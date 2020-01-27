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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5348534953505351
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:01

  andrijk777 написав:100% білоруський варіант.

Экономическая евроинтергация - глобализация.
Называйте, как хотите, но это не имеет ничего общего с национальным интересом.

Это построение "экономических" офшоров.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:19

  Kudrjavuy написав:
  andrijk777 написав:100% білоруський варіант.

Экономическая евроинтергация - глобализация.
Называйте, как хотите, но это не имеет ничего общего с национальным интересом.

Это построение "экономических" офшоров.

Т.е. Вы и против евроинтергации тоже?
Так за что Вы? Может выскажетесь яснее?
И не надо ссылаться на то, что модеры трут, здесь все высказываются по-разному, пусть даже кого-то режут и банят, но примерно можно понять взгляды участников. Всех, кроме Вас. Это показатель либо неумения ясно излагать свои мысли, либо отсутствия определённости в самих мыслях. Уж простите, но я не единственный, кто пишет об этом.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:31

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:И не надо ссылаться на то, что модеры трут, здесь все высказываются по-разному, пусть даже кого-то режут и банят, но примерно можно понять взгляды участников. Всех, кроме Вас.

Чого ж неясно? Все ясно. В 2011, непоміченим, відбувся Апокаліпсис, а все, що відбувається зараз, чи вчора, або завтра - наслідок розвитку Апокаліпсиса. Колись був щоденний "прожектор перестройки", а в нас є щогодинний "прожектор апокаліпсису". :)
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:46

  pesikot написав:Порошенко 9 месяцев не президент

Как это не президент?
Вы это ему скажите!

Он Пятый Президент Украины - навечно! :)

*сарказм
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:49

  ЛАД написав:
  Kudrjavuy написав:
  andrijk777 написав:100% білоруський варіант.

Экономическая евроинтергация - глобализация.
Называйте, как хотите, но это не имеет ничего общего с национальным интересом.

Это построение "экономических" офшоров.

Т.е. Вы и против евроинтергации тоже?
Так за что Вы? Может выскажетесь яснее?
И не надо ссылаться на то, что модеры трут, здесь все высказываются по-разному, пусть даже кого-то режут и банят, но примерно можно понять взгляды участников. Всех, кроме Вас. Это показатель либо неумения ясно излагать свои мысли, либо отсутствия определённости в самих мыслях. Уж простите, но я не единственный, кто пишет об этом.

Я против ликвидации интересов Государства Украина, её населения, территории.
Я против "Экономико-Правовых отношений", что заставляют уничтожать сферу обитания, тысячелетнего уклада коренного населения.
Я против уничтожения национальной самобытности Украины.
............................................................................

Для Вашего понимания:
Когда то приходилось считать эффективность лёгкой промышленности в Украине.
Всегда швеи будут в убытках - при одинаковых условиях ВТО - с например Бангладеш.
- Только по той причине, что там, нет необходимости зимой отапливать помещение.
- Интересно, а понимает ли кто нибудь из Вас, почему Европейские ... процветают?
- какими методами это достигается?
- почему наши выехав в Германию становятся обладателями прибыльных бизнесов?
- Почему у нас везде ППЦ?
.........................................................................
Смотрите видео выставленное Козаком-характерником.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:58

Вот и прямое вмешательство во внутренние дела - "Парижским" результатом сепаратных переговоров.
https://censor.net.ua/news/3172270/form ... obse_morel
И флаг в руки ...:
https://censor.net.ua/video_news/317226 ... troya_masi
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:16

  Puente написав:Якщо переважна кількість міського населення говорить зараз російською на вулиці в Запоріжжі - то це означає тільки їх формування як "советский народ" з російською мовою спілкування.


Ничего это не означает кроме того что они говорят по русски.
Этот мэм нам навязан - советский народ и т.п.
Сразу же как попадаешь в РФ - сразу и понимаешь что ты украинец несмотря на язык общения.
Вообще считаю что свою национальность можно осознать только в чужом кругу
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!
katso
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:02

Ныне существующая экономическая модель Украины полностью отображена в этом сюжете.

Да бы украинцы не выжили - рынки приватизировали, запретили продавать то, что мы называем "украинским" продукты, изделия,.... - как раз то, что явилось фактором выживания нации.
Нет?
Отобрали Землю, распахали всё - "бизнес" - украинец и сам сдохнет.
Т.Е. исключили возможность производства экологичных продуктов питания, возможность их реализации на рынке,.....
- то, что для немца хорошо - для нас смерть.
И наоборот - мелкие фермеры сами хотят в Украину, но экономико-правовая ситуация здесь не всегда к ним благосклонна.
В то же время украинским мелким "бабушкам" - там конкурентов нет по определению и их никто(вернее продукты от них) "просто так" не пустит.

Но для "них" - это прежде всего высоко "прибыльный бизнес".
О Голландии и её С/Х - Голландия - это прежде всего технологии ГМО, посадочного материала,.... рынки их реализации. С/Х оборудование под них - технологии его использования.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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