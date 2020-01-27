Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Главное это пуступки, которые совершают эти парни ребята. А поступки они могут совершать очень и очень разные.
Золотые слова! - Только их понимание порой у каждого своё. Это подкрепляется "землячествами", и пр. пр. пр.... - Вроде как "глобализация", а по факту насильственное уничтожение национальной идентичности, культуры, экономики, территории, мовы, веры, ....
Тому лише в своїй хаті своя й правда, і сила, і воля…
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
detroytred написав:и патриоты - класные ребята и космополиты - классные ребята и обыватели - неплохие парни.
Главное это пуступки, которые совершают эти парни ребята. А поступки они могут совершать очень и очень разные.
думаю, упрощённо это и есть , так называемый, западный образ жизни, его принципы. когда довольно сытая жизнь, власть выбираема и подотчётна, а рядом нет бесноватого соседа.
Этого мало. Нужно свалить "проблемы с соседом" на его самого, но так, что бы "не зацепило". Ещё на этом и "подлохматиться"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ЛАД написав:Не собираюсь дискутировать о причинах развала промышленности Украины с человеком, кот., по-видимому, к реальному промпредприятию даже не подходил - успел поработать прапорщиком, а потом ЧП, но теперь на основе того, что сумел кое-что заработать, считает себя крупным специалистом во всех вопросах и позволяет себе безапелляционно судить обо всём на свете, в т.ч. и о возможностях советской промышленности. P.s. Кстати, за личный успех в непростых условиях - моё уважение.
А Ви на прості питання від мене-дайте прості відповіді собі... 1 Чи був шанс у вугільної промисловості на території сьогоднішньої ОРДЛО-протистояти російській вугільній промисловості ( яка в ростовській області вже 20 років тому провела закриття СВОЇХ антрацитових шахт( при цьому ростовська має НАЙБІЛЬШІ запаси антрациту) ,які не змогли конкурувати з відкритими вугільними розрізами Кузбасу) 2 Чи був шанс у промислових підприємств сходу України ,які створювались при СРСР і розраховані на роботу на дешевих енергоносіях - протистояти таким самим підприємствам базованим в росії?
Тому мій висновок Нам повезло що москалики виявились жадними... Вони повинні були просто потихеньку скуповувати наші підприємства....але не закривати їх і знищувати - а давати їм можливість працювати нехай навіть на 50% потужності... Тоді б - було б те саме що і до торгівельних воєн - червоні директори при владі, бо в них працює 70% електорату... А як тільки ті хто найтісніше був повязаний з педераційниками(червоні директори) продали своє - москалям...їх вплив різко зменшився... і ми отримали вектор в Європу.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
detroytred написав:Главное это пуступки, которые совершают эти парни ребята. А поступки они могут совершать очень и очень разные.
Золотые слова! - Только их понимание порой у каждого своё. Это подкрепляется "землячествами", и пр. пр. пр.... - Вроде как "глобализация", а по факту насильственное уничтожение национальной идентичности, культуры, экономики, территории, мовы, веры, ....
Тому лише в своїй хаті своя й правда, і сила, і воля…
Я не зря Вам выставлял отрывок. Вы удосужились просмотреть? Внимательно в течении получаса изучите!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ЛАД написав:Не собираюсь дискутировать о причинах развала промышленности Украины с человеком, кот., по-видимому, к реальному промпредприятию даже не подходил - успел поработать прапорщиком, а потом ЧП, но теперь на основе того, что сумел кое-что заработать, считает себя крупным специалистом во всех вопросах и позволяет себе безапелляционно судить обо всём на свете, в т.ч. и о возможностях советской промышленности. P.s. Кстати, за личный успех в непростых условиях - моё уважение.
А Ви на прості питання від мене-дайте прості відповіді собі... 1 Чи був шанс у вугільної промисловості на території сьогоднішньої ОРДЛО-протистояти російській вугільній промисловості ( яка в ростовській області вже 20 років тому провела закриття СВОЇХ антрацитових шахт( при цьому ростовська має НАЙБІЛЬШІ запаси антрациту) ,які не змогли конкурувати з відкритими вугільними розрізами Кузбасу) 2 Чи був шанс у промислових підприємств сходу України ,які створювались при СРСР і розраховані на роботу на дешевих енергоносіях - протистояти таким самим підприємствам базованим в росії?
Тому мій висновок Нам повезло що москалики виявились жадними... Вони повинні були просто потихеньку скуповувати наші підприємства....але не закривати їх і знищувати - а давати їм можливість працювати нехай навіть на 50% потужності... Тоді б - було б те саме що і до торгівельних воєн - червоні директори при владі, бо в них працює 70% електорату... А як тільки ті хто найтісніше був повязаний з педераційниками(червоні директори) продали своє - москалям...їх вплив різко зменшився... і ми отримали вектор в Європу.
Это не просто "глупость" - это "рак головного мозга", при чём именно надутого вражескими СМИ. Человеку далёкому - и доверчивому.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
budivelnik написав:Тому мій висновок Нам повезло що москалики виявились жадними... Вони повинні були просто потихеньку скуповувати наші підприємства....але не закривати їх і знищувати - а давати їм можливість працювати нехай навіть на 50% потужності... Тоді б - було б те саме що і до торгівельних воєн - червоні директори при владі, бо в них працює 70% електорату... А як тільки ті хто найтісніше був повязаний з педераційниками(червоні директори) продали своє - москалям...їх вплив різко зменшився... і ми отримали вектор в Європу.
Puente написав:А нічого , що ми насправді вже офіційно невідомо якої національності ? В документах у вас що написано ? Нічого . Ви не хочете асимілюватися - ну не хочете . Намагайтеся якось у вузькому колі зберегти свою ідентичність . Але в українському полі - не російському - бо ви живете в Україні . І щось тут я не чую розмов про людей з цього переліку ( там ще ромів немає , наприклад ) - мова йде тільки про російське ... Ну і проблеми у нас виникають якраз територіально-етнічні там , де є претензії до України . Не навпаки - якось несиметрично - ні ? І чому як українське - то Західна Україна ? А центральна , чи навіть східна ? Якщо переважна кількість міського населення говорить зараз російською на вулиці в Запоріжжі - то це означає тільки їх формування як "советский народ" з російською мовою спілкування . А місцеві в селах та містечках - автохтонні українці - говорять українською . Мої предки з Запоріжжя з одного боку , з Галичини - з іншого ( пополам рівно ) . То я звідки ?
Дік и я о том! - Не хочу оскорблять, ибо может родственник. Но Вы глупы! И глупость прёте! Кто Вам её навязал? Кто Вам мозги промыл? Проблемы у всех "економічні"! И именно этот бред навязывают, что бы реализовать остатки Украины!!!!
"приватизировать - продать" - это утрированно.
У нас официально нет "Государства" в вашем понимании с 2011 года! Законодательно.
Любая попытка "наёмных" форсировать процесс "Европеизации" - натыкется на открытый геноцид населения Украины. И наоборот - Украина существовала до сегодняшнего дня, только по причине тотальной преданности, глупости, и веры населения, в государство которого "НЕТ".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.