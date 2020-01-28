Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
19yuriy91 написав:может вы и не заметили, но в Украине за много столетий сложился, если так можно сказать, сплав людей из русских и украинцев, которым далеки и рос.скрепы, но и не хотят навязывания культуры и традиций зап. Украины, хотя относятся к ним,к культуре и традициям зап. Украины, с уважением. да и вышиванки носят.
Вышиванка - это традиционная одежда всей Украины, а не только западной. А у вас, только с западной украины уважаем их вышиванки.
Виши́ва́нка[1][2] — новітня назва народної руської (української й білоруської) сорочки, прикрашеної орнаментованою вишивкою. Важлива складова українського національного вбрання. Поділяється на жіночі й чоловічі сорочки. Має спільне походження з вишитими сорочками слов'янських народів Східної та Центральної Європи. Від часів середньовіччя традиційно носилася як повсякденний та святковий одяг. З ХХ століття носиться окремо, разом з костюмом, як святковий, патріотичний та культовий одяг.
Дані археологічних розкопок і свідчення мандрівників і літописців підтверджують, що вишивання як вид мистецтва в Україні існує з часів енеоліту. Вишивкою, за свідченням Геродота, був прикрашений одяг скіфів
До знищення козацтва та пов'язаного з ним занепаду українського національного одягу, вишиванки козаків шилися шовком з додаванням золотої та срібної нитки. Такі ж сорочки в козацьку добу носили міщани і купці. Шиття шовком, золотом та сріблом, гарусом відтворювало рослинні форми орнаменту. Але в цьому виді українського шиття рослинні форми пристосованні до прийомів орнаменту.
На межі 19 і 20 століть вишивана русько-українська чоловіча сорочка відривається від традиційного костюму, і починає носитися в поєднанні з європейським одягом. Провідну роль у започаткуванні моди вдягання вишиванки під піджак часто надають Іванові Франкові, який «відрізнявся од загалу своїм костюмом — вишиваною сорочкою серед пишних комірців і краваток»
Это к вопросу средневековой одежды. 100 лет назад уже сочетали вышиванку с европейской одеждой
Перший вибух моди на вишиті й народні сорочки у радянських республіках припав на 1920-ті і початок 1930-х, себто добу НЕПу та Коренізації, (в УСРР — Українізації).[9] В УСРР вишиванки, як урочисту одежину, вдягали і партійні керівники, і прості люди.
Друге радянське піднесення популярності народних сорочок, не таке потужне як перше, але вже саме на українські вишиванки, припало на другу половину 1950-х років і початок 1960-х. Зазвичай це пов'язують з перебуванням на чолі Радянського Союзу Микити Хрущова (1953—1964), який полюбляв саме українські вишивані сорочки, та сам часто з'являвся на публіці одягнений у них, йому слідували і інші посадовці, вишиванка набула рис ділового одягу.
Із відходом з посади Микити Хрущова збігся і занепад популярності носіння вишитих сорочок, що тривав аж до доби відродження Незалежності.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
detroytred написав:Меня веселит это частое упоминание, что, дескать, причина негараздив (торможения в развитии) в *рабстве*.
Тем более у нас уже было восстание нерабов. Ни к чему хорошему не привело.
Рабская инфантильная психология
МЫ НЕ РАБЫ, РАБЫ НЕ МЫ (ЦИТАТА ИЗ «БУКВАРЯ»)
)))
что ни одна идея, ни одни деньги человеческих жизней не стоят.
Совмещается с:
Во время одного из первых митингов на Майдане я сказал Арсению Яценюку: «Надо действовать жестче и решительнее, нельзя терять время, надо ставить вопрос о досрочных выборах президента и парламента», на что он испуганно замахал руками: «Ни в коем случае! Президент раньше времени не уйдет — другое дело, что нужно его довести до выборов 2015 года ослабленным». — «Это что же, — оцепенел я, — мы выходим на акции протеста и будем терпеть его до 2015 года?». — «Другого выхода нет», — ответил мне Яценюк.
Renee написав: Бред московский. Ві бі хоть в Википедию посмотрели Южно-Африканская Республика - развитая индустриальная держава, входит в 29 крупнейших экономик мира. Валовой внутренний продукт (ВВП) в 2006 году составил 587 500 000 000 долларов США (21 место в мире) что в пересчете на одного человека составляет 13,3 тыс. долларов (54 место в мире) [8] . Промышленность вместе со строительством составляет 31% от ВВП страны; аграрное производство вместе с лесным хозяйством и рыболовством - 3%; сфера обслуживания - 66% (по состоянию на 2006 год) [8] . Занятость активного населения в хозяйстве страны распределяется следующим образом: 25% - промышленность и строительство; 30% - аграрное, лесное и рыбное хозяйства; 45% - сфера обслуживания (по состоянию на 2006 год) [8] .
Поступления в государственный бюджет ЮАР за 2006 год составили 72200000000 долларов США, а расходы - 75900000000; дефицит составлял 5% [8] .
ЮАР - самая развитая в экономическом отношении в Африке.
Родное сердце, даже не суйся туда, где ни черта не смыслишь! Википедии она начиталась Да, ну и без упоминания москвы тоже нельзя - ни один ответ лже-патриота не будет полным
Самая развитая страна Африки ЮАР только на фоне остальных еще более отсталых. На вот тебе для изучения данные по безработице! 28% - наслаждайся! Не хочешь поехать в эту развитую страну?
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 28 січ, 2020 21:50, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:И есть нюанс, беркутню вытягивали в рамках обмена военнопленных. А в какой войне участвовала беркутня во время Майдана, а, главное, против кого ?
Двое освобожденных сотрудников Беркута, вина которых не доказана никем, являются ветеранами АТО. Кстати льгот, наград и воинских званий их никто не лишал.
Какие-то двое были обменены, а не освобождены Обменены, как военнопленные, в какой войне и на чьей стороне они участвовали ? Если они были обменены в сторону РФ ? Вы сами написали, что они были "освобождены", но по сути они были переданы в плен
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
freeze написав:Двое освобожденных сотрудников Беркута, вина которых не доказана никем, являются ветеранами АТО. Кстати льгот, наград и воинских званий их никто не лишал.
Какие-то двое были обменены, а не освобождены Обменены, как военнопленные, в какой войне и на чьей стороне они участвовали ? Если они были обменены в сторону РФ ? Вы сами написали, что они были "освобождены", но по сути они были переданы в плен
Проблема в том, что обвиняемые беркутовцы согласно закону Савченко －год за два - уже подошли к максимально теоретически возможному сроку, который им мог присудить суд. А материалов для суда не было и в помине. Их надо было по любому выпускать, иначе бы возникла юридическая коллизия.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
lapay написав:Ми не азійці. В нас європейські традиції держав і їх утворення. Нові держави посилають метрополії нах, і тільки тоді починають розвиватись.
Германия не послала США нах - до сих пор огромный контингент войск (не натовских, а американских). Цветущая страна.
Космополит ты ольгинский. Германия сама имеет хороший контингент войск. И по качеству, и по количеству
zРадио написав:Тем более, что колониальный статус сохранен, просто метрополия другая - американцы назначают нам премьеров, снимают с должностей генпрокуроров и министров, управляют внешней политикой, кредитно-денежной системой и госмонополиями... А воз и ныне там (с) Рыночных реформ нет, ПИИ практически нулевые, валютную выручку дает экспорт сырья и рабочей силы, а не готовых продуктов...
Рябошапка - 100% человек народного президента Зеленского Ты врёшь, тебя садят в лужу твоего вранья, но ты всегда ещё больше врёшь. Малое враньё перекрываешь большим враньём
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой