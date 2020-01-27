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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5346534753485349>
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:29

  Puente написав:Козак-характерник
Ви все правильно пишете - і я про те ж . Держава та країна - це різні речі . І патріотизм - це все-таки внутрішнє , майже інтимне - для своїх . Не показне .

Так. Це інтимне. Це любов до СВОГО, рідного. Все з серця йде. Якщо немає Любові до свого, сплатою податків не відкупишся. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:31

  freeze написав:
lapay написав:
  freeze написав:Это означает стойкие традиции обычной махновщины. Не сильно уважать власть, но зато помолиться и поговорить )))
Может отсюда все беды и растут.

Ні, опитування було, з ухилом на мову https://dif.org.ua/article/%20patriotyzm_mova%20%20
Тому на Півдні і Сході, де українська мова не є приорітетом, вибирали інші критерії патріотизму.


Я же точно про это и говорю, где то приоритеты поговорить, где то уважать законы.

Богу - божье, а кесарю - кесарево.
Только у нас нет ни того ни другого.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:36

  Puente написав:
  lapay написав:
  19yuriy91 написав:а если ещё и вышиванку наденет, то ващще!
мова+вышиванка+вера! святая тройка !
а налоги?
Бог простит

Якщо в людини немає ні мови, ні вишиванки, то на питання -Ти патріот?-, буде відповідь -Звісно, я ж податки плачу!-. :)

От-от ... Цікаво просто - російськомовний громадянин України, який не вважає мову чимсь визначальним , культуру прямо зневажає , віру - вважає себе атеїстом - і визначає себе патріотом саме України . Що саме його цікавить тут , що він захищає ( хоча б на словах ) . Бо якщо просто територію - куди колись прийшли його предки - то він звичайний собі завойовник , який захищає свої завоювання . Як колись казали - колонізатор ....

Как ни странно, но именно под предлогом "построения национального Государства" - развалено и уничтожено, разграблено и оболваненно, .... - все постсоветские, и 99% мировых государств.
Откровенный криминал оправдывает свои грабежи - национальными идеями.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:38

  lapay написав:
  freeze написав:Я же точно про это и говорю, где то приоритеты поговорить, где то уважать законы.

Врадіївки і Ареф'єві чомусь на південному-сході частіше виникають, ніж в центрально-західному районі. Мабуть тому, що тут закони більш поважають і податки краще платять. :)

- Наоборот значительно чаще.
Только информация во СМИ фильтруется.
"Разделяй и властвуй" - никто не отменял.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:40

  Kudrjavuy написав:Как ни странно, но именно под предлогом "построения национального Государства" - развалено и уничтожено, разграблено и оболваненно, .... - все постсоветские, и 99% мировых государств.
Откровенный криминал оправдывает свои грабежи - национальными идеями.

Так під найкращими гаслами і чиняться найчорніші справи. Вовки в овечій шкурі. Від імені Христа теж багато прохіндеїв бізнес зорганізували. Але це не применшує роль Христа, як Спасителя. Всіх лжепророків тре фільтрувати, їх "базар". З нами Бог розмовляє через серце. Святий Дух в наших серцях. От серце й треба слухати. Все там... :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:46

  19yuriy91 написав:
  Puente написав:
  lapay написав:Якщо в людини немає ні мови, ні вишиванки, то на питання -Ти патріот?-, буде відповідь -Звісно, я ж податки плачу!-. :)

От-от ... Цікаво просто - російськомовний громадянин України, який не вважає мову чимсь визначальним , культуру прямо зневажає , віру - вважає себе атеїстом - і визначає себе патріотом саме України . Що саме його цікавить тут , що він захищає ( хоча б на словах ) . Бо якщо просто територію - куди колись прийшли його предки - то він звичайний собі завойовник , який захищає свої завоювання . Як колись казали - колонізатор ....

російськомовний громадянин України отдал своего ребёнка сознательно в класс, один из двух, где преподавание велось на мове.
культуру, уж точно, не зневажає :shock:
полным атеїстом себя не щетает, но табу для юмора не видит нигде - ни в вере, ни в вышиванке (вспомните, скока ворья её натянуло)
просто територію - куди колись прийшли його предки - то він звичайний собі завойовник , який захищає свої завоювання . Як колись казали - колонізатор ....

может вы и не заметили, но в Украине за много столетий сложился, если так можно сказать, сплав людей из русских и украинцев, которым далеки и рос.скрепы, но и не хотят навязывания культуры и традиций зап. Украины, хотя относятся к ним,к культуре и традициям зап. Украины, с уважением. да и вышиванки носят.

Греки-?
Татары-?
Немцы-?
Поляки-?
Румыны-?
Шведы-?
Хазары-?
Армяне-?
Грузины -?
Булгары-?
Угорцы-?
..............................................
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:48

  Kudrjavuy написав:
  Starikan написав:
  detroytred написав: Если бы новый президент одерживал победы с небольшим преимуществом, то это было бы обычным. Борьбой технологий.
Но когда такие отрывы, да ещё и артист-юморист, то основа кроется в том почему нарид устал и отчаялся.
Реально устал и реально отчаялся.
Этого никакими технологиями не добиться.

Понятно, что после 5 лет войны, девала и тарифов папередники были обречены.
Но вы недооцениваете современные технологии.
Еще за полгода до выборов рейтинг Зе был не 70 и даже не 30.
Да и пример Трампа, победившего с помощью интернет-технологий и вбросов тамошних бигусов (с помощью или без помощи Рашки - неважно), тоже характерен.

Смелее!

Были технически грамотно использованы те же "технологии", что и при оккупации Крыма, Донбасса,...

Большинство пытающихся разобраться - не могут даже понять элементарного.


От я у Вас вже не вперше питаю - сформулюйте - за що Ви , чи за яке . Хоча б теоретично . Бо всі ці політичні технології , політичні стани чи там в загальному маніпуляція свідомістю - це інструменти . Для досягнення якоїсь мети . Де ми всі виступаємо об"єктами впливу ... Як суб"єкти ми виступаємо ну майже ніколи ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:54

  Козак-характерник написав:Я не вважаю себе патріотом, наприклад... :P Це дуже високопарне слово, яке до багато чого забовязує. Я хочу, щоб був український народ, як окрема спільнота, з власною мовою, традиціями, у власній хаті. Щоб українця можна було відрізнити від представника іншої національності. І щоб у власній хаті українця був СВІЙ порядок. Який саме порядок? Отут вже питання дискусійне. :) Та держава, яка існує зараз, не захищає українця. В ній немає справедливості. Тому бути патріотом такої держави не маю бажання. Скоріше всі мріють про ідеальну державу, ту яка має бути, ту, де кожний друг і брат...І там де тебе зустрічають як брата і сина, як рідного...А не як байстрюка чи чужинця. Одним словом де тебе люблять. І ти любиш...і платиш податки, а не наЛОХи...З Любовю... :wink: На благо українця і України.

Гей мені молодому в горах вітер, як брат,
Я іду як додому, до світлиці Карпат.
Стану я на коліна перед святістю гір,
Тут моя Батьківщина, тут мій крик і топір.

Зустрічає мене наче сина
Смерекових річок водограй,
Рідна мати моя — Україна,
Рідний батько - карпатський мій край.

Як той жнець спозарана
Крок почну свій з-за жнив,
І вечірнім туманом
Я впаду з полонин.

Вийду в гори... :mrgreen:
Тогда Вам прежде всего нужно ориентироваться в тех, кто нас разделяет, зачем это делает, и как.
Кто уничтожил, уничтожает, .... -Україну, неньку для багатьох народів. Та що вони планують надалі.
Наприклад:
https://bin.ua/top/245580-odnostoronnya ... utsya.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 12:02

  Puente написав:От я у Вас вже не вперше питаю - сформулюйте - за що Ви , чи за яке . Хоча б теоретично

Я за СВОЄ. Свою хату. :) Щоб трошки зрозуміліше було, ось..Якщо розумієте про що я. Кожному своє. Українець повинен мати власну хату, мову, традицію. Бути українцем.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 28 січ, 2020 12:02, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 12:02

  lapay написав:
  ЛАД написав:Насколько понимаю, опрос по каждому пункту вёлся отдельно - сумма не равна 100%.

Тим не менше, люди, зазвичай, обирають 2-3 найважливіші критерії, а не лайкають весь список.

Судя по тому, что сумма получилась 523%, выбирали в среднем по 5 пунктов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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