Патриотам на этих нельзя кривого слова говорить. А-та-та.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 28 січ, 2020 21:07
Патриотам на этих нельзя кривого слова говорить. А-та-та.
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
Додано: Вів 28 січ, 2020 21:09
Двое освобожденных сотрудников Беркута, вина которых не доказана никем, являются ветеранами АТО. Кстати льгот, наград и воинских званий их никто не лишал.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 28 січ, 2020 21:11
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А что действительно мешало осудить беркутовцев за почти 6 лет?
Может они действительно невиновные?
Такого быть не может?
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
Додано: Вів 28 січ, 2020 21:13
Рабская инфантильная психология
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 28 січ, 2020 21:14
Эти то понятно невиновные, настолько, что они собирались никуда сбегать и скрываться после майдана и продолжали выполнять свой воинский долг далее.
Возможных виновных выпустили из СИЗО в 2014 году при Порошенко, дав возможность им скрыться, типа командира Садовника.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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