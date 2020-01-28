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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 28 січ, 2020 17:13
ЛАД написав: Puente написав:
........
Але там поняття громадянства вище всіх інших в принципі .
...
Так, может, и нам так стоит?
Чтобы готовность защищать Родину стояла выше языка, на кот. говорит гражданин.
64% даже на словах при опросе мне кажется низковатой цифрой.
Браво!
Существование регламентированных "Экономико-Правовых" отношений.
В Украине их официально НЕТ с 2011 года.
С момента новой трактовки Конституции Украины.
Государство сняло с себя все обязательства быть Правовым и Социальным.
- Ворам везде открыта дорога: "Грабь награбленное"!
Именно по этой причине "никто не сидит" - плебс даже на пальцах не понимает.
Всего навсего по простой причине: - он "никогда ничего не делал." своими руками.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 17:22
Козак-характерник написав: ЛАД написав: Puente написав:
.....
Насправді я про це весь час і кажу : що таке російськомовний українець ? Я , наприклад , не розумію - і ніхто мені зрозуміло сформулювати не зміг ...
.....
А что такое испано-, франко- или ещё какой -язычный американец Вы понимаете?
Или они уже не американцы?
Ваша помилка в тому, що Ви натягуєте цей досвід на наші історичні умови. Все треба розглядати в контексі. В нас є СВОЯ мова і СВОЯ історія. І лише ми повинні визначати СВОЇХ героїв, СВОЮ мову, СВОЄ бачення минулого...Поки буде шарахання і гра в "толерантність", якою користаються наші вороги, то діла не буде...
Буде своє стале, міцне...тоді й в демократію можна побавитися....А поки ворог біля воріт. І вже топчить нашу землю.
Вы знаете, во многом согласен с Вами.
Но "СВОЇХ героїв" надо выбирать аккуратно. Так же, как и "СВОЄ бачення минулого". Чтобы не получалось, что Польшу вообще и Освенцим , в частности, освобождали украинцы, а не Красная Армия на основании того, что фронт назывался 1-ым Украинским.
Нашу разницу с США я понимаю.
А перенос на "потом" бывает приводит к нехорошим результатам. Это "потом" может и не наступить или установиться не в том виде, в кот. хотелось.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 17:28
Чего бы не коснулись - всему будет.....
Это страшно на самом деле:
Грабят по беспределу и безо всякого зазрения совести.
"Честный прожитковый минимум", "Декомунізація соціальних фондів" - ППЦ. Враг рулит по полной.
Каждый новый день приносит новые и новые "перлы" от "наёмных".
Кто не успел сбежать - ......
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Вів 28 січ, 2020 17:31, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 17:30
katso
Очень жаль, что на ветке убрали плюсы. Поставил бы за все Ваши посты.
Модераторы, может, всё-таки, восстановите? Можно не учитывать при определении топа, это не так важно.
Такое предложение уже было. Может, учтете пожелания?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 17:44
ЛАД написав: Puente написав:
.....
Насправді я про це весь час і кажу : що таке російськомовний українець ? Я , наприклад , не розумію - і ніхто мені зрозуміло сформулювати не зміг ...
.....
А что такое испано-, франко- или ещё какой -язычный американец Вы понимаете?
Или они уже не американцы?
Штатовские элиты давным давно переболели комплексом неполноценности, навязываемом англичанами. Поэтому и обывателей им не заражают. Там другие ценности - материальный успех (американская мечта). А язык - лишь средство его достижения. Английский - мировой язык бизнеса. Кто хочет преуспеть - сам его выучит.
Наши же элиты только начали болеть национальным вопросом, пытаясь доказать свою самодостаточноть и исключительность. Ну и пересичных этим кормят - многих же, реально, хлебом не корми - а дай почувствовать принадлежность к чему-то (якобы) древнему и значимому... Социология показывает, что национальной риторике подвержены наименее образованные и богатые слои общества. Они же являются и электоратом. Вот и имеем - армовир ВМЕСТО благосостояния, а НЕ В ДОПОЛНЕНИЕ к нему
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Додано: Вів 28 січ, 2020 17:57
katso написав:
Так в тому то й справа що усім цим націоналізмом нас повертають у минуле.
Нам нав'язують стереотипи які зараз вже давно у минулому
Усі ці "садки вишневі коло хати" - багато у кого хата своя є - 10млн киян по шпаківнях живе?
Вишиванкі ці - багато хто ії САМ вишив ?
"Ми на своїй даній Богом землі" - альо, у скількох з 37млн громадян є СВОЯ ЗЕМЛЯ?
Смолоскипна хода - що немає електріки?
Підручник для школяра відкриєш - там взагалі жах - кози, корови, свійськи тварини - ХТО з дітей їх коли бачив крім у зоопарку?
Що це крім повернення у минуле? Сучасна нація живе здебільшого по містах у жахливому становищі - мегаполіси, 25-етажні багатоповерховки, затори, космолоти, ломбарди, швидкоГроші - але про це НЕ МОДНО казати вголос...
Націоналізм як і будь який "ізм"...будь яка ідеологія...Тут є багато течій і баченнь. І є ідеологія, а є конкретні виконавці, що можуть діяти зовсім не за принципами цієї ідеології. Ми вже це обговорювали. Ви поставили знак рівняння між націоналізмом і архаїчним минулим. Мовляв націоналізм дорівнює поверненню в суто аграрну цивілізацію. Це не так. І якщо виник у Вас такий стереотип, то це недопрацювання тих, хто презентує ідеологію націоналізму. Націоналіст дбає перш за все за СВОЄ, в будь якому прояві. Націоналіст поважає інші нації і чекає ж такої ж поваги і до своєї. Націоналіст сповідує загальнолюдські цінності, але й розуміє, що світ недосконалий і впершу чергу треба дбати про своє, а потім перейматися загальним.
Звісно, я, як людина тверезомисляча, а не фанатик, розумію, що існують й інші моделі побудови держави. Є люди, що мають погляди альтернативні моєму баченню. І з цим треба рахуватися. І єдиний вихід тут - вести дискусію. Переконувати один одного аргументами, а ніяк не обзиваннями чи наклеюванням ярликів: ватник, ворог, бандерівець і т.п. Але дискусію треба вести україноцентричну. Той хто не сприймає Україну і не любить її, з тими про що дискутувати? Той хто любить Україну, але має просто інше бачення на її розвиток, з тим можна дискутувати. Цівілізованно. Вести дискусію з позиції: я завжди правий, а ти - дурень, немає сенсу. Адекватна людина завжди порозуміється з іншою адекватною людиною, незважаючи на світоглядні відмінності.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 18:06
katso написав:
Ну опанував я мову ще у школі - і шо воно мені
- рідна все одно російська, нею я думаю та з нею помру. У цьому факту немає нічого гарного або поганого - це просто факт
Це просто Ваші цінності Ви презентували. Все йде з серця. Якщо там немає поштовху, а є лише "шо воно мені", то так воно і є, так як є. Оцінка цього факту - річ сугубо оціночна, субєктивна. Все впирається знову ж таки в світоглядні цінності.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 18:10
Козак-характерник написав: katso написав:
Так в тому то й справа що усім цим націоналізмом нас повертають у минуле.
Нам нав'язують стереотипи які зараз вже давно у минулому
Усі ці "садки вишневі коло хати" - багато у кого хата своя є - 10млн киян по шпаківнях живе?
Вишиванкі ці - багато хто ії САМ вишив ?
"Ми на своїй даній Богом землі" - альо, у скількох з 37млн громадян є СВОЯ ЗЕМЛЯ?
Смолоскипна хода - що немає електріки?
Підручник для школяра відкриєш - там взагалі жах - кози, корови, свійськи тварини - ХТО з дітей їх коли бачив крім у зоопарку?
Що це крім повернення у минуле? Сучасна нація живе здебільшого по містах у жахливому становищі - мегаполіси, 25-етажні багатоповерховки, затори, космолоти, ломбарди, швидкоГроші - але про це НЕ МОДНО казати вголос...
Націоналізм як і будь який "ізм"...будь яка ідеологія...Тут є багато течій і баченнь. І є ідеологія, а є конкретні виконавці, що можуть діяти зовсім не за принципами цієї ідеології. Ми вже це обговорювали. Ви поставили знак рівняння між націоналізмом і архаїчним минулим. Мовляв націоналізм дорівнює поверненню в суто аграрну цивілізацію. Це не так. І якщо виник у Вас такий стереотип, то це недопрацювання тих, хто презентує ідеологію націоналізму. Націоналіст дбає перш за все за СВОЄ, в будь якому прояві. Націоналіст поважає інші нації і чекає ж такої ж поваги і до своєї. Націоналіст сповідує загальнолюдські цінності, але й розуміє, що світ недосконалий і впершу чергу треба дбати про своє, а потім перейматися загальним.
Звісно, я, як людина тверезомисляча, а не фанатик, розумію, що існують й інші моделі побудови держави. Є люди, що мають погляди альтернативні моєму баченню. І з цим треба рахуватися. І єдиний вихід тут - вести дискусію. Переконувати один одного аргументами, а ніяк не обзиваннями чи наклеюванням ярликів: ватник, ворог, бандерівець і т.п. Але дискусію треба вести україноцентричну. Той хто не сприймає Україну і не любить її, з тими про що дискутувати? Той хто любить Україну, але має просто інше бачення на її розвиток, з тим можна дискутувати. Цівілізованно. Вести дискусію з позиції: я завжди правий, а ти - дурень, немає сенсу. Адекватна людина завжди порозуміється з іншою адекватною людиною, незважаючи на світоглядні відмінності.
Одно не мешает другому.Трагично, когда национальная идея подменяется уничтожением национальных достижений.
Открытым грабежом.
И в то же время, пресекается радикальные действия против внутреннего Врага.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 18:13
zРадио написав:
Штатовские элиты давным давно переболели комплексом неполноценности, навязываемом англичанами. Поэтому и обывателей им не заражают. Там другие ценности - материальный успех
(американская мечта). А язык - лишь средство его достижения. Английский - мировой язык бизнеса. Кто хочет преуспеть - сам его выучит.
Наши же элиты только начали болеть национальным вопросом, пытаясь доказать свою самодостаточноть и исключительность. Ну и пересичных этим кормят - многих же, реально, хлебом не корми - а дай почувствовать принадлежность к чему-то (якобы) древнему и значимому... Социология показывает, что национальной риторике подвержены наименее образованные и богатые слои общества. Они же являются и электоратом. Вот и имеем - армовир ВМЕСТО благосостояния, а НЕ В ДОПОЛНЕНИЕ к нему
Це ключове. Цінності. Це їх цінності. В їх історичному контексті. А в нас свої цінності, свій контекст. Бездумно переймати будь який чужий досвід без врахування місцевої специфіки - помилка. Не думаю, що матеріальні цінності, це те, що насправді є цінністю в Україні. В нас все ж духовні цінності закладені генетично, потяг до добра і справедливості, в християнському розумінні. Україна - колиска християнства, християнська країна. З цього треба танцювати...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 18:24
Kudrjavuy
Сколько вас?
Вы часто выкладываете длинные видео - по часу и больше.
Целый день смотрите?
Беспокоюсь о Вас.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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