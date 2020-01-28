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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5352535353545355> Додано: Вів 28 січ, 2020 18:34 Козак-характерник написав: Це ключове. Цінності. Це їх цінності. В їх історичному контексті. А в нас свої цінності, свій контекст. Бездумно переймати будь який чужий досвід без врахування місцевої специфіки - помилка. Не думаю, що матеріальні цінності, це те, що насправді є цінністю в Україні. В нас все ж духовні цінності закладені генетично, потяг до добра і справедливості, в християнському розумінні. Україна - колиска християнства, християнська країна. З цього треба танцювати... Це ключове. Цінності. Це їх цінності. В їх історичному контексті. А в нас свої цінності, свій контекст. Бездумно переймати будь який чужий досвід без врахування місцевої специфіки - помилка. Не думаю, що матеріальні цінності, це те, що насправді є цінністю в Україні. В нас все ж духовні цінності закладені генетично, потяг до добра і справедливості, в християнському розумінні. Україна - колиска християнства, християнська країна. З цього треба танцювати...



В генах нет тех ценностей, о которых вы говорите - уверяю вас Геном полностью расшифрован. Т.н. культурный код - это издержки воспитания.



И тут мы входим в большое противоречие - православие воспитывает т.н. духовность, отрицая власть человека над своей судьбой и его устремления к благосостоянию. Тогда пустоты нужно заполнять другими ценностями и нарративами. И вот здесь рождаются патриотизмы и национализмы, плавно переходящие в империализмы и прочие вставания с колен.



Я уже говорил, но повторить несложно... если Украина - это не россия, то нужно искать путь в материальном и заканчивать с т.н. духовным, а если Украина - это анти-россия, то строить свой собственный армовир. Но с последним есть большие риски, потому что украинский армовир примут не все - часть переключится на российский. Так что это путь в никуда. А вот если вытащить население из парадигмы духовных скреп в гражданское общество, то т.н. русскому миру просто негде будет у нас развернуться... В генах нет тех ценностей, о которых вы говорите - уверяю васГеном полностью расшифрован. Т.н. культурный код - это издержки воспитания.И тут мы входим в большое противоречие - православие воспитывает т.н. духовность, отрицая власть человека над своей судьбой и его устремления к благосостоянию. Тогда пустоты нужно заполнять другими ценностями и нарративами. И вот здесь рождаются патриотизмы и национализмы, плавно переходящие в империализмы и прочие вставания с колен.Я уже говорил, но повторить несложно... если Украина - это не россия, то нужно искать путь в материальном и заканчивать с т.н. духовным, а если Украина - это анти-россия, то строить свой собственный армовир. Но с последним есть большие риски, потому что украинский армовир примут не все - часть переключится на российский. Так что это путь в никуда. А вот если вытащить население из парадигмы духовных скреп в гражданское общество, то т.н. русскому миру просто негде будет у нас развернуться... zРадио

Повідомлень: 4764 З нами з: 02.05.18 Подякував: 893 раз. Подякували: 2040 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 18:39 katso написав: Так в тому то й справа що усім цим націоналізмом нас повертають у минуле.

Нам нав'язують стереотипи які зараз вже давно у минулому

Так в тому то й справа що усім цим націоналізмом нас повертають у минуле.Нам нав'язують стереотипи які зараз вже давно у минулому

Я давно говорил, что для вас и вам подобных, национализм - это всё украинское. Само существование Украины, украинского языка - национализм.



katso написав: Усі ці "садки вишневі коло хати" - багато у кого хата своя є - 10млн киян по шпаківнях живе?

Усі ці "садки вишневі коло хати" - багато у кого хата своя є - 10млн киян по шпаківнях живе?

Индивидуальность и самодостаточность



katso написав: Вишиванкі ці - багато хто ії САМ вишив ?

Вишиванкі ці - багато хто ії САМ вишив ?

Национальная одежда. Вас от этого корёжит ?



katso написав: "Ми на своїй даній Богом землі" - альо, у скількох з 37млн громадян є СВОЯ ЗЕМЛЯ?

"Ми на своїй даній Богом землі" - альо, у скількох з 37млн громадян є СВОЯ ЗЕМЛЯ?

Земля здесь не как 6 соток возле хаты, а как страна в целом



katso написав: Підручник для школяра відкриєш - там взагалі жах - кози, корови, свійськи тварини - ХТО з дітей їх коли бачив крім у зоопарку?

Підручник для школяра відкриєш - там взагалі жах - кози, корови, свійськи тварини - ХТО з дітей їх коли бачив крім у зоопарку?

Ужас в том, что детей развивают ?

Чтобы не думали, что молоко из пакета берётся. А булки на деревьях растут. Я давно говорил, что для вас и вам подобных, национализм - это всё украинское. Само существование Украины, украинского языка - национализм.Индивидуальность и самодостаточностьНациональная одежда. Вас от этого корёжит ?Земля здесь не как 6 соток возле хаты, а как страна в целомУжас в том, что детей развивают ?Чтобы не думали, что молоко из пакета берётся. А булки на деревьях растут. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3804 З нами з: 31.08.09 Подякував: 282 раз. Подякували: 830 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 18:41 zРадио написав: ЛАД написав: Puente написав: .....

Насправді я про це весь час і кажу : що таке російськомовний українець ? Я , наприклад , не розумію - і ніхто мені зрозуміло сформулювати не зміг ...

..... .....Насправді я про це весь час і кажу : що таке російськомовний українець ? Я , наприклад , не розумію - і ніхто мені зрозуміло сформулювати не зміг ........

А что такое испано-, франко- или ещё какой -язычный американец Вы понимаете?

Или они уже не американцы? А что такое испано-, франко- или ещё какой -язычный американец Вы понимаете?Или они уже не американцы?



Штатовские элиты давным давно переболели комплексом неполноценности, навязываемом англичанами. Поэтому и обывателей им не заражают. Там другие ценности - материальный успех (американская мечта). А язык - лишь средство его достижения. Английский - мировой язык бизнеса. Кто хочет преуспеть - сам его выучит.



Наши же элиты только начали болеть национальным вопросом, пытаясь доказать свою самодостаточноть и исключительность. Ну и пересичных этим кормят - многих же, реально, хлебом не корми - а дай почувствовать принадлежность к чему-то (якобы) древнему и значимому... Социология показывает, что национальной риторике подвержены наименее образованные и богатые слои общества. Они же являются и электоратом. Вот и имеем - армовир ВМЕСТО благосостояния, а НЕ В ДОПОЛНЕНИЕ к нему Штатовские элиты давным давно переболели комплексом неполноценности, навязываемом англичанами. Поэтому и обывателей им не заражают. Там другие ценности - материальный успех (американская мечта). А язык - лишь средство его достижения. Английский - мировой язык бизнеса. Кто хочет преуспеть - сам его выучит.Наши же элиты только начали болеть национальным вопросом, пытаясь доказать свою самодостаточноть и исключительность. Ну и пересичных этим кормят - многих же, реально, хлебом не корми - а дай почувствовать принадлежность к чему-то (якобы) древнему и значимому... Социология показывает, что национальной риторике подвержены наименее образованные и богатые слои общества. Они же являются и электоратом. Вот и имеем - армовир ВМЕСТО благосостояния, а НЕ В ДОПОЛНЕНИЕ к нему

Мне кажется, немного не так.

"пересичных этим кормят" - да, а вот то, что наши "элиты" болеют национальным вопросом, сильно сомневаюсь. Просто используют в своих целях. Мне кажется, немного не так."пересичных этим кормят" - да, а вот то, что наши "элиты" болеют национальным вопросом, сильно сомневаюсь. Просто используют в своих целях. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15241 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4314 раз. Подякували: 4012 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 18:43 Голос Крові – це голос Бога, Совісті і Крові zРадио написав: В генах нет тех ценностей, о которых вы говорите - уверяю вас Геном полностью расшифрован. Т.н. культурный код - это издержки воспитания.

В генах нет тех ценностей, о которых вы говорите - уверяю васГеном полностью расшифрован. Т.н. культурный код - это издержки воспитания.

Не згодний.



З давніх давен з людською кров’ю пов’язано багато таємниць і міфів. Людська кров і досі таїть в собі багато загадок . Вчені продовжують вивчати цю життєво важливу субстанцію. Наприклад, після численних досліджень з'ясувалося, що у різних рас переважають певні групи крові: у європейців найчастіше друга, у жителів Сходу - третя, у представників негроїдної раси - перша.



Але і це ще не все. Японські фахівці зробили висновок, що група крові впливає навіть на характер людини. З ними згоден і американський вчений Пітер Д'Адамо. Але він пішов ще далі. Д'Адамо переконаний, що група крові людини може багато розповісти не тільки про його особистості, але також і про походження.



Саме родовою кров’ю передавалися в одому випадку найкращі здібності , а в іншому – найгірші людські вади. На протязі віків люди повсякчас помічали, що в родинах шляхетних дій і почувань по крові передавалися і найкращі шляхетні вчинки. І такий природній потяг до високих людських почуттів, до героїчних дій і безприкладних подвигів завжди пов’язували з ГОЛОСОМ КРОВІ предків.



Про Голос Крові, що ЗВЕ кожного українця з глибини віків наших Українських Родів, ось які неймовірні по своїй силі і енергетиці рядки по власному ЗОВУ КРОВІ написав Олександр Положинський :



Я вірю, я знаю, що рано чи пізно

Мій рід старовинний підніметься грізно!

І міцно стисне кулак свій залізний,

Змете все гниле, що налипло й налізло!



Але ще більш змістовно слухати неймовірно глибокий текст і експресивний музику та одночасно бачити ідеальний відеоряд про УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛОС КРОВІ від Олександра Положинського :



Чи бачиш ти вогонь цей? - Це моє серце палає,

Пече у грудях назовні рветься,

Немає сили терпіти біль, що душу розриває

За долю рідного люду, за долю рідного краю!..

Усе, що мали - пропало, пропили, самі занедбали,

Все, у що вірили, забули, продали, на шматки порубали...

А ті неситі під себе гребуть - їм все мало й мало -

Свої чорні справи брехнею прикривають невдало,

А люди мовчать - нічичирк, наче впали до сплячки,

Чекаючи вдячно чергової подачки.

Ярмо поклали на шию, на руки, ноги - кайдани,

Ніхто не підійметься, ніхто не повстане.

І наші діти, і наші майбутні онуки

Новим панам, цілуючи їх нечисті руки,

Нас проклянуть у хвилини розпуки

За іржаві мечі, за ненатягнуті луки.

Дивись, як степом прадавнім летять шалені коні,

Як дідова шабля не раз оживає в обіймах долоні,

Чуби козацькі спадають на засмаглі скроні

І всюди рясно посипані маки червоні.

Або здобути, або вдома не бути,

Але не здатися, але не заснути!

І не піддатися впливу липкої отрути,

Яка стримує душі, яка в'яже, оплутує.



Та скільки можна? Дивитися боляче,

Як ви поволі вмираєте, Бога молячи.

Самі вирішуйте, що далі - недоля чи

Життя привільне у світлі сонячнім.

Сини та доньки, нарешті будьте готові

Почути голос предків, почути голос крові!

Вони покличуть вас, міцні й гонорові,

Словами віри, словами надії, словами любові!

Ти чуєш спів? Це лунає пісня похідна -

Виряджає синів на бій країна рідна.

А хто в запіллі лишився одразу й не видно -

Чи вірний пес, чи зрадлива єхидна.

Понаплодилося всіляких зверхників та радників,

Брехливих, продажних та інших зрадників.

Постав шакала стерегти стадо биків -

Не стерегтиме та ще й наведе голодних вовків.

Кому можна вірити, кого варто славити,

Хто здатен не сплавити, не підставити?

Хто пройде з тобою до кінця від початку,

Не продавши тебе за нікчемну тридцятку?

Забуті герої лікують отримані рани,

Нічого не просять, хай навіть дуже погано,

А різна ницість і нечисть не вилазить з екрану,

Будує гіпотези, виношує плани...

Я вірю, я знаю, що рано чи пізно

Мій рід старовинний підніметься грізно!

І міцно стисне кулак свій залізний,

Змете все гниле, що налипло й налізло!

І коли вщухне вогонь, притупиться біль за втратами,

То не війна, а любов закони писатиме.

І діти щасливі з мамами й татами

Ростимуть мудрими і багатими! Не згодний.З давніх давен з людською кров’ю пов’язано багато таємниць і міфів. Людська кров і досі таїть в собі багато загадок . Вчені продовжують вивчати цю життєво важливу субстанцію. Наприклад, після численних досліджень з'ясувалося, що у різних рас переважають певні групи крові: у європейців найчастіше друга, у жителів Сходу - третя, у представників негроїдної раси - перша.Але і це ще не все. Японські фахівці зробили висновок, що група крові впливає навіть на характер людини. З ними згоден і американський вчений Пітер Д'Адамо. Але він пішов ще далі. Д'Адамо переконаний, що група крові людини може багато розповісти не тільки про його особистості, але також і про походження.Саме родовою кров’ю передавалися в одому випадку найкращі здібності , а в іншому – найгірші людські вади. На протязі віків люди повсякчас помічали, що в родинах шляхетних дій і почувань по крові передавалися і найкращі шляхетні вчинки. І такий природній потяг до високих людських почуттів, до героїчних дій і безприкладних подвигів завжди пов’язували з ГОЛОСОМ КРОВІ предків.Про Голос Крові, що ЗВЕ кожного українця з глибини віків наших Українських Родів, ось які неймовірні по своїй силі і енергетиці рядки по власному ЗОВУ КРОВІ написав Олександр Положинський :Я вірю, я знаю, що рано чи пізноМій рід старовинний підніметься грізно!І міцно стисне кулак свій залізний,Змете все гниле, що налипло й налізло!Але ще більш змістовно слухати неймовірно глибокий текст і експресивний музику та одночасно бачити ідеальний відеоряд про УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛОС КРОВІ від Олександра Положинського :Чи бачиш ти вогонь цей? - Це моє серце палає,Пече у грудях назовні рветься,Немає сили терпіти біль, що душу розриваєЗа долю рідного люду, за долю рідного краю!..Усе, що мали - пропало, пропили, самі занедбали,Все, у що вірили, забули, продали, на шматки порубали...А ті неситі під себе гребуть - їм все мало й мало -Свої чорні справи брехнею прикривають невдало,А люди мовчать - нічичирк, наче впали до сплячки,Чекаючи вдячно чергової подачки.Ярмо поклали на шию, на руки, ноги - кайдани,Ніхто не підійметься, ніхто не повстане.І наші діти, і наші майбутні онукиНовим панам, цілуючи їх нечисті руки,Нас проклянуть у хвилини розпукиЗа іржаві мечі, за ненатягнуті луки.Дивись, як степом прадавнім летять шалені коні,Як дідова шабля не раз оживає в обіймах долоні,Чуби козацькі спадають на засмаглі скроніІ всюди рясно посипані маки червоні.Або здобути, або вдома не бути,Але не здатися, але не заснути!І не піддатися впливу липкої отрути,Яка стримує душі, яка в'яже, оплутує.Та скільки можна? Дивитися боляче,Як ви поволі вмираєте, Бога молячи.Самі вирішуйте, що далі - недоля чиЖиття привільне у світлі сонячнім.Сини та доньки, нарешті будьте готовіПочути голос предків, почути голос крові!Вони покличуть вас, міцні й гонорові,Словами віри, словами надії, словами любові!Ти чуєш спів? Це лунає пісня похідна -Виряджає синів на бій країна рідна.А хто в запіллі лишився одразу й не видно -Чи вірний пес, чи зрадлива єхидна.Понаплодилося всіляких зверхників та радників,Брехливих, продажних та інших зрадників.Постав шакала стерегти стадо биків -Не стерегтиме та ще й наведе голодних вовків.Кому можна вірити, кого варто славити,Хто здатен не сплавити, не підставити?Хто пройде з тобою до кінця від початку,Не продавши тебе за нікчемну тридцятку?Забуті герої лікують отримані рани,Нічого не просять, хай навіть дуже погано,А різна ницість і нечисть не вилазить з екрану,Будує гіпотези, виношує плани...Я вірю, я знаю, що рано чи пізноМій рід старовинний підніметься грізно!І міцно стисне кулак свій залізний,Змете все гниле, що налипло й налізло!І коли вщухне вогонь, притупиться біль за втратами,То не війна, а любов закони писатиме.І діти щасливі з мамами й татамиРостимуть мудрими і багатими! Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 28 січ, 2020 18:46, всього редагувалось 1 раз. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27443 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1901 раз. Подякували: 2079 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 18:50 Козак-характерник написав: katso написав: Так в тому то й справа що усім цим націоналізмом нас повертають у минуле.



Нам нав'язують стереотипи які зараз вже давно у минулому



Усі ці "садки вишневі коло хати" - багато у кого хата своя є - 10млн киян по шпаківнях живе?



Вишиванкі ці - багато хто ії САМ вишив ?



"Ми на своїй даній Богом землі" - альо, у скількох з 37млн громадян є СВОЯ ЗЕМЛЯ?



Смолоскипна хода - що немає електріки?



Підручник для школяра відкриєш - там взагалі жах - кози, корови, свійськи тварини - ХТО з дітей їх коли бачив крім у зоопарку?



Що це крім повернення у минуле? Сучасна нація живе здебільшого по містах у жахливому становищі - мегаполіси, 25-етажні багатоповерховки, затори, космолоти, ломбарди, швидкоГроші - але про це НЕ МОДНО казати вголос... Так в тому то й справа що усім цим націоналізмом нас повертають у минуле.Нам нав'язують стереотипи які зараз вже давно у минуломуУсі ці "садки вишневі коло хати" - багато у кого хата своя є - 10млн киян по шпаківнях живе?Вишиванкі ці - багато хто ії САМ вишив ?"Ми на своїй даній Богом землі" - альо, у скількох з 37млн громадян є СВОЯ ЗЕМЛЯ?Смолоскипна хода - що немає електріки?Підручник для школяра відкриєш - там взагалі жах - кози, корови, свійськи тварини - ХТО з дітей їх коли бачив крім у зоопарку?Що це крім повернення у минуле? Сучасна нація живе здебільшого по містах у жахливому становищі - мегаполіси, 25-етажні багатоповерховки, затори, космолоти, ломбарди, швидкоГроші - але про це НЕ МОДНО казати вголос...

Націоналізм як і будь який "ізм"...будь яка ідеологія...Тут є багато течій і баченнь. І є ідеологія, а є конкретні виконавці, що можуть діяти зовсім не за принципами цієї ідеології. Ми вже це обговорювали. Ви поставили знак рівняння між націоналізмом і архаїчним минулим. Мовляв націоналізм дорівнює поверненню в суто аграрну цивілізацію. Це не так. І якщо виник у Вас такий стереотип, то це недопрацювання тих, хто презентує ідеологію націоналізму. Націоналіст дбає перш за все за СВОЄ, в будь якому прояві. Націоналіст поважає інші нації і чекає ж такої ж поваги і до своєї. Націоналіст сповідує загальнолюдські цінності, але й розуміє, що світ недосконалий і впершу чергу треба дбати про своє, а потім перейматися загальним.

....... Націоналізм як і будь який "ізм"...будь яка ідеологія...Тут є багато течій і баченнь. І є ідеологія, а є конкретні виконавці, що можуть діяти зовсім не за принципами цієї ідеології. Ми вже це обговорювали. Ви поставили знак рівняння між націоналізмом і архаїчним минулим. Мовляв націоналізм дорівнює поверненню в суто аграрну цивілізацію. Це не так. І якщо виник у Вас такий стереотип, то це недопрацювання тих, хто презентує ідеологію націоналізму. Націоналіст дбає перш за все за СВОЄ, в будь якому прояві. Націоналіст поважає інші нації і чекає ж такої ж поваги і до своєї. Націоналіст сповідує загальнолюдські цінності, але й розуміє, що світ недосконалий і впершу чергу треба дбати про своє, а потім перейматися загальним........

К сожалению, это, скорее, Ваши благие пожелания.

В реальной жизни национализм имеет, как правило, совсем другой вид.

С Вашей трактовкой я бы согласился, но ... таких националистов в реальной жизни не встречал.

Здесь даже Кудрявый сегодня упомянул о "тысячелетних устоях" (или что-то такое - пост удалён). Сегодня это явно тождественно "архаїчному минулому". К сожалению, это, скорее, Ваши благие пожелания.В реальной жизни национализм имеет, как правило, совсем другой вид.С Вашей трактовкой я бы согласился, но ... таких националистов в реальной жизни не встречал.Здесь даже Кудрявый сегодня упомянул о "тысячелетних устоях" (или что-то такое - пост удалён). Сегодня это явно тождественно "архаїчному минулому". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15241 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4314 раз. Подякували: 4012 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 18:51 ЛАД написав: Мне кажется, немного не так.

"пересичных этим кормят" - да, а вот то, что наши "элиты" болеют национальным вопросом, сильно сомневаюсь. Просто используют в своих целях. Мне кажется, немного не так."пересичных этим кормят" - да, а вот то, что наши "элиты" болеют национальным вопросом, сильно сомневаюсь. Просто используют в своих целях.



Вопрос определений. Финансово-промышленные элиты, конечно же, не болеют. В том числе те из них, которые этим кормят других (типа Порошенко, в быту говорящего на русском и использующего одежду современного итальянского, а не средневекового украинского кроя).



Но есть и псевдо-интеллектуальная элита - небогатые представители публичной общественности (журналисты, университетские преподаватели, цвет гуманитарных наук и т.д.), являющиеся лидерами мнений и окармливающие своими культурно-историческими предрассудками обывательское население Вопрос определений. Финансово-промышленные элиты, конечно же, не болеют. В том числе те из них, которые этим кормят других (типа Порошенко, в быту говорящего на русском и использующего одежду современного итальянского, а не средневекового украинского кроя).Но есть и псевдо-интеллектуальная элита - небогатые представители публичной общественности (журналисты, университетские преподаватели, цвет гуманитарных наук и т.д.), являющиеся лидерами мнений и окармливающие своими культурно-историческими предрассудками обывательское население zРадио

Повідомлень: 4764 З нами з: 02.05.18 Подякував: 893 раз. Подякували: 2040 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 18:54 Re: Політичні дискусії Не помню, чьи слова:

"Любая национальная идея должна подпитываться кровью Героев и деньгами рабов." Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7667 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 18:58 ЛАД написав: К сожалению, это, скорее, Ваши благие пожелания.

В реальной жизни национализм имеет, как правило, совсем другой вид.

С Вашей трактовкой я бы согласился, но ... таких националистов в реальной жизни не встречал.

Здесь даже Кудрявый сегодня упомянул о "тысячелетних устоях" (или что-то такое - пост удалён). Сегодня это явно тождественно "архаїчному минулому". К сожалению, это, скорее, Ваши благие пожелания.В реальной жизни национализм имеет, как правило, совсем другой вид.С Вашей трактовкой я бы согласился, но ... таких националистов в реальной жизни не встречал.Здесь даже Кудрявый сегодня упомянул о "тысячелетних устоях" (или что-то такое - пост удалён). Сегодня это явно тождественно "архаїчному минулому".

Ну ми ж казали, що є ідеї, а є конкретні виконавці. Якщо погані виконавці, то це не дорівнює тому, що погана ідея. Я не відношу себе ні до патріотів, ні до націоналістів...Я керуюся власним серцем і розумом. Серце і розум - нерозриний ланцюжок. Немає одного без одного. Це інвалідність, розмірковувати лише виключно розумом чи серцем. Тільки 2 в 1, ол інклюзив... Кожна розумна ідея повинна пройти через серце. Без цього, ця розумна ідея пуста і нікчемна. Поштовхи серця - це головне. Чистий розум, без серця - це диявол. Ну ми ж казали, що є ідеї, а є конкретні виконавці. Якщо погані виконавці, то це не дорівнює тому, що погана ідея.Я не відношу себе ні до патріотів, ні до націоналістів...Я керуюся власним серцем і розумом. Серце і розум - нерозриний ланцюжок. Немає одного без одного. Це інвалідність, розмірковувати лише виключно розумом чи серцем. Тільки 2 в 1, ол інклюзив...Кожна розумна ідея повинна пройти через серце. Без цього, ця розумна ідея пуста і нікчемна. Поштовхи серця - це головне. Чистий розум, без серця - це диявол. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27443 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1901 раз. Подякували: 2079 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 19:01 Козак-характерник написав: ........

Це ключове. Цінності. Це їх цінності. В їх історичному контексті. А в нас свої цінності, свій контекст. Бездумно переймати будь який чужий досвід без врахування місцевої специфіки - помилка. Не думаю, що матеріальні цінності, це те, що насправді є цінністю в Україні. В нас все ж духовні цінності закладені генетично, потяг до добра і справедливості, в християнському розумінні. Україна - колиска християнства, християнська країна. З цього треба танцювати... ........Це ключове. Цінності. Це їх цінності. В їх історичному контексті. А в нас свої цінності, свій контекст. Бездумно переймати будь який чужий досвід без врахування місцевої специфіки - помилка. Не думаю, що матеріальні цінності, це те, що насправді є цінністю в Україні. В нас все ж духовні цінності закладені генетично, потяг до добра і справедливості, в християнському розумінні. Україна - колиска християнства, християнська країна. З цього треба танцювати...

Насчёт "генетично" это Вы сильно.

Правда, "Україна - колиска християнства" - ещё сильнее.

Расскажите ещё, что Христос был украинцем.



Кстати, многие из первопереселенцев в Америку уезжали туда именно из религиозных соображений, убегая от преследований за веру. Насчёт "генетично" это Вы сильно.Правда, "Україна - колиска християнства" - ещё сильнее.Расскажите ещё, что Христос был украинцем.Кстати, многие из первопереселенцев в Америку уезжали туда именно из религиозных соображений, убегая от преследований за веру. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15241 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4314 раз. Подякували: 4012 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 19:01 Kudrjavuy написав: Не помню, чьи слова:

"Любая национальная идея должна подпитываться кровью Героев и деньгами рабов." Не помню, чьи слова:"Любая национальная идея должна подпитываться кровью Героев и деньгами рабов."



Вот вам и логичный, хоть и умозрительный, ответ на вопрос, кто пролил кровь героев на майдане - Cui prodest? (ищи, кому выгодно). Какая из противоборствующих сторон стояла на т.н. национальной идее - правильно, майдановцы... Вот вам и логичный, хоть и умозрительный, ответ на вопрос, кто пролил кровь героев на майдане - Cui prodest? (ищи, кому выгодно). Какая из противоборствующих сторон стояла на т.н. национальной идее - правильно, майдановцы... zРадио

Повідомлень: 4764 З нами з: 02.05.18 Подякував: 893 раз. Подякували: 2040 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 5352535353545355> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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