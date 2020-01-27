Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав:Якщо переважна кількість міського населення говорить зараз російською на вулиці в Запоріжжі - то це означає тільки їх формування як "советский народ" з російською мовою спілкування.
Ничего это не означает кроме того что они говорят по русски. Этот мэм нам навязан - советский народ и т.п. Сразу же как попадаешь в РФ - сразу и понимаешь что ты украинец несмотря на язык общения. Вообще считаю что свою национальность можно осознать только в чужом кругу
Вот просто интересно, что скажут об "американском народе" у которого целая куча языков. Или это уже и не народ?
Ну якось навіть дивно таке читати ... В свій час з"явилося поняття "советский народ" якраз по аналогії з американським . У нас це не вийшло - бо ми все-таки в багатонаціональній - але розділеній Європі живемо і жили довго . А там вийшло - два покоління - і ти вже місцевий . Хоча і там згадують предків , які припливли в 1 партії ... Але там поняття громадянства вище всіх інших в принципі . Ну і "купа мов" - це знову ж таки "свіжачок" на хвилі росту толерантності до всього ...
Puente написав:..... Насправді я про це весь час і кажу : що таке російськомовний українець ? Я , наприклад , не розумію - і ніхто мені зрозуміло сформулювати не зміг ... .....
А что такое испано-, франко- или ещё какой -язычный американец Вы понимаете? Или они уже не американцы?
Ваша помилка в тому, що Ви натягуєте цей досвід на наші історичні умови. Все треба розглядати в контексі. В нас є СВОЯ мова і СВОЯ історія. І лише ми повинні визначати СВОЇХ героїв, СВОЮ мову, СВОЄ бачення минулого...Поки буде шарахання і гра в "толерантність", якою користаються наші вороги, то діла не буде... Буде своє стале, міцне...тоді й в демократію можна побавитися....А поки ворог біля воріт. І вже топчить нашу землю.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Puente написав:Kudrjavuy Мені чомусь стає зрозуміліше Ваше бачення . Але мені здається , що в оцінках Ви помиляєтеся - українці по суті майже завжди індивідуалісти і дуже легко адаптовуються під будь-що . І щось кардинально "вбити" навряд чи вийде у будь-кого .
Жаль модер удалил. Остальные остались в своей "вере". Благо если ВЫ успели ознакомиться с частью "законченной мысли".
Безвозвратно убивается ВСЁ. Энергетика, промышленность, наука, образование, медицина, транспорт, инфраструктура, население, территории, образ жизни, перспективы, экология, .......... НЕ "развивается", а безвозвратно "убивается" при чём осознанно.
Именно индивидуальность заставляет не брать оружие в руки, а бежать - бежать куда угодно, даже в РФ,... - а оно куда проще по всем мировым канонам.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 28 січ, 2020 16:37, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ЛАД написав:Вот просто интересно, что скажут об "американском народе" у которого целая куча языков. Или это уже и не народ?
Таже самая фигня будет - ну куча же комедийных фильмов об американцах приехавших в Англию и т.п. Язык один а народ разный. Язык- это просто язык и ничего больше.
Ну опанував я мову ще у школі - і шо воно мені - рідна все одно російська, нею я думаю та з нею помру. У цьому факту немає нічого гарного або поганого - це просто факт, але зараз на хвилі усієї цієї політичної маячні у народа дах їде - є декілька знайомих що намагаються рідну російську забути спілкуючись виключно українською - той ще суржик виходить, а одна сама собі так взагалі покарання за російські слова призначає, якась там теорія зміни свідомості за 21 день...
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!
Козак-характерник написав: ..... чи радянська людина.
Вообще-то, не самый плохой вариант.
Це вибір кожного, з ким себе ідентифікувати. Але радянські люди, то вже вимираючі динозаври. Радянського Союзу вже немає. І слава Богу! Перегорнули сторінку історїї і живемо тут і зараз, думаючи про майбутнє. Але й поважаючи минуле, зі всіма плюсами й мінусами того минулого.
Радянського Союзу, дiйсно, вже нема. А "радянська людина" ... Смотря что под этим понимать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.