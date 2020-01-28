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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 53575358535953605361>
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 22:07

  zРадио написав:
  Renee написав:Осуждают не присоединение ЗУ в 39 году, а метод, каким это было сделано: очень трагично.


При самом "захвате" сопротивления практически не было. Так что про трагичность - это выдумки.

Ага, сопротивления не было.
При упоминании Бандеры - до сих пор, жидко в штаны гадят.
До 1956 года бои были на западной Украине
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 22:10

  freeze написав:Методы людоедские, но эта плата за присоединение, чрезмерная и садистская, но как вариант можно было ЗУ оставить в Польше. Но вышло как вышло.
Главное, чтобы поляки реституцию своей собственности не стали требовать.

Давайте лично вас так присоединим куда-нибудь - чрезмерно, садистски, людоедски.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 22:12

  pesikot написав:Космополит ты ольгинский.
Германия сама имеет хороший контингент войск. И по качеству, и по количеству


Ты можешь обходиться без оскорблений, или работа пропагандиста мешает? То "ватный", то "ольгинский" - достал уже! В Украине тоже армия была в феврале 2014-го. Но ни одного выстрела по врагу сделать не смогла! Поэтому наличие у Германии собственных войск ну вообще никак не отменяет наличия американских! И случись что, немцы по американцам тоже не выстрелят...

  pesikot написав:Рябошапка - 100% человек народного президента Зеленского
Ты врёшь, тебя садят в лужу твоего вранья, но ты всегда ещё больше врёшь.
Малое враньё перекрываешь большим враньём


Я за Шокина говорил, снятием которого твой Байрин лично хвастал! Очередная твоя лужа.

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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 22:12

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Германия не послала США нах - до сих пор огромный контингент войск (не натовских, а американских). Цветущая страна.

Германія сама імперія, була. В ФРН ніколи не було державних паперів, англійською, чи масові повністю англомовні школи.
  zРадио написав:ЮАР послала Британию нах - апартеид все, а страна скатывается в яму.

Взагалі дурня. Там апартеїд був, і до британського захоплення. Не стало апартеїду - білі стали в меншості, і їм згадали сторіччя принижень.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 22:13

  zРадио написав:Родное сердце, даже не суйся туда, где ни черта не смыслишь! Википедии она начиталась :lol:

Тебя сделала обыкновенная девчонка :)
Топ-менеджер ты наш :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 22:17

  pesikot написав:
  zРадио написав:
  Renee написав:Осуждают не присоединение ЗУ в 39 году, а метод, каким это было сделано: очень трагично.


При самом "захвате" сопротивления практически не было. Так что про трагичность - это выдумки.

Ага, сопротивления не было.
При упоминании Бандеры - до сих пор, жидко в штаны гадят.
До 1956 года бои были на западной Украине


В сентябре 1939-го не было, когда туда заходили советские войска (к слову сказать, Киевского военного округа - т.е. преимуещственно украинцы! Ты вообще читаешь, что комментируешь, или оплата у тебя "поштучная"? :mrgreen:

А от упоминания Бандеры жидко гадили в штаны, если уж на то пошло, и твои родственники тоже. Или они в черниговском подполье сами клятому совку сопротивлялись? :lol: Такой бред несешь, что аж читать противно... честное слово
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 22:17

  freeze написав:Проблема в том, что обвиняемые беркутовцы согласно закону Савченко －год за два - уже подошли к максимально теоретически возможному сроку, который им мог присудить суд. А материалов для суда не было и в помине. Их надо было по любому выпускать, иначе бы
возникла юридическая коллизия.

Вы же сами говорили, надо всё по закону.
По закону не было сделано. Их не выпустили, согласно закона, а тупо обменяли.

Па-любому - это не закону. Если для вас па-любому, то не гундите про закон.

РФ настаивала на их выдаче, в формате обмена военнопленных.
Повторяю свой вопрос, в какой войне участовала беркутня во время Майдана, а, главное, против кого воевала и на чьей стороне ?
Ведь, вы же по закону
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 22:20

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  freeze написав:Методы людоедские, но эта плата за присоединение, чрезмерная и садистская, но как вариант можно было ЗУ оставить в Польше. Но вышло как вышло.
Главное, чтобы поляки реституцию своей собственности не стали требовать.

Давайте лично вас так присоединим куда-нибудь - чрезмерно, садистски, людоедски.


Я бы лично никого не присоединял, пакт Молотова-Риббентропа был в нарушение всех мировых законов, но получилось как получилось.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 22:20

  lapay написав:
  detroytred написав:Причём тут рабство от метрополии?
Я о другом. О *рабстве* на уровне пересичного.


И кого Вы собрались посылать нах? Германию, США?
Деларируя путь в ЕС и НАТО.

Рабство, в країні двох Майданів, є в тих, хто за це рабство голосує. За ватні партії, частково за зелених. Яке відношеняя має Германія і США до метрополії? Столиця бувшої метрополії - Москва.

А я думал, что Вы о *рабстве* майдановцев и голосовавших за ПЕС говорили :lol:

Естественно, о *рабстве* совков и т.д.
Но я Вам привёл аргумент, что такое поведение пересичных корейцев, японцев АБСОЛЮТНО не мешает развитию Кореи и Японии, росту благосостояния японцев и корейцев.
Причём на порядок более *рабское* поведение.

Проблема развития страны и роста благосостояния в ином!!!

Да с 1991 года Москва -- бывшая метрополия.
И нах ее послали ещё в 1991-Ом.

Ну а сейчас (после взятия курса на ЕС и НАТО) Европа и Штаты играют ту же роль, что и рашка после 1991.

Не пойму, почему Вы на метрополию переключились?
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 22:21

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Проблема в том, что обвиняемые беркутовцы согласно закону Савченко －год за два - уже подошли к максимально теоретически возможному сроку, который им мог присудить суд. А материалов для суда не было и в помине. Их надо было по любому выпускать, иначе бы возникла юридическая коллизия.

Не було такої проблеми. Вони спокійно могли сидіти ще 10 років, під слідством, потім суд і вирок, після якого випустили б зали суду, як виконавших покарання.
Потім змогли б відсудити кілька тисяч євро, як Штепа, через ЄСПЛ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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