , віру - вважає себе атеїстом - і визначає себе патріотом саме України . Що саме його цікавить тут , що він захищає ( хоча б на словах ) . Бо якщо просто територію - куди колись прийшли його предки - то він звичайний собі завойовник , який захищає свої завоювання . Як колись казали - колонізатор ....
російськомовний громадянин України отдал своего ребёнка сознательно в класс, один из двух, где преподавание велось на мове. культуру, уж точно, не зневажає полным атеїстом себя не щетает, но табу для юмора не видит нигде - ни в вере, ни в вышиванке (вспомните, скока ворья её натянуло)
просто територію - куди колись прийшли його предки - то він звичайний собі завойовник , який захищає свої завоювання . Як колись казали - колонізатор ....
может вы и не заметили, но в Украине за много столетий сложился, если так можно сказать, сплав людей из русских и украинцев, которым далеки и рос.скрепы, но и не хотят навязывания культуры и традиций зап. Украины, хотя относятся к ним,к культуре и традициям зап. Украины, с уважением. да и вышиванки носят.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав: Если бы новый президент одерживал победы с небольшим преимуществом, то это было бы обычным. Борьбой технологий. Но когда такие отрывы, да ещё и артист-юморист, то основа кроется в том почему нарид устал и отчаялся. Реально устал и реально отчаялся. Этого никакими технологиями не добиться.
Понятно, что после 5 лет войны, девала и тарифов папередники были обречены. Но вы недооцениваете современные технологии. Еще за полгода до выборов рейтинг Зе был не 70 и даже не 30. Да и пример Трампа, победившего с помощью интернет-технологий и вбросов тамошних бигусов (с помощью или без помощи Рашки - неважно), тоже характерен.
Смелее!
Были технически грамотно использованы те же "технологии", что и при оккупации Крыма, Донбасса,...
Большинство пытающихся разобраться - не могут даже понять элементарного.
От я у Вас вже не вперше питаю - сформулюйте - за що Ви , чи за яке . Хоча б теоретично . Бо всі ці політичні технології , політичні стани чи там в загальному маніпуляція свідомістю - це інструменти . Для досягнення якоїсь мети . Де ми всі виступаємо об"єктами впливу ... Як суб"єкти ми виступаємо ну майже ніколи ...
Козак-характерник написав:Я не вважаю себе патріотом, наприклад... Це дуже високопарне слово, яке до багато чого забовязує. Я хочу, щоб був український народ, як окрема спільнота, з власною мовою, традиціями, у власній хаті. Щоб українця можна було відрізнити від представника іншої національності. І щоб у власній хаті українця був СВІЙ порядок. Який саме порядок? Отут вже питання дискусійне. Та держава, яка існує зараз, не захищає українця. В ній немає справедливості. Тому бути патріотом такої держави не маю бажання. Скоріше всі мріють про ідеальну державу, ту яка має бути, ту, де кожний друг і брат...І там де тебе зустрічають як брата і сина, як рідного...А не як байстрюка чи чужинця. Одним словом де тебе люблять. І ти любиш...і платиш податки, а не наЛОХи...З Любовю... На благо українця і України.
Гей мені молодому в горах вітер, як брат, Я іду як додому, до світлиці Карпат. Стану я на коліна перед святістю гір, Тут моя Батьківщина, тут мій крик і топір.
Зустрічає мене наче сина Смерекових річок водограй, Рідна мати моя — Україна, Рідний батько - карпатський мій край.
Як той жнець спозарана Крок почну свій з-за жнив, І вечірнім туманом Я впаду з полонин.
Вийду в гори... Тогда Вам прежде всего нужно ориентироваться в тех, кто нас разделяет, зачем это делает, и как. Кто уничтожил, уничтожает, .... -Україну, неньку для багатьох народів. Та що вони планують надалі. Наприклад: https://bin.ua/top/245580-odnostoronnya ... utsya.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.