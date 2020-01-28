RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5354535553565357
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:07

  detroytred написав:И кого Вы собрались посылать нах? Германию, США?
Деларируя путь в ЕС и НАТО.

Патриотам на этих нельзя кривого слова говорить. А-та-та.
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
M-A-X
 
Повідомлень: 1792
З нами з: 08.10.15
Подякував: 680 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:09

  pesikot написав:И есть нюанс, беркутню вытягивали в рамках обмена военнопленных.
А в какой войне участвовала беркутня во время Майдана, а, главное, против кого ?


Двое освобожденных сотрудников Беркута, вина которых не доказана никем, являются ветеранами АТО. Кстати льгот, наград и воинских званий их никто не лишал.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14983
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3913 раз.
Подякували: 5933 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:11

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

А что действительно мешало осудить беркутовцев за почти 6 лет?
Может они действительно невиновные?
Такого быть не может?
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
M-A-X
 
Повідомлень: 1792
З нами з: 08.10.15
Подякував: 680 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:13

  M-A-X написав:
  detroytred написав:Меня веселит это частое упоминание, что, дескать, причина негараздив (торможения в развитии) в *рабстве*.

Тем более у нас уже было восстание нерабов.
Ни к чему хорошему не привело.

Рабская инфантильная психология
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3807
З нами з: 31.08.09
Подякував: 282 раз.
Подякували: 830 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:14

  M-A-X написав:А что действительно мешало осудить беркутовцев за почти 6 лет?
Может они действительно невиновные?
Такого быть не может?


Эти то понятно невиновные, настолько, что они собирались никуда сбегать и скрываться после майдана и продолжали выполнять свой воинский долг далее.

Возможных виновных выпустили из СИЗО в 2014 году при Порошенко, дав возможность им скрыться, типа командира Садовника.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14983
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3913 раз.
Подякували: 5933 раз.
 
Профіль
20
3
5
  #<1 ... 5354535553565357
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.