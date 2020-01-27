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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5348534953505351> Додано: Вів 28 січ, 2020 12:36 Kudrjavuy написав: detroytred написав: Главное это пуступки, которые совершают эти парни ребята.

А поступки они могут совершать очень и очень разные. Главное это пуступки, которые совершают эти парни ребята.А поступки они могут совершать очень и очень разные.

Золотые слова!

- Только их понимание порой у каждого своё.

Это подкрепляется "землячествами", и пр. пр. пр....

- Вроде как "глобализация", а по факту насильственное уничтожение национальной идентичности, культуры, экономики, территории, мовы, веры, .... Золотые слова!- Только их понимание порой у каждого своё.Это подкрепляется "землячествами", и пр. пр. пр....- Вроде как "глобализация", а по факту насильственное уничтожение национальной идентичности, культуры, экономики, территории, мовы, веры, ....

Тому лише в своїй хаті своя й правда, і сила, і воля… Тому лише в своїй хаті своя й правда, і сила, і воля… Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27431 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1901 раз. Подякували: 2079 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 12:36 19yuriy91 написав: detroytred написав: и патриоты - класные ребята

и космополиты - классные ребята

и обыватели - неплохие парни.



Главное это пуступки, которые совершают эти парни ребята.

А поступки они могут совершать очень и очень разные. и патриоты - класные ребятаи космополиты - классные ребятаи обыватели - неплохие парни.Главное это пуступки, которые совершают эти парни ребята.А поступки они могут совершать очень и очень разные.



думаю, упрощённо это и есть , так называемый, западный образ жизни, его принципы. когда довольно сытая жизнь, власть выбираема и подотчётна, а рядом нет бесноватого соседа. думаю, упрощённо это и есть , так называемый, западный образ жизни, его принципы. когда довольно сытая жизнь, власть выбираема и подотчётна, а рядом нет бесноватого соседа.

Этого мало.

Нужно свалить "проблемы с соседом" на его самого, но так, что бы "не зацепило".

Ещё на этом и "подлохматиться" Этого мало.Нужно свалить "проблемы с соседом" на его самого, но так, что бы "не зацепило".Ещё на этом и "подлохматиться" Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7662 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 12:39 ЛАД написав: Не собираюсь дискутировать о причинах развала промышленности Украины с человеком, кот., по-видимому, к реальному промпредприятию даже не подходил - успел поработать прапорщиком, а потом ЧП, но теперь на основе того, что сумел кое-что заработать, считает себя крупным специалистом во всех вопросах и позволяет себе безапелляционно судить обо всём на свете, в т.ч. и о возможностях советской промышленности.

P.s. Кстати, за личный успех в непростых условиях - моё уважение. Не собираюсь дискутировать о причинах развала промышленности Украины с человеком, кот., по-видимому, к реальному промпредприятию даже не подходил - успел поработать прапорщиком, а потом ЧП, но теперь на основе того, что сумел кое-что заработать, считает себя крупным специалистом во всех вопросах и позволяет себе безапелляционно судить обо всём на свете, в т.ч. и о возможностях советской промышленности.P.s. Кстати, за личный успех в непростых условиях - моё уважение. А Ви на прості питання від мене-дайте прості відповіді собі...

1 Чи був шанс у вугільної промисловості на території сьогоднішньої ОРДЛО-протистояти російській вугільній промисловості ( яка в ростовській області вже 20 років тому провела закриття СВОЇХ антрацитових шахт( при цьому ростовська має НАЙБІЛЬШІ запаси антрациту) ,які не змогли конкурувати з відкритими вугільними розрізами Кузбасу)

2 Чи був шанс у промислових підприємств сходу України ,які створювались при СРСР і розраховані на роботу на дешевих енергоносіях - протистояти таким самим підприємствам базованим в росії?



Тому мій висновок

Нам повезло що москалики виявились жадними...

Вони повинні були просто потихеньку скуповувати наші підприємства....але не закривати їх і знищувати - а давати їм можливість працювати нехай навіть на 50% потужності...

Тоді б - було б те саме що і до торгівельних воєн - червоні директори при владі, бо в них працює 70% електорату...

А як тільки ті хто найтісніше був повязаний з педераційниками(червоні директори) продали своє - москалям...їх вплив різко зменшився... і ми отримали вектор в Європу. А Ви на прості питання від мене-...1 Чи був шанс у вугільної промисловості на території сьогоднішньої ОРДЛО-протистояти російській вугільній промисловості ( яка в ростовській області вже 20 років тому провела закриття СВОЇХ антрацитових шахт( при цьому ростовська має НАЙБІЛЬШІ запаси антрациту) ,які не змогли конкурувати з відкритими вугільними розрізами Кузбасу)2 Чи був шанс у промислових підприємств сходу України ,які створювались при СРСР і розраховані на роботу на дешевих енергоносіях - протистояти таким самим підприємствам базованим в росії?Тому мій висновокНам повезло що москалики виявились жадними...Вони повинні були просто потихеньку скуповувати наші підприємства....але не закривати їх і знищувати - а давати їм можливість працювати нехай навіть на 50% потужності...Тоді б - було б те саме що і до торгівельних воєн - червоні директори при владі, бо в них працює 70% електорату...А як тільки ті хто найтісніше був повязаний з педераційниками(червоні директори) продали своє - москалям...їх вплив різко зменшився... і ми отримали вектор в Європу. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21935 З нами з: 15.01.09 Подякував: 156 раз. Подякували: 2246 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 12:42 Козак-характерник написав: Kudrjavuy написав: detroytred написав: Главное это пуступки, которые совершают эти парни ребята.

А поступки они могут совершать очень и очень разные. Главное это пуступки, которые совершают эти парни ребята.А поступки они могут совершать очень и очень разные.

Золотые слова!

- Только их понимание порой у каждого своё.

Это подкрепляется "землячествами", и пр. пр. пр....

- Вроде как "глобализация", а по факту насильственное уничтожение национальной идентичности, культуры, экономики, территории, мовы, веры, .... Золотые слова!- Только их понимание порой у каждого своё.Это подкрепляется "землячествами", и пр. пр. пр....- Вроде как "глобализация", а по факту насильственное уничтожение национальной идентичности, культуры, экономики, территории, мовы, веры, ....

Тому лише в своїй хаті своя й правда, і сила, і воля… Тому лише в своїй хаті своя й правда, і сила, і воля…

Я не зря Вам выставлял отрывок.

Вы удосужились просмотреть?

Внимательно в течении получаса изучите!



https://youtu.be/5rf2PiaCfyw?list=RDDgQ9P8XLGSo

У меня почему то этот отрывок не выставляется в окно может у Вас получится? Я не зря Вам выставлял отрывок.Вы удосужились просмотреть?Внимательно в течении получаса изучите!У меня почему то этот отрывок не выставляется в окно может у Вас получится? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7662 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 12:43 budivelnik написав: москалики виявились жадними...

москалики виявились жадними...



Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27431 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1901 раз. Подякували: 2079 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 12:44 Kudrjavuy написав: 19yuriy91 написав: detroytred написав: и патриоты - класные ребята

и космополиты - классные ребята

и обыватели - неплохие парни.



Главное это пуступки, которые совершают эти парни ребята.

А поступки они могут совершать очень и очень разные. и патриоты - класные ребятаи космополиты - классные ребятаи обыватели - неплохие парни.Главное это пуступки, которые совершают эти парни ребята.А поступки они могут совершать очень и очень разные.



думаю, упрощённо это и есть , так называемый, западный образ жизни, его принципы. когда довольно сытая жизнь, власть выбираема и подотчётна, а рядом нет бесноватого соседа. думаю, упрощённо это и есть , так называемый, западный образ жизни, его принципы. когда довольно сытая жизнь, власть выбираема и подотчётна, а рядом нет бесноватого соседа.

Этого мало.

Нужно свалить "проблемы с соседом" на его самого, но так, что бы "не зацепило".

Ещё на этом и "подлохматиться" Этого мало.Нужно свалить "проблемы с соседом" на его самого, но так, что бы "не зацепило".Ещё на этом и "подлохматиться"

ну, оплачивать праздник жизни ведь должен кто-то ну, оплачивать праздник жизни ведь должен кто-то 19yuriy91 Повідомлень: 2310 З нами з: 15.09.12 Подякував: 228 раз. Подякували: 344 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 12:45 budivelnik написав: ЛАД написав: Не собираюсь дискутировать о причинах развала промышленности Украины с человеком, кот., по-видимому, к реальному промпредприятию даже не подходил - успел поработать прапорщиком, а потом ЧП, но теперь на основе того, что сумел кое-что заработать, считает себя крупным специалистом во всех вопросах и позволяет себе безапелляционно судить обо всём на свете, в т.ч. и о возможностях советской промышленности.

P.s. Кстати, за личный успех в непростых условиях - моё уважение. Не собираюсь дискутировать о причинах развала промышленности Украины с человеком, кот., по-видимому, к реальному промпредприятию даже не подходил - успел поработать прапорщиком, а потом ЧП, но теперь на основе того, что сумел кое-что заработать, считает себя крупным специалистом во всех вопросах и позволяет себе безапелляционно судить обо всём на свете, в т.ч. и о возможностях советской промышленности.P.s. Кстати, за личный успех в непростых условиях - моё уважение. А Ви на прості питання від мене-дайте прості відповіді собі...

1 Чи був шанс у вугільної промисловості на території сьогоднішньої ОРДЛО-протистояти російській вугільній промисловості ( яка в ростовській області вже 20 років тому провела закриття СВОЇХ антрацитових шахт( при цьому ростовська має НАЙБІЛЬШІ запаси антрациту) ,які не змогли конкурувати з відкритими вугільними розрізами Кузбасу)

2 Чи був шанс у промислових підприємств сходу України ,які створювались при СРСР і розраховані на роботу на дешевих енергоносіях - протистояти таким самим підприємствам базованим в росії?



Тому мій висновок

Нам повезло що москалики виявились жадними...

Вони повинні були просто потихеньку скуповувати наші підприємства....але не закривати їх і знищувати - а давати їм можливість працювати нехай навіть на 50% потужності...

Тоді б - було б те саме що і до торгівельних воєн - червоні директори при владі, бо в них працює 70% електорату...

А як тільки ті хто найтісніше був повязаний з педераційниками(червоні директори) продали своє - москалям...їх вплив різко зменшився... і ми отримали вектор в Європу. А Ви на прості питання від мене-...1 Чи був шанс у вугільної промисловості на території сьогоднішньої ОРДЛО-протистояти російській вугільній промисловості ( яка в ростовській області вже 20 років тому провела закриття СВОЇХ антрацитових шахт( при цьому ростовська має НАЙБІЛЬШІ запаси антрациту) ,які не змогли конкурувати з відкритими вугільними розрізами Кузбасу)2 Чи був шанс у промислових підприємств сходу України ,які створювались при СРСР і розраховані на роботу на дешевих енергоносіях - протистояти таким самим підприємствам базованим в росії?Тому мій висновокНам повезло що москалики виявились жадними...Вони повинні були просто потихеньку скуповувати наші підприємства....але не закривати їх і знищувати - а давати їм можливість працювати нехай навіть на 50% потужності...Тоді б - було б те саме що і до торгівельних воєн - червоні директори при владі, бо в них працює 70% електорату...А як тільки ті хто найтісніше був повязаний з педераційниками(червоні директори) продали своє - москалям...їх вплив різко зменшився... і ми отримали вектор в Європу.

Это не просто "глупость" - это "рак головного мозга", при чём именно надутого вражескими СМИ.

Человеку далёкому - и доверчивому. Человеку далёкому - и доверчивому. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7662 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 12:46 Kudrjavuy написав: У меня почему то этот отрывок не выставляется в окно может у Вас получится? У меня почему то этот отрывок не выставляется в окно может у Вас получится?

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27431 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1901 раз. Подякували: 2079 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 12:54 budivelnik написав: Тому мій висновок

Нам повезло що москалики виявились жадними...

Вони повинні були просто потихеньку скуповувати наші підприємства....але не закривати їх і знищувати - а давати їм можливість працювати нехай навіть на 50% потужності...

Тоді б - було б те саме що і до торгівельних воєн - червоні директори при владі, бо в них працює 70% електорату...

А як тільки ті хто найтісніше був повязаний з педераційниками(червоні директори) продали своє - москалям...їх вплив різко зменшився... і ми отримали вектор в Європу. Тому мій висновокНам повезло що москалики виявились жадними...Вони повинні були просто потихеньку скуповувати наші підприємства....але не закривати їх і знищувати - а давати їм можливість працювати нехай навіть на 50% потужності...Тоді б - було б те саме що і до торгівельних воєн - червоні директори при владі, бо в них працює 70% електорату...А як тільки ті хто найтісніше був повязаний з педераційниками(червоні директори) продали своє - москалям...їх вплив різко зменшився... і ми отримали вектор в Європу.

100% білоруський варіант. 100% білоруський варіант. andrijk777

Повідомлень: 1956 З нами з: 11.11.14 Подякував: 160 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 12:58 Kudrjavuy написав: Kudrjavuy написав: Puente написав: А нічого , що ми насправді вже офіційно невідомо якої національності ? В документах у вас що написано ? Нічого . Ви не хочете асимілюватися - ну не хочете . Намагайтеся якось у вузькому колі зберегти свою ідентичність . Але в українському полі - не російському - бо ви живете в Україні . І щось тут я не чую розмов про людей з цього переліку ( там ще ромів немає , наприклад ) - мова йде тільки про російське ... Ну і проблеми у нас виникають якраз територіально-етнічні там , де є претензії до України . Не навпаки - якось несиметрично - ні ?

І чому як українське - то Західна Україна ? А центральна , чи навіть східна ? Якщо переважна кількість міського населення говорить зараз російською на вулиці в Запоріжжі - то це означає тільки їх формування як "советский народ" з російською мовою спілкування . А місцеві в селах та містечках - автохтонні українці - говорять українською . Мої предки з Запоріжжя з одного боку , з Галичини - з іншого ( пополам рівно ) . То я звідки ? А нічого , що ми насправді вже офіційно невідомо якої національності ? В документах у вас що написано ? Нічого . Ви не хочете асимілюватися - ну не хочете . Намагайтеся якось у вузькому колі зберегти свою ідентичність . Але в українському полі - не російському - бо ви живете в Україні . І щось тут я не чую розмов про людей з цього переліку ( там ще ромів немає , наприклад ) - мова йде тільки про російське ... Ну і проблеми у нас виникають якраз територіально-етнічні там , де є претензії до України . Не навпаки - якось несиметрично - ні ?І чому як українське - то Західна Україна ? А центральна , чи навіть східна ? Якщо переважна кількість міського населення говорить зараз російською на вулиці в Запоріжжі - то це означає тільки їх формування як "советский народ" з російською мовою спілкування . А місцеві в селах та містечках - автохтонні українці - говорять українською . Мої предки з Запоріжжя з одного боку , з Галичини - з іншого ( пополам рівно ) . То я звідки ?

Дік и я о том!

- Не хочу оскорблять, ибо может родственник.

Но Вы глупы!

И глупость прёте!

Кто Вам её навязал?

Кто Вам мозги промыл?

Проблемы у всех "економічні"! И именно этот бред навязывают, что бы реализовать остатки Украины!!!!



"приватизировать - продать" - это утрированно. Дік и я о том!- Не хочу оскорблять, ибо может родственник.Но Вы глупы!И глупость прёте!Кто Вам её навязал?Кто Вам мозги промыл?"приватизировать - продать" - это утрированно.

У нас официально нет "Государства" в вашем понимании с 2011 года!

Законодательно. У нас официально нет "Государства" в вашем понимании с 2011 года!Законодательно.

Любая попытка "наёмных" форсировать процесс "Европеизации" - натыкется на открытый геноцид населения Украины.

И наоборот - Украина существовала до сегодняшнего дня, только по причине тотальной преданности, глупости, и веры населения, в государство которого "НЕТ". Любая попытка "наёмных" форсировать процесс "Европеизации" - натыкется на открытый геноцид населения Украины.И наоборот - Украина существовала до сегодняшнего дня, только по причине тотальной преданности, глупости, и веры населения, в государство которого "НЕТ". Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7662 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5348534953505351> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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