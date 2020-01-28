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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 18:34

  Козак-характерник написав:Це ключове. Цінності. Це їх цінності. В їх історичному контексті. А в нас свої цінності, свій контекст. Бездумно переймати будь який чужий досвід без врахування місцевої специфіки - помилка. Не думаю, що матеріальні цінності, це те, що насправді є цінністю в Україні. В нас все ж духовні цінності закладені генетично, потяг до добра і справедливості, в християнському розумінні. Україна - колиска християнства, християнська країна. З цього треба танцювати... :)


В генах нет тех ценностей, о которых вы говорите - уверяю вас :D Геном полностью расшифрован. Т.н. культурный код - это издержки воспитания.

И тут мы входим в большое противоречие - православие воспитывает т.н. духовность, отрицая власть человека над своей судьбой и его устремления к благосостоянию. Тогда пустоты нужно заполнять другими ценностями и нарративами. И вот здесь рождаются патриотизмы и национализмы, плавно переходящие в империализмы и прочие вставания с колен.

Я уже говорил, но повторить несложно... если Украина - это не россия, то нужно искать путь в материальном и заканчивать с т.н. духовным, а если Украина - это анти-россия, то строить свой собственный армовир. Но с последним есть большие риски, потому что украинский армовир примут не все - часть переключится на российский. Так что это путь в никуда. А вот если вытащить население из парадигмы духовных скреп в гражданское общество, то т.н. русскому миру просто негде будет у нас развернуться...
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 18:39

  katso написав:Так в тому то й справа що усім цим націоналізмом нас повертають у минуле.
Нам нав'язують стереотипи які зараз вже давно у минулому

Я давно говорил, что для вас и вам подобных, национализм - это всё украинское. Само существование Украины, украинского языка - национализм.

  katso написав:Усі ці "садки вишневі коло хати" - багато у кого хата своя є - 10млн киян по шпаківнях живе?

Индивидуальность и самодостаточность

  katso написав:Вишиванкі ці - багато хто ії САМ вишив ?

Национальная одежда. Вас от этого корёжит ?

  katso написав:"Ми на своїй даній Богом землі" - альо, у скількох з 37млн громадян є СВОЯ ЗЕМЛЯ?

Земля здесь не как 6 соток возле хаты, а как страна в целом

  katso написав:Підручник для школяра відкриєш - там взагалі жах - кози, корови, свійськи тварини - ХТО з дітей їх коли бачив крім у зоопарку?

Ужас в том, что детей развивают ?
Чтобы не думали, что молоко из пакета берётся. А булки на деревьях растут.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 18:41

  zРадио написав:
  ЛАД написав:
  Puente написав:.....
Насправді я про це весь час і кажу : що таке російськомовний українець ? Я , наприклад , не розумію - і ніхто мені зрозуміло сформулювати не зміг ...
.....

А что такое испано-, франко- или ещё какой -язычный американец Вы понимаете?
Или они уже не американцы?


Штатовские элиты давным давно переболели комплексом неполноценности, навязываемом англичанами. Поэтому и обывателей им не заражают. Там другие ценности - материальный успех (американская мечта). А язык - лишь средство его достижения. Английский - мировой язык бизнеса. Кто хочет преуспеть - сам его выучит.

Наши же элиты только начали болеть национальным вопросом, пытаясь доказать свою самодостаточноть и исключительность. Ну и пересичных этим кормят - многих же, реально, хлебом не корми - а дай почувствовать принадлежность к чему-то (якобы) древнему и значимому... Социология показывает, что национальной риторике подвержены наименее образованные и богатые слои общества. Они же являются и электоратом. Вот и имеем - армовир ВМЕСТО благосостояния, а НЕ В ДОПОЛНЕНИЕ к нему

Мне кажется, немного не так.
"пересичных этим кормят" - да, а вот то, что наши "элиты" болеют национальным вопросом, сильно сомневаюсь. Просто используют в своих целях.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 18:43

Голос Крові – це голос Бога, Совісті і Крові

  zРадио написав:В генах нет тех ценностей, о которых вы говорите - уверяю вас :D Геном полностью расшифрован. Т.н. культурный код - это издержки воспитания.

Не згодний. :)

З давніх давен з людською кров’ю пов’язано багато таємниць і міфів. Людська кров і досі таїть в собі багато загадок . Вчені продовжують вивчати цю життєво важливу субстанцію. Наприклад, після численних досліджень з'ясувалося, що у різних рас переважають певні групи крові: у європейців найчастіше друга, у жителів Сходу - третя, у представників негроїдної раси - перша.

Але і це ще не все. Японські фахівці зробили висновок, що група крові впливає навіть на характер людини. З ними згоден і американський вчений Пітер Д'Адамо. Але він пішов ще далі. Д'Адамо переконаний, що група крові людини може багато розповісти не тільки про його особистості, але також і про походження.

Саме родовою кров’ю передавалися в одому випадку найкращі здібності , а в іншому – найгірші людські вади. На протязі віків люди повсякчас помічали, що в родинах шляхетних дій і почувань по крові передавалися і найкращі шляхетні вчинки. І такий природній потяг до високих людських почуттів, до героїчних дій і безприкладних подвигів завжди пов’язували з ГОЛОСОМ КРОВІ предків.

Про Голос Крові, що ЗВЕ кожного українця з глибини віків наших Українських Родів, ось які неймовірні по своїй силі і енергетиці рядки по власному ЗОВУ КРОВІ написав Олександр Положинський :

Я вірю, я знаю, що рано чи пізно
Мій рід старовинний підніметься грізно!
І міцно стисне кулак свій залізний,
Змете все гниле, що налипло й налізло!

Але ще більш змістовно слухати неймовірно глибокий текст і експресивний музику та одночасно бачити ідеальний відеоряд про УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛОС КРОВІ від Олександра Положинського :

Чи бачиш ти вогонь цей? - Це моє серце палає,
Пече у грудях назовні рветься,
Немає сили терпіти біль, що душу розриває
За долю рідного люду, за долю рідного краю!..
Усе, що мали - пропало, пропили, самі занедбали,
Все, у що вірили, забули, продали, на шматки порубали...
А ті неситі під себе гребуть - їм все мало й мало -
Свої чорні справи брехнею прикривають невдало,
А люди мовчать - нічичирк, наче впали до сплячки,
Чекаючи вдячно чергової подачки.
Ярмо поклали на шию, на руки, ноги - кайдани,
Ніхто не підійметься, ніхто не повстане.
І наші діти, і наші майбутні онуки
Новим панам, цілуючи їх нечисті руки,
Нас проклянуть у хвилини розпуки
За іржаві мечі, за ненатягнуті луки.
Дивись, як степом прадавнім летять шалені коні,
Як дідова шабля не раз оживає в обіймах долоні,
Чуби козацькі спадають на засмаглі скроні
І всюди рясно посипані маки червоні.
Або здобути, або вдома не бути,
Але не здатися, але не заснути!
І не піддатися впливу липкої отрути,
Яка стримує душі, яка в'яже, оплутує.

Та скільки можна? Дивитися боляче,
Як ви поволі вмираєте, Бога молячи.
Самі вирішуйте, що далі - недоля чи
Життя привільне у світлі сонячнім.
Сини та доньки, нарешті будьте готові
Почути голос предків, почути голос крові!
Вони покличуть вас, міцні й гонорові,
Словами віри, словами надії, словами любові!
Ти чуєш спів? Це лунає пісня похідна -
Виряджає синів на бій країна рідна.
А хто в запіллі лишився одразу й не видно -
Чи вірний пес, чи зрадлива єхидна.
Понаплодилося всіляких зверхників та радників,
Брехливих, продажних та інших зрадників.
Постав шакала стерегти стадо биків -
Не стерегтиме та ще й наведе голодних вовків.
Кому можна вірити, кого варто славити,
Хто здатен не сплавити, не підставити?
Хто пройде з тобою до кінця від початку,
Не продавши тебе за нікчемну тридцятку?
Забуті герої лікують отримані рани,
Нічого не просять, хай навіть дуже погано,
А різна ницість і нечисть не вилазить з екрану,
Будує гіпотези, виношує плани...
Я вірю, я знаю, що рано чи пізно
Мій рід старовинний підніметься грізно!
І міцно стисне кулак свій залізний,
Змете все гниле, що налипло й налізло!
І коли вщухне вогонь, притупиться біль за втратами,
То не війна, а любов закони писатиме.
І діти щасливі з мамами й татами
Ростимуть мудрими і багатими!
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 28 січ, 2020 18:46, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 18:50

  Козак-характерник написав:
  katso написав:Так в тому то й справа що усім цим націоналізмом нас повертають у минуле.

Нам нав'язують стереотипи які зараз вже давно у минулому

Усі ці "садки вишневі коло хати" - багато у кого хата своя є - 10млн киян по шпаківнях живе?

Вишиванкі ці - багато хто ії САМ вишив ?

"Ми на своїй даній Богом землі" - альо, у скількох з 37млн громадян є СВОЯ ЗЕМЛЯ?

Смолоскипна хода - що немає електріки?

Підручник для школяра відкриєш - там взагалі жах - кози, корови, свійськи тварини - ХТО з дітей їх коли бачив крім у зоопарку?

Що це крім повернення у минуле? Сучасна нація живе здебільшого по містах у жахливому становищі - мегаполіси, 25-етажні багатоповерховки, затори, космолоти, ломбарди, швидкоГроші - але про це НЕ МОДНО казати вголос...

Націоналізм як і будь який "ізм"...будь яка ідеологія...Тут є багато течій і баченнь. І є ідеологія, а є конкретні виконавці, що можуть діяти зовсім не за принципами цієї ідеології. Ми вже це обговорювали. Ви поставили знак рівняння між націоналізмом і архаїчним минулим. Мовляв націоналізм дорівнює поверненню в суто аграрну цивілізацію. Це не так. І якщо виник у Вас такий стереотип, то це недопрацювання тих, хто презентує ідеологію націоналізму. Націоналіст дбає перш за все за СВОЄ, в будь якому прояві. Націоналіст поважає інші нації і чекає ж такої ж поваги і до своєї. Націоналіст сповідує загальнолюдські цінності, але й розуміє, що світ недосконалий і впершу чергу треба дбати про своє, а потім перейматися загальним.
.......

К сожалению, это, скорее, Ваши благие пожелания.
В реальной жизни национализм имеет, как правило, совсем другой вид.
С Вашей трактовкой я бы согласился, но ... таких националистов в реальной жизни не встречал. :)
Здесь даже Кудрявый сегодня упомянул о "тысячелетних устоях" (или что-то такое - пост удалён). Сегодня это явно тождественно "архаїчному минулому".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 18:51

  ЛАД написав:Мне кажется, немного не так.
"пересичных этим кормят" - да, а вот то, что наши "элиты" болеют национальным вопросом, сильно сомневаюсь. Просто используют в своих целях.


Вопрос определений. Финансово-промышленные элиты, конечно же, не болеют. В том числе те из них, которые этим кормят других (типа Порошенко, в быту говорящего на русском и использующего одежду современного итальянского, а не средневекового украинского кроя).

Но есть и псевдо-интеллектуальная элита - небогатые представители публичной общественности (журналисты, университетские преподаватели, цвет гуманитарных наук и т.д.), являющиеся лидерами мнений и окармливающие своими культурно-историческими предрассудками обывательское население
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 18:54

Re: Політичні дискусії

Не помню, чьи слова:
"Любая национальная идея должна подпитываться кровью Героев и деньгами рабов."
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 18:58

  ЛАД написав:К сожалению, это, скорее, Ваши благие пожелания.
В реальной жизни национализм имеет, как правило, совсем другой вид.
С Вашей трактовкой я бы согласился, но ... таких националистов в реальной жизни не встречал. :)
Здесь даже Кудрявый сегодня упомянул о "тысячелетних устоях" (или что-то такое - пост удалён). Сегодня это явно тождественно "архаїчному минулому".

Ну ми ж казали, що є ідеї, а є конкретні виконавці. Якщо погані виконавці, то це не дорівнює тому, що погана ідея. :) Я не відношу себе ні до патріотів, ні до націоналістів...Я керуюся власним серцем і розумом. Серце і розум - нерозриний ланцюжок. Немає одного без одного. Це інвалідність, розмірковувати лише виключно розумом чи серцем. Тільки 2 в 1, ол інклюзив... :) Кожна розумна ідея повинна пройти через серце. Без цього, ця розумна ідея пуста і нікчемна. Поштовхи серця - це головне. Чистий розум, без серця - це диявол.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 19:01

  Козак-характерник написав:........
Це ключове. Цінності. Це їх цінності. В їх історичному контексті. А в нас свої цінності, свій контекст. Бездумно переймати будь який чужий досвід без врахування місцевої специфіки - помилка. Не думаю, що матеріальні цінності, це те, що насправді є цінністю в Україні. В нас все ж духовні цінності закладені генетично, потяг до добра і справедливості, в християнському розумінні. Україна - колиска християнства, християнська країна. З цього треба танцювати... :)

Насчёт "генетично" это Вы сильно. :)
Правда, "Україна - колиска християнства" - ещё сильнее. :lol:
Расскажите ещё, что Христос был украинцем.

Кстати, многие из первопереселенцев в Америку уезжали туда именно из религиозных соображений, убегая от преследований за веру.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 19:01

  Kudrjavuy написав:Не помню, чьи слова:
"Любая национальная идея должна подпитываться кровью Героев и деньгами рабов."


Вот вам и логичный, хоть и умозрительный, ответ на вопрос, кто пролил кровь героев на майдане - Cui prodest? (ищи, кому выгодно). Какая из противоборствующих сторон стояла на т.н. национальной идее - правильно, майдановцы...
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