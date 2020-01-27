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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5348534953505351>
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 12:36

  Kudrjavuy написав:
  detroytred написав:Главное это пуступки, которые совершают эти парни ребята.
А поступки они могут совершать очень и очень разные.

Золотые слова!
- Только их понимание порой у каждого своё.
Это подкрепляется "землячествами", и пр. пр. пр....
- Вроде как "глобализация", а по факту насильственное уничтожение национальной идентичности, культуры, экономики, территории, мовы, веры, ....

Тому лише в своїй хаті своя й правда, і сила, і воля… :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 12:36

  19yuriy91 написав:
  detroytred написав:и патриоты - класные ребята
и космополиты - классные ребята
и обыватели - неплохие парни.

Главное это пуступки, которые совершают эти парни ребята.
А поступки они могут совершать очень и очень разные.


думаю, упрощённо это и есть , так называемый, западный образ жизни, его принципы. когда довольно сытая жизнь, власть выбираема и подотчётна, а рядом нет бесноватого соседа.

Этого мало.
Нужно свалить "проблемы с соседом" на его самого, но так, что бы "не зацепило".
Ещё на этом и "подлохматиться"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 12:39

  ЛАД написав:Не собираюсь дискутировать о причинах развала промышленности Украины с человеком, кот., по-видимому, к реальному промпредприятию даже не подходил - успел поработать прапорщиком, а потом ЧП, но теперь на основе того, что сумел кое-что заработать, считает себя крупным специалистом во всех вопросах и позволяет себе безапелляционно судить обо всём на свете, в т.ч. и о возможностях советской промышленности.
P.s. Кстати, за личный успех в непростых условиях - моё уважение.
А Ви на прості питання від мене-дайте прості відповіді собі...
1 Чи був шанс у вугільної промисловості на території сьогоднішньої ОРДЛО-протистояти російській вугільній промисловості ( яка в ростовській області вже 20 років тому провела закриття СВОЇХ антрацитових шахт( при цьому ростовська має НАЙБІЛЬШІ запаси антрациту) ,які не змогли конкурувати з відкритими вугільними розрізами Кузбасу)
2 Чи був шанс у промислових підприємств сходу України ,які створювались при СРСР і розраховані на роботу на дешевих енергоносіях - протистояти таким самим підприємствам базованим в росії?

Тому мій висновок
Нам повезло що москалики виявились жадними...
Вони повинні були просто потихеньку скуповувати наші підприємства....але не закривати їх і знищувати - а давати їм можливість працювати нехай навіть на 50% потужності...
Тоді б - було б те саме що і до торгівельних воєн - червоні директори при владі, бо в них працює 70% електорату...
А як тільки ті хто найтісніше був повязаний з педераційниками(червоні директори) продали своє - москалям...їх вплив різко зменшився... і ми отримали вектор в Європу.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 12:42

  Козак-характерник написав:
  Kudrjavuy написав:
  detroytred написав:Главное это пуступки, которые совершают эти парни ребята.
А поступки они могут совершать очень и очень разные.

Золотые слова!
- Только их понимание порой у каждого своё.
Это подкрепляется "землячествами", и пр. пр. пр....
- Вроде как "глобализация", а по факту насильственное уничтожение национальной идентичности, культуры, экономики, территории, мовы, веры, ....

Тому лише в своїй хаті своя й правда, і сила, і воля… :)

Я не зря Вам выставлял отрывок.
Вы удосужились просмотреть?
Внимательно в течении получаса изучите!

https://youtu.be/5rf2PiaCfyw?list=RDDgQ9P8XLGSo
У меня почему то этот отрывок не выставляется в окно может у Вас получится?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 12:43

  budivelnik написав: москалики виявились жадними...

:)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 12:44

  Kudrjavuy написав:
  19yuriy91 написав:
  detroytred написав:и патриоты - класные ребята
и космополиты - классные ребята
и обыватели - неплохие парни.

Главное это пуступки, которые совершают эти парни ребята.
А поступки они могут совершать очень и очень разные.


думаю, упрощённо это и есть , так называемый, западный образ жизни, его принципы. когда довольно сытая жизнь, власть выбираема и подотчётна, а рядом нет бесноватого соседа.

Этого мало.
Нужно свалить "проблемы с соседом" на его самого, но так, что бы "не зацепило".
Ещё на этом и "подлохматиться"

ну, оплачивать праздник жизни ведь должен кто-то :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 12:45

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Не собираюсь дискутировать о причинах развала промышленности Украины с человеком, кот., по-видимому, к реальному промпредприятию даже не подходил - успел поработать прапорщиком, а потом ЧП, но теперь на основе того, что сумел кое-что заработать, считает себя крупным специалистом во всех вопросах и позволяет себе безапелляционно судить обо всём на свете, в т.ч. и о возможностях советской промышленности.
P.s. Кстати, за личный успех в непростых условиях - моё уважение.
А Ви на прості питання від мене-дайте прості відповіді собі...
1 Чи був шанс у вугільної промисловості на території сьогоднішньої ОРДЛО-протистояти російській вугільній промисловості ( яка в ростовській області вже 20 років тому провела закриття СВОЇХ антрацитових шахт( при цьому ростовська має НАЙБІЛЬШІ запаси антрациту) ,які не змогли конкурувати з відкритими вугільними розрізами Кузбасу)
2 Чи був шанс у промислових підприємств сходу України ,які створювались при СРСР і розраховані на роботу на дешевих енергоносіях - протистояти таким самим підприємствам базованим в росії?

Тому мій висновок
Нам повезло що москалики виявились жадними...
Вони повинні були просто потихеньку скуповувати наші підприємства....але не закривати їх і знищувати - а давати їм можливість працювати нехай навіть на 50% потужності...
Тоді б - було б те саме що і до торгівельних воєн - червоні директори при владі, бо в них працює 70% електорату...
А як тільки ті хто найтісніше був повязаний з педераційниками(червоні директори) продали своє - москалям...їх вплив різко зменшився... і ми отримали вектор в Європу.

Это не просто "глупость" - это "рак головного мозга", при чём именно надутого вражескими СМИ.
Человеку далёкому - и доверчивому.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 12:46

  Kudrjavuy написав:У меня почему то этот отрывок не выставляется в окно может у Вас получится?

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 12:54

  budivelnik написав:Тому мій висновок
Нам повезло що москалики виявились жадними...
Вони повинні були просто потихеньку скуповувати наші підприємства....але не закривати їх і знищувати - а давати їм можливість працювати нехай навіть на 50% потужності...
Тоді б - було б те саме що і до торгівельних воєн - червоні директори при владі, бо в них працює 70% електорату...
А як тільки ті хто найтісніше був повязаний з педераційниками(червоні директори) продали своє - москалям...їх вплив різко зменшився... і ми отримали вектор в Європу.

100% білоруський варіант.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 12:58

  Kudrjavuy написав:
  Kudrjavuy написав:
  Puente написав:А нічого , що ми насправді вже офіційно невідомо якої національності ? В документах у вас що написано ? Нічого . Ви не хочете асимілюватися - ну не хочете . Намагайтеся якось у вузькому колі зберегти свою ідентичність . Але в українському полі - не російському - бо ви живете в Україні . І щось тут я не чую розмов про людей з цього переліку ( там ще ромів немає , наприклад ) - мова йде тільки про російське ... Ну і проблеми у нас виникають якраз територіально-етнічні там , де є претензії до України . Не навпаки - якось несиметрично - ні ?
І чому як українське - то Західна Україна ? А центральна , чи навіть східна ? Якщо переважна кількість міського населення говорить зараз російською на вулиці в Запоріжжі - то це означає тільки їх формування як "советский народ" з російською мовою спілкування . А місцеві в селах та містечках - автохтонні українці - говорять українською . Мої предки з Запоріжжя з одного боку , з Галичини - з іншого ( пополам рівно ) . То я звідки ?

Дік и я о том!
- Не хочу оскорблять, ибо может родственник.
Но Вы глупы!
И глупость прёте!
Кто Вам её навязал?
Кто Вам мозги промыл?
Проблемы у всех "економічні"! И именно этот бред навязывают, что бы реализовать остатки Украины!!!!

"приватизировать - продать" - это утрированно.

У нас официально нет "Государства" в вашем понимании с 2011 года!
Законодательно.

Любая попытка "наёмных" форсировать процесс "Европеизации" - натыкется на открытый геноцид населения Украины.
И наоборот - Украина существовала до сегодняшнего дня, только по причине тотальной преданности, глупости, и веры населения, в государство которого "НЕТ".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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