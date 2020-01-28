Додано: Вів 28 січ, 2020 19:47

pesikot написав: zРадио написав: Kudrjavuy написав: Не помню, чьи слова:

"Любая национальная идея должна подпитываться кровью Героев и деньгами рабов." Не помню, чьи слова:"Любая национальная идея должна подпитываться кровью Героев и деньгами рабов."



Вот вам и логичный, хоть и умозрительный, ответ на вопрос, кто пролил кровь героев на майдане - Cui prodest? (ищи, кому выгодно). Какая из противоборствующих сторон стояла на т.н. национальной идее - правильно, майдановцы... Вот вам и логичный, хоть и умозрительный, ответ на вопрос, кто пролил кровь героев на майдане - Cui prodest? (ищи, кому выгодно). Какая из противоборствующих сторон стояла на т.н. национальной идее - правильно, майдановцы...

Но беркутню, которая стреляла по майдановцам, затребовали в РФ на обмен.

И без включение их в список, на обмен не соглашались. Cui prodest? Но беркутню, которая стреляла по майдановцам, затребовали в РФ на обмен.И без включение их в список, на обмен не соглашались. Cui prodest?

Беркутовцы - такой же символ для антимайдановцев, как и Небесная сотня для майдановцев. Естественно, РФ выгодно их освободить, получив сантимент и от части украинцев, и от скрепных россиян. Так что тут ответ очевиден, и ты даже умудрился не опуститься до пропаганды.Но вопрос, кому была нужна кровь на майдане, своей актуальности от факта освобождения беркутовцев не потерял. 5 лет у Горбатюка было на подготовку обвинений. И политическая воля была! Но отправить беркутовцев на публичные судебные слушания так и не решились - побоялись разглашения неудобной правды...