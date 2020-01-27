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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5349535053515352 Додано: Вів 28 січ, 2020 16:27 ЛАД написав: katso написав: Puente написав: Якщо переважна кількість міського населення говорить зараз російською на вулиці в Запоріжжі - то це означає тільки їх формування як "советский народ" з російською мовою спілкування. Якщо переважна кількість міського населення говорить зараз російською на вулиці в Запоріжжі - то це означає тільки їх формування як "советский народ" з російською мовою спілкування.



Ничего это не означает кроме того что они говорят по русски.

Этот мэм нам навязан - советский народ и т.п.

Сразу же как попадаешь в РФ - сразу и понимаешь что ты украинец несмотря на язык общения.

Вообще считаю что свою национальность можно осознать только в чужом кругу Ничего это не означает кроме того что они говорят по русски.Этот мэм нам навязан - советский народ и т.п.Сразу же как попадаешь в РФ - сразу и понимаешь что ты украинец несмотря на язык общения.Вообще считаю что свою национальность можнотолько в чужом кругу

Вот просто интересно, что скажут об "американском народе" у которого целая куча языков.

Или это уже и не народ? Вот просто интересно, что скажут об "американском народе" у которого целая куча языков.Или это уже и не народ?

Ну якось навіть дивно таке читати ... В свій час з"явилося поняття "советский народ" якраз по аналогії з американським . У нас це не вийшло - бо ми все-таки в багатонаціональній - але розділеній Європі живемо і жили довго . А там вийшло - два покоління - і ти вже місцевий . Хоча і там згадують предків , які припливли в 1 партії ...

Але там поняття громадянства вище всіх інших в принципі . Ну і "купа мов" - це знову ж таки "свіжачок" на хвилі росту толерантності до всього ... Ну якось навіть дивно таке читати ... В свій час з"явилося поняття "советский народ" якраз по аналогії з американським . У нас це не вийшло - бо ми все-таки в багатонаціональній - але розділеній Європі живемо і жили довго . А там вийшло - два покоління - і ти вже місцевий . Хоча і там згадують предків , які припливли в 1 партії ...Але там поняття громадянства вище всіх інших в принципі . Ну і "купа мов" - це знову ж таки "свіжачок" на хвилі росту толерантності до всього ... Puente Повідомлень: 2439 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 308 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 16:27 ЛАД написав: Puente написав: .....

Насправді я про це весь час і кажу : що таке російськомовний українець ? Я , наприклад , не розумію - і ніхто мені зрозуміло сформулювати не зміг ...

..... .....Насправді я про це весь час і кажу : що таке російськомовний українець ? Я , наприклад , не розумію - і ніхто мені зрозуміло сформулювати не зміг ........

А что такое испано-, франко- или ещё какой -язычный американец Вы понимаете?

Или они уже не американцы? А что такое испано-, франко- или ещё какой -язычный американец Вы понимаете?Или они уже не американцы?

Ваша помилка в тому, що Ви натягуєте цей досвід на наші історичні умови. Все треба розглядати в контексі. В нас є СВОЯ мова і СВОЯ історія. І лише ми повинні визначати СВОЇХ героїв, СВОЮ мову, СВОЄ бачення минулого...Поки буде шарахання і гра в "толерантність", якою користаються наші вороги, то діла не буде... Буде своє стале, міцне...тоді й в демократію можна побавитися....А поки ворог біля воріт. І вже топчить нашу землю. Ваша помилка в тому, що Ви натягуєте цей досвід на наші історичні умови. Все треба розглядати в контексі. В нас є СВОЯ мова і СВОЯ історія. І лише ми повинні визначати СВОЇХ героїв, СВОЮ мову, СВОЄ бачення минулого...Поки буде шарахання і гра в "толерантність", якою користаються наші вороги, то діла не буде...Буде своє стале, міцне...тоді й в демократію можна побавитися....А поки ворог біля воріт. І вже топчить нашу землю. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27436 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1901 раз. Подякували: 2079 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 16:29 Puente написав: Kudrjavuy

Мені чомусь стає зрозуміліше Ваше бачення . Але мені здається , що в оцінках Ви помиляєтеся - українці по суті майже завжди індивідуалісти і дуже легко адаптовуються під будь-що . І щось кардинально "вбити" навряд чи вийде у будь-кого . Мені чомусь стає зрозуміліше Ваше бачення . Але мені здається , що в оцінках Ви помиляєтеся - українці по суті майже завжди індивідуалісти і дуже легко адаптовуються під будь-що . І щось кардинально "вбити" навряд чи вийде у будь-кого .



Жаль модер удалил.

Остальные остались в своей "вере".

Благо если ВЫ успели ознакомиться с частью "законченной мысли".



Безвозвратно убивается ВСЁ.

Энергетика, промышленность, наука, образование, медицина, транспорт, инфраструктура, население, территории, образ жизни, перспективы, экология, ..........

НЕ "развивается", а безвозвратно "убивается" при чём осознанно.



Именно индивидуальность заставляет не брать оружие в руки, а бежать - бежать куда угодно, даже в РФ,... - а оно куда проще по всем мировым канонам.



О сегодняшних перспективах медицины, с цифрами:

https://youtu.be/SvlodQ4ki0A



Одним словом, даже "обещанному" - ж.о.п.а! Жаль модер удалил.Остальные остались в своей "вере".Благо если ВЫ успели ознакомиться с частью "законченной мысли".Безвозвратно убивается ВСЁ.Энергетика, промышленность, наука, образование, медицина, транспорт, инфраструктура, население, территории, образ жизни, перспективы, экология, ..........НЕ "развивается", а безвозвратно "убивается" при чём осознанно.Именно индивидуальность заставляет не брать оружие в руки, а бежать - бежать куда угодно, даже в РФ,... - а оно куда проще по всем мировым канонам.О сегодняшних перспективах медицины, с цифрами:Одним словом, даже "обещанному" - ж.о.п.а! Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 28 січ, 2020 16:37, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7661 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 16:34 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Вот просто интересно, что скажут об "американском народе" у которого целая куча языков.

Или это уже и не народ? Вот просто интересно, что скажут об "американском народе" у которого целая куча языков.Или это уже и не народ?



Таже самая фигня будет - ну куча же комедийных фильмов об американцах приехавших в Англию и т.п. Язык один а народ разный. Язык- это просто язык и ничего больше.



Ну опанував я мову ще у школі - і шо воно мені - рідна все одно російська, нею я думаю та з нею помру. У цьому факту немає нічого гарного або поганого - це просто факт, але зараз на хвилі усієї цієї політичної маячні у народа дах їде - є декілька знайомих що намагаються рідну російську забути спілкуючись виключно українською - той ще суржик виходить, а одна сама собі так взагалі покарання за російські слова призначає, якась там теорія зміни свідомості за 21 день... Таже самая фигня будет - ну куча же комедийных фильмов об американцах приехавших в Англию и т.п. Язык один а народ разный. Язык- это просто язык и ничего больше.Ну опанував я мову ще у школі - і шо воно мені - рідна все одно російська, нею я думаю та з нею помру. У цьому факту немає нічого гарного або поганого - це просто факт, але зараз на хвилі усієї цієї політичної маячні у народа дах їде - є декілька знайомих що намагаються рідну російську забути спілкуючись виключно українською - той ще суржик виходить, а одна сама собі так взагалі покарання за російські слова призначає, якась там теорія зміни свідомості за 21 день... Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга! katso

Повідомлень: 508 З нами з: 16.05.12 Подякував: 95 раз. Подякували: 199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 16:36 Козак-характерник написав: ЛАД написав: Козак-характерник написав:

..... чи радянська людина. ..... чи радянська людина.

Вообще-то, не самый плохой вариант. Вообще-то, не самый плохой вариант.

Це вибір кожного, з ким себе ідентифікувати. Але радянські люди, то вже вимираючі динозаври. Радянського Союзу вже немає. І слава Богу! Перегорнули сторінку історїї і живемо тут і зараз, думаючи про майбутнє. Але й поважаючи минуле, зі всіма плюсами й мінусами того минулого. Це вибір кожного, з ким себе ідентифікувати. Але радянські люди, то вже вимираючі динозаври. Радянського Союзу вже немає. І слава Богу!Перегорнули сторінку історїї і живемо тут і зараз, думаючи про майбутнє. Але й поважаючи минуле, зі всіма плюсами й мінусами того минулого.

Радянського Союзу, дiйсно, вже нема. А "радянська людина" ... Смотря что под этим понимать. Радянського Союзу, дiйсно, вже нема. А "радянська людина" ... Смотря что под этим понимать. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15233 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4314 раз. Подякували: 4012 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5349535053515352 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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