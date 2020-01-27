Экономическая евроинтергация - глобализация.
Называйте, как хотите, но это не имеет ничего общего с национальным интересом.
Это построение "экономических" офшоров.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 28 січ, 2020 13:01
Экономическая евроинтергация - глобализация.
Называйте, как хотите, но это не имеет ничего общего с национальным интересом.
Это построение "экономических" офшоров.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 28 січ, 2020 13:19
Т.е. Вы и против евроинтергации тоже?
Так за что Вы? Может выскажетесь яснее?
И не надо ссылаться на то, что модеры трут, здесь все высказываются по-разному, пусть даже кого-то режут и банят, но примерно можно понять взгляды участников. Всех, кроме Вас. Это показатель либо неумения ясно излагать свои мысли, либо отсутствия определённости в самих мыслях. Уж простите, но я не единственный, кто пишет об этом.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 28 січ, 2020 13:31
Re: Політичні дискусії
Чого ж неясно? Все ясно. В 2011, непоміченим, відбувся Апокаліпсис, а все, що відбувається зараз, чи вчора, або завтра - наслідок розвитку Апокаліпсиса. Колись був щоденний "прожектор перестройки", а в нас є щогодинний "прожектор апокаліпсису".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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