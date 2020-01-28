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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 19:04

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Вопрос определений. Финансово-промышленные элиты, конечно же, не болеют. В том числе те из них, которые этим кормят других (типа Порошенко, в быту говорящего на русском и использующего одежду современного итальянского, а не средневекового украинского кроя).

Но есть и псевдо-интеллектуальная элита - небогатые представители публичной общественности (журналисты, университетские преподаватели, цвет гуманитарных наук и т.д.), являющиеся лидерами мнений и окармливающие своими культурно-историческими предрассудками обывательское население

Японки не тільки в версачі ходят, але й в кімоно, норвежці, іспанці чи каталонці - ніхто не зрадив своїй мові і культурним традиціям. А от ті, хто, був вихований радянськими рабами, сам став рабом і продовжує прославляти радянське рабство.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 19:05

Ітогі подвєдьом. 2020-01-28

Ітогі подвєдьом. 2020-01-28

1) Правительство изменило формирование цены на газ для населения
З 1 січня 2020 р. НАК “Нафтогаз України” здійснює продаж/постачання природного газу відповідно до пунктів 7, 8 і 11 цього Положення за цінами, що встановлюються продавцем (постачальником) і покупцем (споживачем), але не вище рівня, який, зокрема, враховує середньоарифметичне значення фактичних цін (End of Day) природного газу на наступну добу поставки газу (Day-Ahead and Weekend) на нідерландському газовому хабі (ТТF) за період 1—22 числа місяця постачання газу відповідно до інформації біржі Powernext/EEX, різницю (спред) між ціною на хабі TTF та кордоні України і тариф на послуги транспортування природного газу для точки входу в Україну на міждержавному з’єднанні з Польщею/Словаччиною/Угорщиною.”.

Был Роттердам+, теперь будет Амстердам+

2) КСУ отказался рассматривать конституционность закона об особом статусе Донбасса
При этом причины отказа не указаны.

3) В Госдуме РФ отреагировали на слова Зеленского о причастности СССР к развязыванию Второй мировой войны

Зеленский оскорбил словами о том, что сговор тоталитарных режимов привел к началу Второй мировой – Песков
Как сообщал УНИАН, 27 января Зеленский на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Освенциме заявил, что «Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста».

Оп-пачки. Мы тут на форуме ломаем копья на тему, кто развязал вторую мировую.
А Бубочка точно заявил "последствия преступного сговора тоталитарных режимов"
И по реакции РФ, сразу понятно, какие тоталитарные режимы имелись в виду.

4) В Украине с 1 апреля запустят электронный больничный
Ну поглядим ... что из этого получится. Саму инициативу - приветствую

5) Премьер Словении подал в отставку вслед за министром финансов
"С этой коалицией, с такой ситуацией в парламенте я не могу оправдывать ожидания людей. Я смог бы сделать это после выборов", - заявил председатель партии "Список Марьяна Шареца".

Это тот самый бывший комик, которого часто ставили в пример, мол бывшие комики могут стать первыми лицами страны.
Может и Бубочке пора в отставку.

6) Бахматюк построил крупнейшие в Евразии фабрики, которые НАБУ и прокуратура "не видят" - обращение компании
НАБУ обвиняет Олега Бахматюка в том, что он не построил фабрики в Хмельницкой и Херсонской областях, которые построены, открылись в 2013 году и ежегодно производят около 3,5 млрд яиц.

Даже простой поиск показывает, что фабрики работают.

7) Труба обжалует свое увольнение с должности директора ГБР
Я столько поп-корна не съем.

Генпрокуратура: заместитель директора ГБР Бабиков защищал Януковича в суде (фото)
Там и картинка приложена
«Я не представлял права и интересы Януковича, тем более, в делах Майдана... Я никогда не был с ним знаком и никаких договорных отношений с ним не заключал», - подчеркнул Бабиков.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 19:11

  ЛАД написав:
  Козак-характерник написав:........
Це ключове. Цінності. Це їх цінності. В їх історичному контексті. А в нас свої цінності, свій контекст. Бездумно переймати будь який чужий досвід без врахування місцевої специфіки - помилка. Не думаю, що матеріальні цінності, це те, що насправді є цінністю в Україні. В нас все ж духовні цінності закладені генетично, потяг до добра і справедливості, в християнському розумінні. Україна - колиска християнства, християнська країна. З цього треба танцювати... :)

Насчёт "генетично" это Вы сильно. :)
Правда, "Україна - колиска християнства" - ещё сильнее. :lol:
Расскажите ещё, что Христос был украинцем.

Кстати, многие из первопереселенцев в Америку уезжали туда именно из религиозных соображений, убегая от преследований за веру.

Спираючись на тому вченні християнства, що над світом і людиною є Бог, Володимир Мономах каже в цьому «Поученні» своїм дітям: «Це ж бо вам кінець усього: страх Божий майте над усе!» На його думку, всі поступки людини є наслідком Божого Промислу («Провидіння»). Найголовніший обов‘язок людини - молитися Богу, поважати Церкву й духовенство. Людина може бути щасливою лише тоді, коли зазнає «милосердя Божого». А нещасливою вона є тільки тоді, коли вона не свідома всемогутності Промислу Божого та мінливости, нестійкости видимого світу. (Подібна думка згодом проявиться в сковородинському «світ мене ловив, і не зловив»). Далі, князь Мономах наказує своїм дітям : «Не вбивайте ні невинного, ні винного, - не губіть душі жодного християнина навіть тоді, коли він заслужить собі на смерть!» І додає: «Бережися брехні та п‘янства й перелюбства, бо через це погибає душа й тіло!».

«Куди не подорожуєте по своїх землях, не позвольте своїм дружинникам чинити кривду ні своїм, ні чужим, щоб непочали вас проклинати», - остерігає він. А далі: «Куди не підете, де не станете, напійте й накорміть другого...!».

(Аж до часів Івана Вишенського ніхто на словенському Сході не поклав був такого сильного натиску на необхідність практичного здійснювання християнських етичних імперативів, як це зробив Володимир Мономах). З тих мислителів словенського Сходу, твори яких нам відомі, Володимир Мономах перший говорить в дусі філософської антропології (тієї частини філософії, що займається сутністю людської істоти), і тут він ставить таку вимогу: «Передусім не майте гордости в серці і в розумі, але говоріть: 'Ми смертні, - нині живемо, а завтра сходимо в могилу...'».
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 28 січ, 2020 19:12, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 19:11

  ЛАД написав:Чтобы не получалось, что Польшу вообще и Освенцим , в частности, освобождали украинцы, а не Красная Армия на основании того, что фронт назывался 1-ым Украинским. :D

"Мы никогда не забудем Игоря Побирченко, командира танка Т-34, который вместе с экипажем первыми разбили ворота Аушвица; всех солдат ударного батальона 100-й Львовской дивизии, которые вошли в лагерь под руководством полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро. Вместе бойцами 322 дивизии 1-го Украинского фронта освободили лагерь", - рассказал Зе.

Так это Бубочка так заявил в Польше.
Или ты с Бубочкой не согласен ? :)
Ты же его постоянно защищаешь на этом форуме
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 19:17

  zРадио написав:........
Но есть и псевдо-интеллектуальная элита - небогатые представители публичной общественности (журналисты, университетские преподаватели, цвет гуманитарных наук и т.д.), являющиеся лидерами мнений и окармливающие своими культурно-историческими предрассудками обывательское население

Эти тоже ...
Защищают обычно свои чисто материальные интересы, прикрываясь красивыми словами. Им выгодно ограничение других языков, т.к. резко снижает конкуренцию, которую они не могут выдержать без админмер. Хороший пример в этом отношении - попытки По бороться с УПЦ МП не идеологическими методами, а используя поддержку государства. Ещё более явно это проявляется у многих писателей и журналистов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 19:22

  zРадио написав:Социология показывает, что национальной риторике подвержены наименее образованные и богатые слои общества.

Давай ссылки по социологии.
Трамп - миллиардер, но заявляет, что он националист. Его куда определишь, к наименее образованному или к наименее богатому ? :)
О строительстве стены от мексиканцев с тем же вопросом

  zРадио написав:Вот и имеем - армовир ВМЕСТО благосостояния, а НЕ В ДОПОЛНЕНИЕ к нему

Сам придумал, сам осудил.

Что же тебя так от армія.мова.віра корёжит, как чёрта от ладана ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 19:26

  zРадио написав:
  Kudrjavuy написав:Не помню, чьи слова:
"Любая национальная идея должна подпитываться кровью Героев и деньгами рабов."


Вот вам и логичный, хоть и умозрительный, ответ на вопрос, кто пролил кровь героев на майдане - Cui prodest? (ищи, кому выгодно). Какая из противоборствующих сторон стояла на т.н. национальной идее - правильно, майдановцы...

Но беркутню, которая стреляла по майдановцам, затребовали в РФ на обмен.
И без включение их в список, на обмен не соглашались. Cui prodest?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 19:35

  ЛАД написав:Эти тоже ...
Защищают обычно свои чисто материальные интересы, прикрываясь красивыми словами. Им выгодно ограничение других языков, т.к. резко снижает конкуренцию, которую они не могут выдержать без админмер.

Ещё недавно в Испании на радио были обширные квоты на испаноязычную музыку.
Для защиты от англоязычной музыки.
Какие нехорошие испанцы, ограничивали использование других языков, используя админ.меры.

Кто тебе запрещает разговаривать по-русски ? Какие ограничения ?
Ты приходишь в любое учреждение, тебя понимают, с тобой общаются.

Ну а документооборот на державній мові, так це в кожній країні
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 19:36

  pesikot написав:
  zРадио написав:Социология показывает, что национальной риторике подвержены наименее образованные и богатые слои общества.

Давай ссылки по социологии.
Трамп - миллиардер, но заявляет, что он националист. Его куда определишь, к наименее образованному или к наименее богатому ? :)
О строительстве стены от мексиканцев с тем же вопросом

  zРадио написав:Вот и имеем - армовир ВМЕСТО благосостояния, а НЕ В ДОПОЛНЕНИЕ к нему

Сам придумал, сам осудил.

Что же тебя так от армія.мова.віра корёжит, как чёрта от ладана ?


Черти, ладаны, армовиры - это все средневековье. А я человек 21-го века, космополит...

Что до Трампа - ага, такой прям ярый националист, от мексиканцев стеной хочет отгородиться, а в жены себе взял модель словенского происхождения из Югославии :mrgreen: Читай выше - я уже писал, что финансово-промышленные элиты играют с народом в национализм, но сами, как люди умные, игнорируют эти глупости и условности.

Ну и относительно уровня образования и достатка электората - смотри социологию с выборов в ВР, это оттуда
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