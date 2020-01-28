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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 28 січ, 2020 19:47
pesikot написав: zРадио написав: Kudrjavuy написав:
Не помню, чьи слова:
"Любая национальная идея должна подпитываться кровью Героев и деньгами рабов."
Вот вам и логичный, хоть и умозрительный, ответ на вопрос, кто пролил кровь героев на майдане - Cui prodest? (ищи, кому выгодно). Какая из противоборствующих сторон стояла на т.н. национальной идее - правильно, майдановцы...
Но беркутню, которая стреляла по майдановцам, затребовали в РФ на обмен.
И без включение их в список, на обмен не соглашались. Cui prodest?
Беркутовцы - такой же символ для антимайдановцев, как и Небесная сотня для майдановцев. Естественно, РФ выгодно их освободить, получив сантимент и от части украинцев, и от скрепных россиян. Так что тут ответ очевиден, и ты даже умудрился не опуститься до пропаганды.
Но вопрос, кому была нужна кровь на майдане, своей актуальности от факта освобождения беркутовцев не потерял. 5 лет у Горбатюка было на подготовку обвинений. И политическая воля была! Но отправить беркутовцев на публичные судебные слушания так и не решились - побоялись разглашения неудобной правды...
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Додано: Вів 28 січ, 2020 19:51
zРадио написав:
Черти, ладаны... - это все средневековье. А я человек 21-го века, космополит...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 20:21
zРадио написав:
Черти, ладаны, армовиры - это все средневековье. А я человек 21-го века, космополит...
Корёжит тебя, космополит ты ватный
zРадио написав:
Что до Трампа - ага, такой прям ярый националист, от мексиканцев стеной хочет отгородиться, а в жены себе взял модель словенского происхождения из Югославии
Ну взял и чё ? Ходит она вся зашуганная, собственной тени боится.
zРадио написав:
Ну и относительно уровня образования и достатка электората - смотри социологию с выборов в ВР, это оттуда
Про социологию, значит, ты натрындел.
Съехал на "сам ищи".
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Вів 28 січ, 2020 20:33
lapay написав: zРадио написав:
Вопрос определений. Финансово-промышленные элиты, конечно же, не болеют. В том числе те из них, которые этим кормят других (типа Порошенко, в быту говорящего на русском и использующего одежду современного итальянского, а не средневекового украинского кроя).
Но есть и псевдо-интеллектуальная элита - небогатые представители публичной общественности (журналисты, университетские преподаватели, цвет гуманитарных наук и т.д.), являющиеся лидерами мнений и окармливающие своими культурно-историческими предрассудками обывательское население
Японки не тільки в версачі ходят, але й в кімоно, норвежці, іспанці чи каталонці - ніхто не зрадив своїй мові і культурним традиціям. А от ті, хто, був вихований радянськими рабами, сам став рабом і продовжує прославляти радянське рабство.
Меня веселит это частое упоминание, что, дескать, причина негараздив (торможения в развитии) в *рабстве*.
Сейчас смотрю много южнокорейских, японских фильмов....
Вот уж где *рабы* так *рабы*.
Тому же *советскому человеку* до такой степени *рабства*, как до Киева рачки
Факт -- живут и развиваются Япония-японцы, Корея-корейцы с *рабским* менталитетом ...
Не в том причины.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 20:37
zРадио написав:
Беркутовцы - такой же символ для антимайдановцев, как и Небесная сотня для майдановцев.
Беркутня - убийцы, Небесная сотня - убитые.
Символ антимайдановцев - это убийцы ?
zРадио написав:
Естественно, РФ выгодно их освободить, получив сантимент и от части украинцев, и от скрепных россиян. Так что тут ответ очевиден, и ты даже умудрился не опуститься до пропаганды.
Конечно, РФ выгодно забрать к себе и беркутню, и террористов. Но для тебя это сантименты. Веды ты оправдываешь убийц и террористов.
zРадио написав:
Но вопрос, кому была нужна кровь на майдане, своей актуальности от факта освобождения беркутовцев не потерял.
Если РФ вытягивает к себе исполнителей, то уже не нужно задумываться, кому была нужна кровь на Майдане.
И есть нюанс, беркутню вытягивали в рамках обмена военнопленных.
А в какой войне участвовала беркутня во время Майдана, а, главное, против кого ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Вів 28 січ, 2020 20:44
detroytred написав:
Меня веселит это частое упоминание, что, дескать, причина негараздив (торможения в развитии) в *рабстве*.
Сейчас смотрю много южнокорейских, японских фильмов....
Вот уж где *рабы* так *рабы*.
Тому же *советскому человеку* до такой степени *рабства*, как до Киева рачки
Факт -- живут и развиваются Япония-японцы, Корея-корейцы с *рабским* менталитетом ...
Не в том причины.
Ми не азійці. В нас європейські традиції держав і їх утворення. Нові держави посилають метрополії нах, і тільки тоді починають розвиватись.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 20:50
detroytred написав:
Меня веселит это частое упоминание, что, дескать, причина негараздив (торможения в развитии) в *рабстве*.
Тем более у нас уже было восстание нерабов.
Ни к чему хорошему не привело.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 21:06
Козак-характерник написав:
Але дискусію треба вести україноцентричну. Той хто не сприймає Україну і не любить її, з тими про що дискутувати? Той хто любить Україну, але має просто інше бачення на її розвиток, з тим можна дискутувати. Цівілізованно. Вести дискусію з позиції: я завжди правий, а ти - дурень, немає сенсу. Адекватна людина завжди порозуміється з іншою адекватною людиною, незважаючи на світоглядні відмінності.
Те, кто называют себя патриотами, ведут дискуссию европоцентричную.
Они готовы отказаться и от языка и от веры, так как они похожие с российскими.
Они осуждают присоединение ЗУ в 39 году.
Своеобразный патриотизм.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 21:06
lapay написав: detroytred написав:
Меня веселит это частое упоминание, что, дескать, причина негараздив (торможения в развитии) в *рабстве*.
Сейчас смотрю много южнокорейских, японских фильмов....
Вот уж где *рабы* так *рабы*.
Тому же *советскому человеку* до такой степени *рабства*, как до Киева рачки
Факт -- живут и развиваются Япония-японцы, Корея-корейцы с *рабским* менталитетом ...
Не в том причины.
Ми не азійці. В нас європейські традиції держав і їх утворення. Нові держави посилають метрополії нах, і тільки тоді починають розвиватись.
Да ради Бога...
Причём тут рабство от метрополии?
Я о другом. О *рабстве* на уровне пересичного.
И кого Вы собрались посылать нах? Германию, США?
Деларируя путь в ЕС и НАТО.
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