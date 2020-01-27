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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5349535053515352>
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:46

  pesikot написав:Порошенко 9 месяцев не президент

Как это не президент?
Вы это ему скажите!

Он Пятый Президент Украины - навечно! :)

*сарказм
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:16

  Puente написав:Якщо переважна кількість міського населення говорить зараз російською на вулиці в Запоріжжі - то це означає тільки їх формування як "советский народ" з російською мовою спілкування.


Ничего это не означает кроме того что они говорят по русски.
Этот мэм нам навязан - советский народ и т.п.
Сразу же как попадаешь в РФ - сразу и понимаешь что ты украинец несмотря на язык общения.
Вообще считаю что свою национальность можно осознать только в чужом кругу
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!
katso
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:12

  katso написав:Сразу же как попадаешь в РФ - сразу и понимаешь что ты украинец несмотря на язык общения.
Вообще считаю что свою национальность можно осознать только в чужом кругу

+++ :) Тому не гріх й вивчити рідну мову.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:20

  katso написав:
  Puente написав:Якщо переважна кількість міського населення говорить зараз російською на вулиці в Запоріжжі - то це означає тільки їх формування як "советский народ" з російською мовою спілкування.


Ничего это не означает кроме того что они говорят по русски.
Этот мэм нам навязан - советский народ и т.п.
Сразу же как попадаешь в РФ - сразу и понимаешь что ты украинец несмотря на язык общения.
Вообще считаю что свою национальность можно осознать только в чужом кругу


Насправді я про це весь час і кажу : що таке російськомовний українець ? Я , наприклад , не розумію - і ніхто мені зрозуміло сформулювати не зміг ... А в Росії так - видно український менталітет - він якось зберігається десятками років ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:29

  Puente написав:
  katso написав:
  Puente написав:Якщо переважна кількість міського населення говорить зараз російською на вулиці в Запоріжжі - то це означає тільки їх формування як "советский народ" з російською мовою спілкування.


Ничего это не означает кроме того что они говорят по русски.
Этот мэм нам навязан - советский народ и т.п.
Сразу же как попадаешь в РФ - сразу и понимаешь что ты украинец несмотря на язык общения.
Вообще считаю что свою национальность можно осознать только в чужом кругу


Насправді я про це весь час і кажу : що таке російськомовний українець ? Я , наприклад , не розумію - і ніхто мені зрозуміло сформулювати не зміг ... А в Росії так - видно український менталітет - він якось зберігається десятками років ...

Просто вивчити мову і не займатися дурнею... :) Російськомовний українець... :mrgreen: Українець і в Африці є українцем. Своє треба шанувати і берегти. І все стане просто і зрозуміло. Без усілякої гібридності. А хто хоче залишатися гибридом, не те, не се...власний вибір теж. Час вже визначатися, якого ти роду-племені, а не перекотиполе, чи радянська людина. Бо інакше шизофренія якась виникає. Гібрид. Гібридна людина.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:54

Kudrjavuy
Мені чомусь стає зрозуміліше Ваше бачення . Але мені здається , що в оцінках Ви помиляєтеся - українці по суті майже завжди індивідуалісти і дуже легко адаптовуються під будь-що . І щось кардинально "вбити" навряд чи вийде у будь-кого .
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:08

  katso написав:
  Puente написав:Якщо переважна кількість міського населення говорить зараз російською на вулиці в Запоріжжі - то це означає тільки їх формування як "советский народ" з російською мовою спілкування.


Ничего это не означает кроме того что они говорят по русски.
Этот мэм нам навязан - советский народ и т.п.
Сразу же как попадаешь в РФ - сразу и понимаешь что ты украинец несмотря на язык общения.
Вообще считаю что свою национальность можно осознать только в чужом кругу

Вот просто интересно, что скажут об "американском народе" у которого целая куча языков. :)
Или это уже и не народ?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:13

  Козак-характерник написав:
..... чи радянська людина.

Вообще-то, не самый плохой вариант.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:19

  Puente написав:.....
Насправді я про це весь час і кажу : що таке російськомовний українець ? Я , наприклад , не розумію - і ніхто мені зрозуміло сформулювати не зміг ...
.....

А что такое испано-, франко- или ещё какой -язычный американец Вы понимаете?
Или они уже не американцы?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:21

  ЛАД написав:
  Козак-характерник написав:
..... чи радянська людина.

Вообще-то, не самый плохой вариант.

Це вибір кожного, з ким себе ідентифікувати. Але радянські люди, то вже вимираючі динозаври. Радянського Союзу вже немає. І слава Богу! :) Перегорнули сторінку історїї і живемо тут і зараз, думаючи про майбутнє. Але й поважаючи минуле, зі всіма плюсами й мінусами того минулого. :wink:
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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