Додано: Вів 28 січ, 2020 15:02

Ныне существующая экономическая модель Украины полностью отображена в этом сюжете.



Да бы украинцы не выжили - рынки приватизировали, запретили продавать то, что мы называем "украинским" продукты, изделия,.... - как раз то, что явилось фактором выживания нации.

Нет?

Отобрали Землю, распахали всё - "бизнес" - украинец и сам сдохнет.

Т.Е. исключили возможность производства экологичных продуктов питания, возможность их реализации на рынке,.....

- то, что для немца хорошо - для нас смерть.

И наоборот - мелкие фермеры сами хотят в Украину, но экономико-правовая ситуация здесь не всегда к ним благосклонна.

В то же время украинским мелким "бабушкам" - там конкурентов нет по определению и их никто(вернее продукты от них) "просто так" не пустит.



Но для "них" - это прежде всего высоко "прибыльный бизнес".

О Голландии и её С/Х - Голландия - это прежде всего технологии ГМО, посадочного материала,.... рынки их реализации. С/Х оборудование под них - технологии его использования.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.