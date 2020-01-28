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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 53515352535353545355> Додано: Вів 28 січ, 2020 17:13 ЛАД написав: Puente написав: ........

Але там поняття громадянства вище всіх інших в принципі .

... ........Але там поняття громадянства вище всіх інших в принципі ....

Так, может, и нам так стоит?

Чтобы готовность защищать Родину стояла выше языка, на кот. говорит гражданин.

64% даже на словах при опросе мне кажется низковатой цифрой. Так, может, и нам так стоит?Чтобы готовность защищать Родину стояла выше языка, на кот. говорит гражданин.64% даже на словах при опросе мне кажется низковатой цифрой.

Браво!

Существование регламентированных "Экономико-Правовых" отношений.

В Украине их официально НЕТ с 2011 года.

С момента новой трактовки Конституции Украины.

Государство сняло с себя все обязательства быть Правовым и Социальным.

- Ворам везде открыта дорога: "Грабь награбленное"!

Именно по этой причине "никто не сидит" - плебс даже на пальцах не понимает.



Всего навсего по простой причине: - он "никогда ничего не делал." своими руками. Браво!Существование регламентированных "Экономико-Правовых" отношений.В Украине их официально НЕТ с 2011 года.С момента новой трактовки Конституции Украины.Государство сняло с себя все обязательства быть Правовым и Социальным.- Ворам везде открыта дорога: "Грабь награбленное"!Именно по этой причине "никто не сидит" - плебс даже на пальцах не понимает.Всего навсего по простой причине: - он "никогда ничего не делал." своими руками. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7667 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 17:22 Козак-характерник написав: ЛАД написав: Puente написав: .....

Насправді я про це весь час і кажу : що таке російськомовний українець ? Я , наприклад , не розумію - і ніхто мені зрозуміло сформулювати не зміг ...

..... .....Насправді я про це весь час і кажу : що таке російськомовний українець ? Я , наприклад , не розумію - і ніхто мені зрозуміло сформулювати не зміг ........

А что такое испано-, франко- или ещё какой -язычный американец Вы понимаете?

Или они уже не американцы? А что такое испано-, франко- или ещё какой -язычный американец Вы понимаете?Или они уже не американцы?

Ваша помилка в тому, що Ви натягуєте цей досвід на наші історичні умови. Все треба розглядати в контексі. В нас є СВОЯ мова і СВОЯ історія. І лише ми повинні визначати СВОЇХ героїв, СВОЮ мову, СВОЄ бачення минулого...Поки буде шарахання і гра в "толерантність", якою користаються наші вороги, то діла не буде... Буде своє стале, міцне...тоді й в демократію можна побавитися....А поки ворог біля воріт. І вже топчить нашу землю. Ваша помилка в тому, що Ви натягуєте цей досвід на наші історичні умови. Все треба розглядати в контексі. В нас є СВОЯ мова і СВОЯ історія. І лише ми повинні визначати СВОЇХ героїв, СВОЮ мову, СВОЄ бачення минулого...Поки буде шарахання і гра в "толерантність", якою користаються наші вороги, то діла не буде...Буде своє стале, міцне...тоді й в демократію можна побавитися....А поки ворог біля воріт. І вже топчить нашу землю.

Вы знаете, во многом согласен с Вами.

Но "СВОЇХ героїв" надо выбирать аккуратно. Так же, как и "СВОЄ бачення минулого". Чтобы не получалось, что Польшу вообще и Освенцим , в частности, освобождали украинцы, а не Красная Армия на основании того, что фронт назывался 1-ым Украинским.

Нашу разницу с США я понимаю.

А перенос на "потом" бывает приводит к нехорошим результатам. Это "потом" может и не наступить или установиться не в том виде, в кот. хотелось. Вы знаете, во многом согласен с Вами.Но "СВОЇХ героїв" надо выбирать аккуратно. Так же, как и "СВОЄ бачення минулого". Чтобы не получалось, что Польшу вообще и Освенцим , в частности, освобождали украинцы, а не Красная Армия на основании того, что фронт назывался 1-ым Украинским.Нашу разницу с США я понимаю.А перенос на "потом" бывает приводит к нехорошим результатам. Это "потом" может и не наступить или установиться не в том виде, в кот. хотелось. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15241 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4314 раз. Подякували: 4012 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 17:28 Чего бы не коснулись - всему будет.....

Это страшно на самом деле:



Грабят по беспределу и безо всякого зазрения совести.



"Честный прожитковый минимум", "Декомунізація соціальних фондів" - ППЦ. Враг рулит по полной.

Каждый новый день приносит новые и новые "перлы" от "наёмных".

Кто не успел сбежать - ...... Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 28 січ, 2020 17:31, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7667 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 17:30 katso

Очень жаль, что на ветке убрали плюсы. Поставил бы за все Ваши посты.



Модераторы, может, всё-таки, восстановите? Можно не учитывать при определении топа, это не так важно.

Такое предложение уже было. Может, учтете пожелания? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15241 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4314 раз. Подякували: 4012 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 17:44 ЛАД написав: Puente написав: .....

Насправді я про це весь час і кажу : що таке російськомовний українець ? Я , наприклад , не розумію - і ніхто мені зрозуміло сформулювати не зміг ...

..... .....Насправді я про це весь час і кажу : що таке російськомовний українець ? Я , наприклад , не розумію - і ніхто мені зрозуміло сформулювати не зміг ........

А что такое испано-, франко- или ещё какой -язычный американец Вы понимаете?

Или они уже не американцы? А что такое испано-, франко- или ещё какой -язычный американец Вы понимаете?Или они уже не американцы?



Штатовские элиты давным давно переболели комплексом неполноценности, навязываемом англичанами. Поэтому и обывателей им не заражают. Там другие ценности - материальный успех (американская мечта). А язык - лишь средство его достижения. Английский - мировой язык бизнеса. Кто хочет преуспеть - сам его выучит.



Наши же элиты только начали болеть национальным вопросом, пытаясь доказать свою самодостаточноть и исключительность. Ну и пересичных этим кормят - многих же, реально, хлебом не корми - а дай почувствовать принадлежность к чему-то (якобы) древнему и значимому... Социология показывает, что национальной риторике подвержены наименее образованные и богатые слои общества. Они же являются и электоратом. Вот и имеем - армовир ВМЕСТО благосостояния, а НЕ В ДОПОЛНЕНИЕ к нему Штатовские элиты давным давно переболели комплексом неполноценности, навязываемом англичанами. Поэтому и обывателей им не заражают. Там другие ценности - материальный успех (американская мечта). А язык - лишь средство его достижения. Английский - мировой язык бизнеса. Кто хочет преуспеть - сам его выучит.Наши же элиты только начали болеть национальным вопросом, пытаясь доказать свою самодостаточноть и исключительность. Ну и пересичных этим кормят - многих же, реально, хлебом не корми - а дай почувствовать принадлежность к чему-то (якобы) древнему и значимому... Социология показывает, что национальной риторике подвержены наименее образованные и богатые слои общества. Они же являются и электоратом. Вот и имеем - армовир ВМЕСТО благосостояния, а НЕ В ДОПОЛНЕНИЕ к нему zРадио

Повідомлень: 4764 З нами з: 02.05.18 Подякував: 893 раз. Подякували: 2040 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 17:57 katso написав: Так в тому то й справа що усім цим націоналізмом нас повертають у минуле.



Нам нав'язують стереотипи які зараз вже давно у минулому



Усі ці "садки вишневі коло хати" - багато у кого хата своя є - 10млн киян по шпаківнях живе?



Вишиванкі ці - багато хто ії САМ вишив ?



"Ми на своїй даній Богом землі" - альо, у скількох з 37млн громадян є СВОЯ ЗЕМЛЯ?



Смолоскипна хода - що немає електріки?



Підручник для школяра відкриєш - там взагалі жах - кози, корови, свійськи тварини - ХТО з дітей їх коли бачив крім у зоопарку?



Що це крім повернення у минуле? Сучасна нація живе здебільшого по містах у жахливому становищі - мегаполіси, 25-етажні багатоповерховки, затори, космолоти, ломбарди, швидкоГроші - але про це НЕ МОДНО казати вголос... Так в тому то й справа що усім цим націоналізмом нас повертають у минуле.Нам нав'язують стереотипи які зараз вже давно у минуломуУсі ці "садки вишневі коло хати" - багато у кого хата своя є - 10млн киян по шпаківнях живе?Вишиванкі ці - багато хто ії САМ вишив ?"Ми на своїй даній Богом землі" - альо, у скількох з 37млн громадян є СВОЯ ЗЕМЛЯ?Смолоскипна хода - що немає електріки?Підручник для школяра відкриєш - там взагалі жах - кози, корови, свійськи тварини - ХТО з дітей їх коли бачив крім у зоопарку?Що це крім повернення у минуле? Сучасна нація живе здебільшого по містах у жахливому становищі - мегаполіси, 25-етажні багатоповерховки, затори, космолоти, ломбарди, швидкоГроші - але про це НЕ МОДНО казати вголос...

Націоналізм як і будь який "ізм"...будь яка ідеологія...Тут є багато течій і баченнь. І є ідеологія, а є конкретні виконавці, що можуть діяти зовсім не за принципами цієї ідеології. Ми вже це обговорювали. Ви поставили знак рівняння між націоналізмом і архаїчним минулим. Мовляв націоналізм дорівнює поверненню в суто аграрну цивілізацію. Це не так. І якщо виник у Вас такий стереотип, то це недопрацювання тих, хто презентує ідеологію націоналізму. Націоналіст дбає перш за все за СВОЄ, в будь якому прояві. Націоналіст поважає інші нації і чекає ж такої ж поваги і до своєї. Націоналіст сповідує загальнолюдські цінності, але й розуміє, що світ недосконалий і впершу чергу треба дбати про своє, а потім перейматися загальним.



Звісно, я, як людина тверезомисляча, а не фанатик, розумію, що існують й інші моделі побудови держави. Є люди, що мають погляди альтернативні моєму баченню. І з цим треба рахуватися. І єдиний вихід тут - вести дискусію. Переконувати один одного аргументами, а ніяк не обзиваннями чи наклеюванням ярликів: ватник, ворог, бандерівець і т.п. Але дискусію треба вести україноцентричну. Той хто не сприймає Україну і не любить її, з тими про що дискутувати? Той хто любить Україну, але має просто інше бачення на її розвиток, з тим можна дискутувати. Цівілізованно. Вести дискусію з позиції: я завжди правий, а ти - дурень, немає сенсу. Адекватна людина завжди порозуміється з іншою адекватною людиною, незважаючи на світоглядні відмінності. Націоналізм як і будь який "ізм"...будь яка ідеологія...Тут є багато течій і баченнь. І є ідеологія, а є конкретні виконавці, що можуть діяти зовсім не за принципами цієї ідеології. Ми вже це обговорювали. Ви поставили знак рівняння між націоналізмом і архаїчним минулим. Мовляв націоналізм дорівнює поверненню в суто аграрну цивілізацію. Це не так. І якщо виник у Вас такий стереотип, то це недопрацювання тих, хто презентує ідеологію націоналізму. Націоналіст дбає перш за все за СВОЄ, в будь якому прояві. Націоналіст поважає інші нації і чекає ж такої ж поваги і до своєї. Націоналіст сповідує загальнолюдські цінності, але й розуміє, що світ недосконалий і впершу чергу треба дбати про своє, а потім перейматися загальним.Звісно, я, як людина тверезомисляча, а не фанатик, розумію, що існують й інші моделі побудови держави. Є люди, що мають погляди альтернативні моєму баченню. І з цим треба рахуватися. І єдиний вихід тут - вести дискусію. Переконувати один одного аргументами, а ніяк не обзиваннями чи наклеюванням ярликів: ватник, ворог, бандерівець і т.п. Але дискусію треба вести україноцентричну. Той хто не сприймає Україну і не любить її, з тими про що дискутувати? Той хто любить Україну, але має просто інше бачення на її розвиток, з тим можна дискутувати. Цівілізованно. Вести дискусію з позиції: я завжди правий, а ти - дурень, немає сенсу. Адекватна людина завжди порозуміється з іншою адекватною людиною, незважаючи на світоглядні відмінності. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27443 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1901 раз. Подякували: 2079 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 18:06 katso написав: Ну опанував я мову ще у школі - і шо воно мені - рідна все одно російська, нею я думаю та з нею помру. У цьому факту немає нічого гарного або поганого - це просто факт Ну опанував я мову ще у школі -- рідна все одно російська, нею я думаю та з нею помру. У цьому факту немає нічого гарного або поганого - це просто факт

Це просто Ваші цінності Ви презентували. Все йде з серця. Якщо там немає поштовху, а є лише "шо воно мені", то так воно і є, так як є. Оцінка цього факту - річ сугубо оціночна, субєктивна. Все впирається знову ж таки в світоглядні цінності. Це просто Ваші цінності Ви презентували. Все йде з серця. Якщо там немає поштовху, а є лише "шо воно мені", то так воно і є, так як є. Оцінка цього факту - річ сугубо оціночна, субєктивна. Все впирається знову ж таки в світоглядні цінності. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27443 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1901 раз. Подякували: 2079 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 18:10 Козак-характерник написав: katso написав: Так в тому то й справа що усім цим націоналізмом нас повертають у минуле.



Нам нав'язують стереотипи які зараз вже давно у минулому



Усі ці "садки вишневі коло хати" - багато у кого хата своя є - 10млн киян по шпаківнях живе?



Вишиванкі ці - багато хто ії САМ вишив ?



"Ми на своїй даній Богом землі" - альо, у скількох з 37млн громадян є СВОЯ ЗЕМЛЯ?



Смолоскипна хода - що немає електріки?



Підручник для школяра відкриєш - там взагалі жах - кози, корови, свійськи тварини - ХТО з дітей їх коли бачив крім у зоопарку?



Що це крім повернення у минуле? Сучасна нація живе здебільшого по містах у жахливому становищі - мегаполіси, 25-етажні багатоповерховки, затори, космолоти, ломбарди, швидкоГроші - але про це НЕ МОДНО казати вголос... Так в тому то й справа що усім цим націоналізмом нас повертають у минуле.Нам нав'язують стереотипи які зараз вже давно у минуломуУсі ці "садки вишневі коло хати" - багато у кого хата своя є - 10млн киян по шпаківнях живе?Вишиванкі ці - багато хто ії САМ вишив ?"Ми на своїй даній Богом землі" - альо, у скількох з 37млн громадян є СВОЯ ЗЕМЛЯ?Смолоскипна хода - що немає електріки?Підручник для школяра відкриєш - там взагалі жах - кози, корови, свійськи тварини - ХТО з дітей їх коли бачив крім у зоопарку?Що це крім повернення у минуле? Сучасна нація живе здебільшого по містах у жахливому становищі - мегаполіси, 25-етажні багатоповерховки, затори, космолоти, ломбарди, швидкоГроші - але про це НЕ МОДНО казати вголос...

Націоналізм як і будь який "ізм"...будь яка ідеологія...Тут є багато течій і баченнь. І є ідеологія, а є конкретні виконавці, що можуть діяти зовсім не за принципами цієї ідеології. Ми вже це обговорювали. Ви поставили знак рівняння між націоналізмом і архаїчним минулим. Мовляв націоналізм дорівнює поверненню в суто аграрну цивілізацію. Це не так. І якщо виник у Вас такий стереотип, то це недопрацювання тих, хто презентує ідеологію націоналізму. Націоналіст дбає перш за все за СВОЄ, в будь якому прояві. Націоналіст поважає інші нації і чекає ж такої ж поваги і до своєї. Націоналіст сповідує загальнолюдські цінності, але й розуміє, що світ недосконалий і впершу чергу треба дбати про своє, а потім перейматися загальним.



Звісно, я, як людина тверезомисляча, а не фанатик, розумію, що існують й інші моделі побудови держави. Є люди, що мають погляди альтернативні моєму баченню. І з цим треба рахуватися. І єдиний вихід тут - вести дискусію. Переконувати один одного аргументами, а ніяк не обзиваннями чи наклеюванням ярликів: ватник, ворог, бандерівець і т.п. Але дискусію треба вести україноцентричну. Той хто не сприймає Україну і не любить її, з тими про що дискутувати? Той хто любить Україну, але має просто інше бачення на її розвиток, з тим можна дискутувати. Цівілізованно. Вести дискусію з позиції: я завжди правий, а ти - дурень, немає сенсу. Адекватна людина завжди порозуміється з іншою адекватною людиною, незважаючи на світоглядні відмінності. Націоналізм як і будь який "ізм"...будь яка ідеологія...Тут є багато течій і баченнь. І є ідеологія, а є конкретні виконавці, що можуть діяти зовсім не за принципами цієї ідеології. Ми вже це обговорювали. Ви поставили знак рівняння між націоналізмом і архаїчним минулим. Мовляв націоналізм дорівнює поверненню в суто аграрну цивілізацію. Це не так. І якщо виник у Вас такий стереотип, то це недопрацювання тих, хто презентує ідеологію націоналізму. Націоналіст дбає перш за все за СВОЄ, в будь якому прояві. Націоналіст поважає інші нації і чекає ж такої ж поваги і до своєї. Націоналіст сповідує загальнолюдські цінності, але й розуміє, що світ недосконалий і впершу чергу треба дбати про своє, а потім перейматися загальним.Звісно, я, як людина тверезомисляча, а не фанатик, розумію, що існують й інші моделі побудови держави. Є люди, що мають погляди альтернативні моєму баченню. І з цим треба рахуватися. І єдиний вихід тут - вести дискусію. Переконувати один одного аргументами, а ніяк не обзиваннями чи наклеюванням ярликів: ватник, ворог, бандерівець і т.п. Але дискусію треба вести україноцентричну. Той хто не сприймає Україну і не любить її, з тими про що дискутувати? Той хто любить Україну, але має просто інше бачення на її розвиток, з тим можна дискутувати. Цівілізованно. Вести дискусію з позиції: я завжди правий, а ти - дурень, немає сенсу. Адекватна людина завжди порозуміється з іншою адекватною людиною, незважаючи на світоглядні відмінності.

Одно не мешает другому.

Трагично, когда национальная идея подменяется уничтожением национальных достижений.

Открытым грабежом.

И в то же время, пресекается радикальные действия против внутреннего Врага. Одно не мешает другому. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7667 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 18:13 zРадио написав: Штатовские элиты давным давно переболели комплексом неполноценности, навязываемом англичанами. Поэтому и обывателей им не заражают. Там другие ценности - материальный успех (американская мечта). А язык - лишь средство его достижения. Английский - мировой язык бизнеса. Кто хочет преуспеть - сам его выучит.



Наши же элиты только начали болеть национальным вопросом, пытаясь доказать свою самодостаточноть и исключительность. Ну и пересичных этим кормят - многих же, реально, хлебом не корми - а дай почувствовать принадлежность к чему-то (якобы) древнему и значимому... Социология показывает, что национальной риторике подвержены наименее образованные и богатые слои общества. Они же являются и электоратом. Вот и имеем - армовир ВМЕСТО благосостояния, а НЕ В ДОПОЛНЕНИЕ к нему Штатовские элиты давным давно переболели комплексом неполноценности, навязываемом англичанами. Поэтому и обывателей им не заражают.(американская мечта). А язык - лишь средство его достижения. Английский - мировой язык бизнеса. Кто хочет преуспеть - сам его выучит.Наши же элиты только начали болеть национальным вопросом, пытаясь доказать свою самодостаточноть и исключительность. Ну и пересичных этим кормят - многих же, реально, хлебом не корми - а дай почувствовать принадлежность к чему-то (якобы) древнему и значимому... Социология показывает, что национальной риторике подвержены наименее образованные и богатые слои общества. Они же являются и электоратом. Вот и имеем - армовир ВМЕСТО благосостояния, а НЕ В ДОПОЛНЕНИЕ к нему

Це ключове. Цінності. Це їх цінності. В їх історичному контексті. А в нас свої цінності, свій контекст. Бездумно переймати будь який чужий досвід без врахування місцевої специфіки - помилка. Не думаю, що матеріальні цінності, це те, що насправді є цінністю в Україні. В нас все ж духовні цінності закладені генетично, потяг до добра і справедливості, в християнському розумінні. Україна - колиска християнства, християнська країна. З цього треба танцювати... Це ключове. Цінності. Це їх цінності. В їх історичному контексті. А в нас свої цінності, свій контекст. Бездумно переймати будь який чужий досвід без врахування місцевої специфіки - помилка. Не думаю, що матеріальні цінності, це те, що насправді є цінністю в Україні. В нас все ж духовні цінності закладені генетично, потяг до добра і справедливості, в християнському розумінні. Україна - колиска християнства, християнська країна. З цього треба танцювати... Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27443 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1901 раз. Подякували: 2079 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 18:24 Kudrjavuy

Сколько вас?

Вы часто выкладываете длинные видео - по часу и больше.

Целый день смотрите?

Беспокоюсь о Вас. Сколько вас?Вы часто выкладываете длинные видео - по часу и больше.Целый день смотрите?Беспокоюсь о Вас. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15241 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4314 раз. Подякували: 4012 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 53515352535353545355> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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