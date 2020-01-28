Ага, сопротивления не было.
При упоминании Бандеры - до сих пор, жидко в штаны гадят.
До 1956 года бои были на западной Украине
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 28 січ, 2020 22:07
Ага, сопротивления не было.
При упоминании Бандеры - до сих пор, жидко в штаны гадят.
До 1956 года бои были на западной Украине
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 28 січ, 2020 22:10
Давайте лично вас так присоединим куда-нибудь - чрезмерно, садистски, людоедски.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 28 січ, 2020 22:12
Ты можешь обходиться без оскорблений, или работа пропагандиста мешает? То "ватный", то "ольгинский" - достал уже! В Украине тоже армия была в феврале 2014-го. Но ни одного выстрела по врагу сделать не смогла! Поэтому наличие у Германии собственных войск ну вообще никак не отменяет наличия американских! И случись что, немцы по американцам тоже не выстрелят...
Я за Шокина говорил, снятием которого твой Байрин лично хвастал! Очередная твоя лужа.
Додано: Вів 28 січ, 2020 22:12
Re: Політичні дискусії
Германія сама імперія, була. В ФРН ніколи не було державних паперів, англійською, чи масові повністю англомовні школи.
Взагалі дурня. Там апартеїд був, і до британського захоплення. Не стало апартеїду - білі стали в меншості, і їм згадали сторіччя принижень.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 28 січ, 2020 22:13
Тебя сделала обыкновенная девчонка
Топ-менеджер ты наш
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 28 січ, 2020 22:17
В сентябре 1939-го не было, когда туда заходили советские войска (к слову сказать, Киевского военного округа - т.е. преимуещственно украинцы! Ты вообще читаешь, что комментируешь, или оплата у тебя "поштучная"?
А от упоминания Бандеры жидко гадили в штаны, если уж на то пошло, и твои родственники тоже. Или они в черниговском подполье сами клятому совку сопротивлялись? Такой бред несешь, что аж читать противно... честное слово
Додано: Вів 28 січ, 2020 22:17
Вы же сами говорили, надо всё по закону.
По закону не было сделано. Их не выпустили, согласно закона, а тупо обменяли.
Па-любому - это не закону. Если для вас па-любому, то не гундите про закон.
РФ настаивала на их выдаче, в формате обмена военнопленных.
Повторяю свой вопрос, в какой войне участовала беркутня во время Майдана, а, главное, против кого воевала и на чьей стороне ?
Ведь, вы же по закону
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 28 січ, 2020 22:20
Re: Політичні дискусії
Я бы лично никого не присоединял, пакт Молотова-Риббентропа был в нарушение всех мировых законов, но получилось как получилось.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 28 січ, 2020 22:20
А я думал, что Вы о *рабстве* майдановцев и голосовавших за ПЕС говорили
Естественно, о *рабстве* совков и т.д.
Но я Вам привёл аргумент, что такое поведение пересичных корейцев, японцев АБСОЛЮТНО не мешает развитию Кореи и Японии, росту благосостояния японцев и корейцев.
Причём на порядок более *рабское* поведение.
Проблема развития страны и роста благосостояния в ином!!!
Да с 1991 года Москва -- бывшая метрополия.
И нах ее послали ещё в 1991-Ом.
Ну а сейчас (после взятия курса на ЕС и НАТО) Европа и Штаты играют ту же роль, что и рашка после 1991.
Не пойму, почему Вы на метрополию переключились?
Додано: Вів 28 січ, 2020 22:21
Re: Політичні дискусії
Не було такої проблеми. Вони спокійно могли сидіти ще 10 років, під слідством, потім суд і вирок, після якого випустили б зали суду, як виконавших покарання.
Потім змогли б відсудити кілька тисяч євро, як Штепа, через ЄСПЛ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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