Додано: Вів 28 січ, 2020 19:05

З 1 січня 2020 р. НАК “Нафтогаз України” здійснює продаж/постачання природного газу відповідно до пунктів 7, 8 і 11 цього Положення за цінами, що встановлюються продавцем (постачальником) і покупцем (споживачем), але не вище рівня, який, зокрема, враховує середньоарифметичне значення фактичних цін (End of Day) природного газу на наступну добу поставки газу (Day-Ahead and Weekend) на нідерландському газовому хабі (ТТF) за період 1—22 числа місяця постачання газу відповідно до інформації біржі Powernext/EEX, різницю (спред) між ціною на хабі TTF та кордоні України і тариф на послуги транспортування природного газу для точки входу в Україну на міждержавному з’єднанні з Польщею/Словаччиною/Угорщиною.”.

При этом причины отказа не указаны.

Как сообщал УНИАН, 27 января Зеленский на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Освенциме заявил, что «Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста».

"С этой коалицией, с такой ситуацией в парламенте я не могу оправдывать ожидания людей. Я смог бы сделать это после выборов", - заявил председатель партии "Список Марьяна Шареца".

НАБУ обвиняет Олега Бахматюка в том, что он не построил фабрики в Хмельницкой и Херсонской областях, которые построены, открылись в 2013 году и ежегодно производят около 3,5 млрд яиц.

«Я не представлял права и интересы Януковича, тем более, в делах Майдана... Я никогда не был с ним знаком и никаких договорных отношений с ним не заключал», - подчеркнул Бабиков.

Ітогі подвєдьом. 2020-01-28Был Роттердам+, теперь будет Амстердам+Оп-пачки. Мы тут на форуме ломаем копья на тему, кто развязал вторую мировую.А Бубочка точно заявил "последствия преступного сговора тоталитарных режимов"И по реакции РФ, сразу понятно, какие тоталитарные режимы имелись в виду.Ну поглядим ... что из этого получится. Саму инициативу - приветствуюЭто тот самый бывший комик, которого часто ставили в пример, мол бывшие комики могут стать первыми лицами страны.Может и Бубочке пора в отставку.Даже простой поиск показывает, что фабрики работают.Я столько поп-корна не съем.Там и картинка приложена