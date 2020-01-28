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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 28 січ, 2020 22:47
pesikot написав: zРадио написав:
Что до ЮАР - ты для начала освой сам термин "апартеид", а потом уже разглагольствуй, когда он там появился (точнее - этого не придется делать, поймешь за считанные секунды)
Когда про ЮАР активно разгоняли термин "апартеид". А дело было ещё при СССР
Ты ещё только-только родился или только тебя делали
Для тебя это чуждое понятие
Опять сел в лужу
Гадалка, тебе монисту не тяжело носить?
Ты то откуда знаешь, когда меня делали, и что мне чуждо? Дурацкая привычка переводить спор на личностный уровень - завязывай уже!
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Додано: Вів 28 січ, 2020 22:48
freeze написав:
Ну, да, заклевали бы Украину по полной программе, у нас же все таки не Талибан и Нигерия, нельзя без суда годами держать людей, нас бы поимели все от ОБСЕ до всяких Трансп.интернейшнл.
Вот что мне нравится, все те, кто нарушают закон всегда говорят об ОБСЕ, ЕСПЧ и прочих правозащитных организациях.
Примерно, как любой уркаган давит на жалость, мол, "у меня мать-старушка".
Но, по отношению к оппонентам, такой верховентства права нет. В деле Шеремета все виновные уже назначены
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Вів 28 січ, 2020 22:50
lapay написав: detroytred написав:
Но я Вам привёл аргумент, что такое поведение пересичных корейцев, японцев АБСОЛЮТНО не мешает развитию Кореи и Японии, росту благосостояния японцев и корейцев.
Причём на порядок более *рабское* поведение.
Корейці століттями воювали проти японських окупантів.
detroytred написав:
Да с 1991 года Москва -- бывшая метрополия.
И нах ее послали ещё в 1991-Ом.
Ну а сейчас (после взятия курса на ЕС и НАТО) Европа и Штаты играют ту же роль, что и рашка после 1991.
Не пойму, почему Вы на метрополию переключились?
Посил бувшої митрополії, так щоб ізолювати наслідки столітньої окупації, йде десятиліття чи, навіть, століття. Так було не раз.
Причём тут корейцы столетиями воевали против япоккупантов к *рабскому* поведению?
И я, извиняюсь, но со всех сторон звучит, что мы тоже веками воевали с разными оккупантами.
Разве в ЕС нет стран, которые были столетие в составе (или под) каких-то империй?
Кстати, оккупацию при СССР я бы все же брал в скобки.
Это такое же преувеличение, как и рабство.
Прикольная *оккурапация*, при которой оккупированный по уровню благополучия намного превосходил метрополию -- рашку
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Додано: Вів 28 січ, 2020 22:58
pesikot написав: freeze написав:
Ну, да, заклевали бы Украину по полной программе, у нас же все таки не Талибан и Нигерия, нельзя без суда годами держать людей, нас бы поимели все от ОБСЕ до всяких Трансп.интернейшнл.
Вот что мне нравится, все те, кто нарушают закон всегда говорят об ОБСЕ, ЕСПЧ и прочих правозащитных организациях.
Примерно, как любой уркаган давит на жалость, мол, "у меня мать-старушка".
Но, по отношению к оппонентам, такой верховентства права нет. В деле Шеремета все виновные уже назначены
Должно быть полное равенство, как только пять лет в СИЗО прошли без результата, надо всех отпускать, и подозреваемых в деле Шеремета, нельзя столько держать в СИЗО.
А чего вы такой озлобленный, на всех кидаетесь, у вас в детстве не было психологической травмы ? Домашнее насилие ?
Востаннє редагувалось freeze
в Вів 28 січ, 2020 23:00, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 23:00
detroytred написав:
Причём тут корейцы столетиями воевали против япоккупантов к *рабскому* поведению?
И я, извиняюсь, но со всех сторон звучит, что мы тоже веками воевали с разными оккупантами.
Разве в ЕС нет стран, которые были столетие в составе (или под) каких-то империй?
Кстати, оккупацию при СССР я бы все же брал в скобки.
Это такое же преувеличение, как и рабство.
Прикольная *оккурапация*, при которой оккупированный по уровню благополучия намного превосходил метрополию -- рашку
Так в чому проблема? Була трьохсотрічна російсько-радянська окупація, з попутною асиміляцією. Зараз метрополію послали, але ностальгія по солодкому рабству ще багатьох мучить.
Все відповіє дійсності. А те що трохи пожили в сімдесяті, за рахунок Сибіру, так за це заплатили індустріалізаціями і війнами трохи раніше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 23:03
detroytred написав:
Разве в ЕС нет стран, которые были столетие в составе (или под) каких-то империй?
Есть, конечно - "Бенилюксы". Де факто, самые успешные страны Европы. Не самые империалистические, а самые успешно-организовавшие жизнь людей у себя внутри.
detroytred написав:
Кстати, оккупацию при СССР я бы все же брал в скобки.
Это такое же преувеличение, как и рабство.
Прикольная *оккурапация*, при которой оккупированный по уровню благополучия намного превосходил метрополию -- рашку
Превосходит - это вряд ли. Но не отстает так точно
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Додано: Вів 28 січ, 2020 23:03
zРадио написав:
Гадалка, тебе монисту не тяжело носить?
Ты то откуда знаешь, когда меня делали, и что мне чуждо? Дурацкая привычка переводить спор на личностный уровень - завязывай уже!
Да что тут гадать.
Об апартеиде активно педалировали тему в СССР в 1980-х, примерно 1981-1986.
Кстати, 2-я часть Смертельного Оружия затрагивает тему апартеида.
Значит, тогда ты должен был быть в сознательном возрасте.
Либо ты родился в начале 1970-х или раньше, тогда ты тему апартеида должен был слышать.
НО, средний возраст топ-менеджеров твоей конторы 37-38. а пониже уровней - 30. Это ты сам писал. Но ты у нас не топ.
Либо врёшь, что знаешь про апартеид. Потому что, с возрастом меньше 35, ты просто тему апартеида не слышал, ты был мал, когда эта тема была в новостях
Либо врёшь про возраст
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Вів 28 січ, 2020 23:15
lapay написав: detroytred написав:
Причём тут корейцы столетиями воевали против япоккупантов к *рабскому* поведению?
И я, извиняюсь, но со всех сторон звучит, что мы тоже веками воевали с разными оккупантами.
Разве в ЕС нет стран, котворые были столетие в составе (или под) каких-то империй?
Кстати, оккупацию при СССР я бы все же брал в скобки.
Это такое же преувеличение, как и рабство.
Прикольная *оккурапация*, при которой оккупированный по уровню благополучия намного превосходил метрополию -- рашку
Так в чому проблема? Була трьохсотрічна російсько-радянська окупація, з попутною асиміляцією. Зараз метрополію послали, але ностальгія по солодкому рабству ще багатьох мучить.
Все відповіє дійсності. А те що трохи пожили в сімдесяті, за рахунок Сибіру, так за це заплатили індустріалізаціями і війнами трохи раніше.
Стоп.
Мы о разном *рабстве* говорим.
Речь была о совковом *рабском* поведении
Вы же перевели на ностальжи по Москве.
Кстати, что говорят опросы?
И к тому же будивельник не раз указывал, что агрессией пу очень эффективно разбил это, начиная с мышебратства.
Напомню - см. % проголосававших за ЗЕ военнослужащих.
Уж они-то точно не из-за тоски по крепкой московской руке голосовали.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 23:17
pesikot написав: zРадио написав:
Гадалка, тебе монисту не тяжело носить?
Ты то откуда знаешь, когда меня делали, и что мне чуждо? Дурацкая привычка переводить спор на личностный уровень - завязывай уже!
Да что тут гадать.
Об апартеиде активно педалировали тему в СССР в 1980-х, примерно 1981-1986.
Кстати, 2-я часть Смертельного Оружия затрагивает тему апартеида.
Значит, тогда ты должен был быть в сознательном возрасте.
Либо ты родился в начале 1970-х или раньше, тогда ты тему апартеида должен был слышать.
НО, средний возраст топ-менеджеров твоей конторы 37-38. а пониже уровней - 30. Это ты сам писал. Но ты у нас не топ.
Либо врёшь, что знаешь про апартеид. Потому что, с возрастом меньше 35, ты просто тему апартеида не слышал, ты был мал, когда эта тема была в новостях
Либо врёшь про возраст
Мда, по такой логике людей, что-нибудь знающих о государстве шумер, не должно быть уже веков эдак 40
Ну а в том, что сам ты знаешь об апартеиде только по фильму Смертельное оружие 2, я и не сомневался
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Додано: Вів 28 січ, 2020 23:21
zРадио написав: detroytred написав:
Разве в ЕС нет стран, которые были столетие в составе (или под) каких-то империй?
Есть, конечно - "Бенилюксы". Де факто, самые успешные страны Европы. Не самые империалистические, а самые успешно-организовавшие жизнь людей у себя внутри.
detroytred написав:
Кстати, оккупацию при СССР я бы все же брал в скобки.
Это такое же преувеличение, как и рабство.
Прикольная *оккурапация*, при которой оккупированный по уровню благополучия намного превосходил метрополию -- рашку
Превосходит - это вряд ли. Но не отстает так точно
Как это не превосходил?
В рашке вон до сих пор туалетами не обеспечили))
При СССР в Украине намного лучше жили, чем в рф.
Наука, промышленность была больше сосредоточена у нас.
На а хатынки украинские с рфовскими вообще было не сравнить.
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