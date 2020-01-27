Как это не президент?
Вы это ему скажите!
Он Пятый Президент Украины - навечно!
*сарказм
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 28 січ, 2020 13:46
Как это не президент?
Вы это ему скажите!
Он Пятый Президент Украины - навечно!
*сарказм
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 28 січ, 2020 14:16
Ничего это не означает кроме того что они говорят по русски.
Этот мэм нам навязан - советский народ и т.п.
Сразу же как попадаешь в РФ - сразу и понимаешь что ты украинец несмотря на язык общения.
Вообще считаю что свою национальность можно осознать только в чужом кругу
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:12
+++ Тому не гріх й вивчити рідну мову.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:20
Насправді я про це весь час і кажу : що таке російськомовний українець ? Я , наприклад , не розумію - і ніхто мені зрозуміло сформулювати не зміг ... А в Росії так - видно український менталітет - він якось зберігається десятками років ...
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:29
Просто вивчити мову і не займатися дурнею... Російськомовний українець... Українець і в Африці є українцем. Своє треба шанувати і берегти. І все стане просто і зрозуміло. Без усілякої гібридності. А хто хоче залишатися гибридом, не те, не се...власний вибір теж. Час вже визначатися, якого ти роду-племені, а не перекотиполе, чи радянська людина. Бо інакше шизофренія якась виникає. Гібрид. Гібридна людина.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:54
Kudrjavuy
Мені чомусь стає зрозуміліше Ваше бачення . Але мені здається , що в оцінках Ви помиляєтеся - українці по суті майже завжди індивідуалісти і дуже легко адаптовуються під будь-що . І щось кардинально "вбити" навряд чи вийде у будь-кого .
Додано: Вів 28 січ, 2020 16:08
Вот просто интересно, что скажут об "американском народе" у которого целая куча языков.
Или это уже и не народ?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 28 січ, 2020 16:13
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 28 січ, 2020 16:19
А что такое испано-, франко- или ещё какой -язычный американец Вы понимаете?
Или они уже не американцы?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 28 січ, 2020 16:21
Це вибір кожного, з ким себе ідентифікувати. Але радянські люди, то вже вимираючі динозаври. Радянського Союзу вже немає. І слава Богу! Перегорнули сторінку історїї і живемо тут і зараз, думаючи про майбутнє. Але й поважаючи минуле, зі всіма плюсами й мінусами того минулого.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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