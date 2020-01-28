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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 28 січ, 2020 22:23
pesikot написав: freeze написав:
Проблема в том, что обвиняемые беркутовцы согласно закону Савченко －год за два - уже подошли к максимально теоретически возможному сроку, который им мог присудить суд. А материалов для суда не было и в помине. Их надо было по любому выпускать, иначе бы
возникла юридическая коллизия.
Вы же сами говорили, надо всё по закону.
По закону не было сделано. Их не выпустили, согласно закона, а тупо обменяли.
Па-любому - это не закону. Если для вас па-любому, то не гундите про закон.
РФ настаивала на их выдаче, в формате обмена военнопленных.
Повторяю свой вопрос, в какой войне участовала беркутня во время Майдана, а, главное, против кого воевала и на чьей стороне ?
Ведь, вы же по закону
Но вы очевидно тупите, беркутовцев отпустили под личное обязательство, дело не закрыто, суд может когда то и будет, все сделано согласно действующего законодательства.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 22:24
detroytred написав:
Но я Вам привёл аргумент, что такое поведение пересичных корейцев, японцев АБСОЛЮТНО не мешает развитию Кореи и Японии, росту благосостояния японцев и корейцев.
Причём на порядок более *рабское* поведение.
Корейці століттями воювали проти японських окупантів.
detroytred написав:
Да с 1991 года Москва -- бывшая метрополия.
И нах ее послали ещё в 1991-Ом.
Ну а сейчас (после взятия курса на ЕС и НАТО) Европа и Штаты играют ту же роль, что и рашка после 1991.
Не пойму, почему Вы на метрополию переключились?
Посил бувшої митрополії, так щоб ізолювати наслідки столітньої окупації, йде десятиліття чи, навіть, століття. Так було не раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 22:26
Бери девчонку и едьте оба в "самую развитую страну Африки" работать - я выше дал уровень безработицы
Интернет там, уверен, есть - сможешь продолжать здесь гадить... Правда, оплачивать его придется с накоплений, сделанных в не самой развитой стране Европы - Украине lapay
, причем здесь язык к отношениям метрополии и колонии? У американцев у самих язык заимствованный, а сегодняшнее их влияние не ограничено ни расстояниями, ни языковыми барьерами. Факт остается фактом - на территории Германии присутствуют иностранные войска, которые они не выгонят, если когда-то захотят это сделать. Точно так же, как мы не смогли выгнать российские войска из Крыма (в результате чего потеряли весь Крым).
Что до ЮАР - ты для начала освой сам термин "апартеид", а потом уже разглагольствуй, когда он там появился (точнее - этого не придется делать, поймешь за считанные секунды)
Востаннє редагувалось zРадио
в Вів 28 січ, 2020 22:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 22:27
lapay написав: freeze написав:
Проблема в том, что обвиняемые беркутовцы согласно закону Савченко －год за два - уже подошли к максимально теоретически возможному сроку, который им мог присудить суд. А материалов для суда не было и в помине. Их надо было по любому выпускать, иначе бы возникла юридическая коллизия.
Не було такої проблеми. Вони спокійно могли сидіти ще 10 років, під слідством, потім суд і вирок, після якого випустили б зали суду, як виконавших покарання.
Потім змогли б відсудити кілька тисяч євро, як Штепа, через ЄСПЛ.
Ну, да, заклевали бы Украину по полной программе, у нас же все таки не Талибан и Нигерия, нельзя без суда годами держать людей, нас бы поимели все от ОБСЕ до всяких Трансп.интернейшнл.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 22:30
zРадио написав:
В сентябре 1939-го не было, когда туда заходили советские войска (к слову сказать, Киевского военного округа - т.е. преимуещственно украинцы!
То есть, когда Зеленский в Польше говорит, что Аушвиц освобождал 1-й украинский фронт, то это были не украинцы, в Красная Армия.
Но в 1939, в Польшу заходил КВО, а значит украинцы.
Тут или крестик или трусики
zРадио написав:
Ты вообще читаешь, что комментируешь, или оплата у тебя "поштучная"?
Я читаю, а ты нет. У тебя методичка ответов
Я уж не знаю, какой там тариф оплаты "космополитов"
zРадио написав:
А от упоминания Бандеры жидко гадили в штаны, если уж на то пошло, и твои родственники тоже. Или они в черниговском подполье сами клятому совку сопротивлялись?
Такой бред несешь, что аж читать противно... честное слово
Космополит говоришь. 21-й век. А сам весь скрепный на всю голову
Мои родственники в черниговском подполье сопротивлялись нацистам.
В то время, как твои родственники, от пуза жрали в тылу.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Вів 28 січ, 2020 22:31
zРадио написав:
Что до ЮАР - ты для начала освой сам "термин" апартеид, а потом уже разглагольствуй, когда он там появился (точнее - этого не придется делать, поймешь за считанные секунды)
Те, що вони назвали, новим словом, порядок, який існував задовго до цього, суть не змінює:
Події, які передували апартеїду
1865 — Сер Феофіл Шепстоун заявив, що чорношкірі в Наталі не можуть голосувати.
1891 — В Республіці Оранжева заборонено проживати особам азіатського походження.
1894 — Сесіл Джон Родс заборонив метису Крому Гендриксу брати участь у змаганнях з крикету, що відбувалися у Британії, за команду Капської провінції.
1902 — договір у Феріініхіні, що оголосив кінець Другої англо-бурської війни.
1903 — Альфред Мілнер заснував SANAC («South African Native Affairs Commission», «Південно-Африканську комісію з національних справ»).
1905 — Альфред Мілнер запропонував обов'язкову сегрегацію у Капських школах.
1907 — британським парламентом ратифікований південноафриканський закон, який дозволяв обиратися та бути обраним до парламенту лише особам європейського походження.
1910 — засновано Південно-Африканський Союз.
1913 — Національний Акт про землю позбавив чорношкірих права приватної власності на землю.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 22:34
freeze написав:
Ну, да, заклевали бы Украину по полной программе, у нас же все таки не Талибан и Нигерия, нельзя без суда годами держать людей, нас бы поимели все от ОБСЕ до всяких Трансп.интернейшнл.
Хто заклював? Сиділи б і не крякали, поки не поміняли на наших в Лугандоні. Там наші військові отримали десятки років, без всяких законів Савченко, от скільки б і ці сиділи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 22:38
pesikot написав:
То есть, когда Зеленский в Польше говорит, что Аушвиц освобождал 1-й украинский фронт, то это были не украинцы, в Красная Армия.
Но в 1939, в Польшу заходил КВО, а значит украинцы.
Тут или крестик или трусики
А с чего ты взял, что кто-то противится словам Зеленского об освобождении Аушвиц украинцами? Ты сам это придумал! Но все в порядке, не нервничай без повода, погоди со зрадой
pesikot написав:
Мои родственники в черниговском подполье сопротивлялись нацистам.
В то время, как твои родственники, от пуза жрали в тылу.
В тылу в эвакуации были лишь мои бабушки и прабабушки. Хотя продедушка (один - о втором мы мало что знаем до сих пор) имел все возможности отсидеться, но предпочел отдал жизнь за страну, которую любил и в которую верил - СССР
Востаннє редагувалось zРадио
в Вів 28 січ, 2020 22:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 22:39
freeze написав:
pesikot написав:Вы же сами говорили, надо всё по закону.
По закону не было сделано. Их не выпустили, согласно закона, а тупо обменяли.
Па-любому - это не закону. Если для вас па-любому, то не гундите про закон.
РФ настаивала на их выдаче, в формате обмена военнопленных.
Повторяю свой вопрос, в какой войне участовала беркутня во время Майдана, а, главное, против кого воевала и на чьей стороне ?
Ведь, вы же по закону
Но вы очевидно тупите, беркутовцев отпустили под личное обязательство, дело не закрыто, суд может когда то и будет, все сделано согласно действующего законодательства.
Уже сколько раз повторяю свой вопрос, на чей стороне воевала беркутня ?
Но ответа нет.
Вывод напрашивается сам.
Беркутня воевала на Майдане на стороне РФ против украинских граждан
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Вів 28 січ, 2020 22:44
zРадио написав:
Что до ЮАР - ты для начала освой сам термин "апартеид", а потом уже разглагольствуй, когда он там появился (точнее - этого не придется делать, поймешь за считанные секунды)
Когда про ЮАР активно разгоняли термин "апартеид". А дело было ещё при СССР
Ты ещё только-только родился или только тебя делали
Для тебя это чуждое понятие
Опять сел в лужу
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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