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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5350535153525353>
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:27

  ЛАД написав:
  katso написав:
  Puente написав:Якщо переважна кількість міського населення говорить зараз російською на вулиці в Запоріжжі - то це означає тільки їх формування як "советский народ" з російською мовою спілкування.


Ничего это не означает кроме того что они говорят по русски.
Этот мэм нам навязан - советский народ и т.п.
Сразу же как попадаешь в РФ - сразу и понимаешь что ты украинец несмотря на язык общения.
Вообще считаю что свою национальность можно осознать только в чужом кругу

Вот просто интересно, что скажут об "американском народе" у которого целая куча языков. :)
Или это уже и не народ?

Ну якось навіть дивно таке читати ... В свій час з"явилося поняття "советский народ" якраз по аналогії з американським . У нас це не вийшло - бо ми все-таки в багатонаціональній - але розділеній Європі живемо і жили довго . А там вийшло - два покоління - і ти вже місцевий . Хоча і там згадують предків , які припливли в 1 партії ...
Але там поняття громадянства вище всіх інших в принципі . Ну і "купа мов" - це знову ж таки "свіжачок" на хвилі росту толерантності до всього ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:27

  ЛАД написав:
  Puente написав:.....
Насправді я про це весь час і кажу : що таке російськомовний українець ? Я , наприклад , не розумію - і ніхто мені зрозуміло сформулювати не зміг ...
.....

А что такое испано-, франко- или ещё какой -язычный американец Вы понимаете?
Или они уже не американцы?

Ваша помилка в тому, що Ви натягуєте цей досвід на наші історичні умови. Все треба розглядати в контексі. В нас є СВОЯ мова і СВОЯ історія. І лише ми повинні визначати СВОЇХ героїв, СВОЮ мову, СВОЄ бачення минулого...Поки буде шарахання і гра в "толерантність", якою користаються наші вороги, то діла не буде... :wink: Буде своє стале, міцне...тоді й в демократію можна побавитися....А поки ворог біля воріт. І вже топчить нашу землю.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:29

  Puente написав:Kudrjavuy
Мені чомусь стає зрозуміліше Ваше бачення . Але мені здається , що в оцінках Ви помиляєтеся - українці по суті майже завжди індивідуалісти і дуже легко адаптовуються під будь-що . І щось кардинально "вбити" навряд чи вийде у будь-кого .

:(
Жаль модер удалил.
Остальные остались в своей "вере".
Благо если ВЫ успели ознакомиться с частью "законченной мысли".

Безвозвратно убивается ВСЁ.
Энергетика, промышленность, наука, образование, медицина, транспорт, инфраструктура, население, территории, образ жизни, перспективы, экология, ..........
НЕ "развивается", а безвозвратно "убивается" при чём осознанно.

Именно индивидуальность заставляет не брать оружие в руки, а бежать - бежать куда угодно, даже в РФ,... - а оно(единственное решение, чего ожидают все) куда проще по всем мировым канонам.

О сегодняшних перспективах медицины, с цифрами:
https://youtu.be/SvlodQ4ki0A

Одним словом, даже "обещанному" - ж.о.п.а!
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 28 січ, 2020 17:05, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:34

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Вот просто интересно, что скажут об "американском народе" у которого целая куча языков.
Или это уже и не народ?


Таже самая фигня будет - ну куча же комедийных фильмов об американцах приехавших в Англию и т.п. Язык один а народ разный. Язык- это просто язык и ничего больше.

Ну опанував я мову ще у школі - і шо воно мені - рідна все одно російська, нею я думаю та з нею помру. У цьому факту немає нічого гарного або поганого - це просто факт, але зараз на хвилі усієї цієї політичної маячні у народа дах їде - є декілька знайомих що намагаються рідну російську забути спілкуючись виключно українською - той ще суржик виходить, а одна сама собі так взагалі покарання за російські слова призначає, якась там теорія зміни свідомості за 21 день... :shock:
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!
katso
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:36

  Козак-характерник написав:
  ЛАД написав:
  Козак-характерник написав:
..... чи радянська людина.

Вообще-то, не самый плохой вариант.

Це вибір кожного, з ким себе ідентифікувати. Але радянські люди, то вже вимираючі динозаври. Радянського Союзу вже немає. І слава Богу! :) Перегорнули сторінку історїї і живемо тут і зараз, думаючи про майбутнє. Але й поважаючи минуле, зі всіма плюсами й мінусами того минулого. :wink:

Радянського Союзу, дiйсно, вже нема. А "радянська людина" ... Смотря что под этим понимать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:46

  Козак-характерник написав:
  ЛАД написав:
  Козак-характерник написав:
..... чи радянська людина.

Вообще-то, не самый плохой вариант.

Це вибір кожного, з ким себе ідентифікувати. Але радянські люди, то вже вимираючі динозаври. Радянського Союзу вже немає. І слава Богу! :) Перегорнули сторінку історїї і живемо тут і зараз, думаючи про майбутнє. Але й поважаючи минуле, зі всіма плюсами й мінусами того минулого. :wink:


Так в тому то й справа що усім цим націоналізмом нас повертають у минуле.

Нам нав'язують стереотипи які зараз вже давно у минулому

Усі ці "садки вишневі коло хати" - багато у кого хата своя є - 10млн киян по шпаківнях живе?

Вишиванкі ці - багато хто ії САМ вишив ?

"Ми на своїй даній Богом землі" - альо, у скількох з 37млн громадян є СВОЯ ЗЕМЛЯ?

Смолоскипна хода - що немає електріки?

Підручник для школяра відкриєш - там взагалі жах - кози, корови, свійськи тварини - ХТО з дітей їх коли бачив крім у зоопарку?

Що це крім повернення у минуле? Сучасна нація живе здебільшого по містах у жахливому становищі - мегаполіси, 25-етажні багатоповерховки, затори, космолоти, ломбарди, швидкоГроші - але про це НЕ МОДНО казати вголос...
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!
katso
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:47

  ЛАД написав:Радянського Союзу, дiйсно, вже нема. А "радянська людина" ... Смотря что под этим понимать.

Ну тому, хто ідентифікує себе з радянською людиною видніше, що вони в це поняття вкладають. Обєктивно - це гібрид, штучне утворення, що втратили свою національну ідентичність, мову, історію, традицію. Всмоктали всією душею російську мову як рідну і задоволені таки існуванням. Ностальгують за радянським минулим. І не хочуть повернутися до свого коріння, як ті яничари, свідомість яких переламали.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 17:00

Свежий Рейтинг наших политиков: :D :mrgreen:
https://voxukraine.org/uk/rejting-manip ... tazhennya/

Зе пока только на 13м месте:
https://i2.wp.com/3oko.com.ua/wp-conten ... =512&ssl=1
Картинка не вставляется, так, что звыняйте.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 17:07

  Puente написав:........
Але там поняття громадянства вище всіх інших в принципі .
...

Так, может, и нам так стоит?
Чтобы готовность защищать Родину стояла выше языка, на кот. говорит гражданин.
64% даже на словах при опросе мне кажется низковатой цифрой.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 17:08

  Козак-характерник написав:
  ЛАД написав:Радянського Союзу, дiйсно, вже нема. А "радянська людина" ... Смотря что под этим понимать.

Ну тому, хто ідентифікує себе з радянською людиною видніше, що вони в це поняття вкладають. Обєктивно - це гібрид, штучне утворення, що втратили свою національну ідентичність, мову, історію, традицію. Всмоктали всією душею російську мову як рідну і задоволені таки існуванням. Ностальгують за радянським минулим. І не хочуть повернутися до свого коріння, як ті яничари, свідомість яких переламали.

Вы вновь пошли "чухню" грузить?
- Вы же видео выставляли?
Неужели ничего не поняли?
Вам совершенно о другом говорят!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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