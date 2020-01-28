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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 53595360536153625363> Додано: Вів 28 січ, 2020 22:47 pesikot написав: zРадио написав:

Что до ЮАР - ты для начала освой сам термин "апартеид", а потом уже разглагольствуй, когда он там появился (точнее - этого не придется делать, поймешь за считанные секунды) Что до ЮАР - ты для начала освой сам термин "апартеид", а потом уже разглагольствуй, когда он там появился (точнее - этого не придется делать, поймешь за считанные секунды)

Когда про ЮАР активно разгоняли термин "апартеид". А дело было ещё при СССР

Ты ещё только-только родился или только тебя делали



Для тебя это чуждое понятие

Опять сел в лужу Когда про ЮАР активно разгоняли термин "апартеид". А дело было ещё при СССРТы ещё только-только родился или только тебя делалиДля тебя это чуждое понятиеОпять сел в лужу



Гадалка, тебе монисту не тяжело носить? Ты то откуда знаешь, когда меня делали, и что мне чуждо? Дурацкая привычка переводить спор на личностный уровень - завязывай уже! Гадалка, тебе монисту не тяжело носить?Ты то откуда знаешь, когда меня делали, и что мне чуждо? Дурацкая привычка переводить спор на личностный уровень - завязывай уже! zРадио

Повідомлень: 4777 З нами з: 02.05.18 Подякував: 893 раз. Подякували: 2040 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 22:48 freeze написав:

Ну, да, заклевали бы Украину по полной программе, у нас же все таки не Талибан и Нигерия, нельзя без суда годами держать людей, нас бы поимели все от ОБСЕ до всяких Трансп.интернейшнл. Ну, да, заклевали бы Украину по полной программе, у нас же все таки не Талибан и Нигерия, нельзя без суда годами держать людей, нас бы поимели все от ОБСЕ до всяких Трансп.интернейшнл.

Вот что мне нравится, все те, кто нарушают закон всегда говорят об ОБСЕ, ЕСПЧ и прочих правозащитных организациях.

Примерно, как любой уркаган давит на жалость, мол, "у меня мать-старушка".



Но, по отношению к оппонентам, такой верховентства права нет. В деле Шеремета все виновные уже назначены Вот что мне нравится, все те, кто нарушают закон всегда говорят об ОБСЕ, ЕСПЧ и прочих правозащитных организациях.Примерно, как любой уркаган давит на жалость, мол, "у меня мать-старушка".Но, по отношению к оппонентам, такой верховентства права нет. В деле Шеремета все виновные уже назначены "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3821 З нами з: 31.08.09 Подякував: 282 раз. Подякували: 830 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 22:50 lapay написав: detroytred написав: Но я Вам привёл аргумент, что такое поведение пересичных корейцев, японцев АБСОЛЮТНО не мешает развитию Кореи и Японии, росту благосостояния японцев и корейцев.

Причём на порядок более *рабское* поведение. Но я Вам привёл аргумент, что такое поведение пересичных корейцев, японцев АБСОЛЮТНО не мешает развитию Кореи и Японии, росту благосостояния японцев и корейцев.Причём на порядок более *рабское* поведение.

Корейці століттями воювали проти японських окупантів.

detroytred написав: Да с 1991 года Москва -- бывшая метрополия.

И нах ее послали ещё в 1991-Ом.



Ну а сейчас (после взятия курса на ЕС и НАТО) Европа и Штаты играют ту же роль, что и рашка после 1991.



Не пойму, почему Вы на метрополию переключились? Да с 1991 года Москва -- бывшая метрополия.И нах ее послали ещё в 1991-Ом.Ну а сейчас (после взятия курса на ЕС и НАТО) Европа и Штаты играют ту же роль, что и рашка после 1991.Не пойму, почему Вы на метрополию переключились?

Посил бувшої митрополії, так щоб ізолювати наслідки столітньої окупації, йде десятиліття чи, навіть, століття. Так було не раз. Корейці століттями воювали проти японських окупантів.Посил бувшої митрополії, так щоб ізолювати наслідки столітньої окупації, йде десятиліття чи, навіть, століття. Так було не раз.

Причём тут корейцы столетиями воевали против япоккупантов к *рабскому* поведению?

И я, извиняюсь, но со всех сторон звучит, что мы тоже веками воевали с разными оккупантами.



Разве в ЕС нет стран, которые были столетие в составе (или под) каких-то империй?



Кстати, оккупацию при СССР я бы все же брал в скобки.

Это такое же преувеличение, как и рабство.

Прикольная *оккурапация*, при которой оккупированный по уровню благополучия намного превосходил метрополию -- рашку Причём тут корейцы столетиями воевали против япоккупантов к *рабскому* поведению?И я, извиняюсь, но со всех сторон звучит, что мы тоже веками воевали с разными оккупантами.Разве в ЕС нет стран, которые были столетие в составе (или под) каких-то империй?Кстати, оккупацию при СССР я бы все же брал в скобки.Это такое же преувеличение, как и рабство.Прикольная *оккурапация*, при которой оккупированный по уровню благополучия намного превосходил метрополию -- рашку detroytred

Повідомлень: 22987 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 22:58 pesikot написав: freeze написав:

Ну, да, заклевали бы Украину по полной программе, у нас же все таки не Талибан и Нигерия, нельзя без суда годами держать людей, нас бы поимели все от ОБСЕ до всяких Трансп.интернейшнл. Ну, да, заклевали бы Украину по полной программе, у нас же все таки не Талибан и Нигерия, нельзя без суда годами держать людей, нас бы поимели все от ОБСЕ до всяких Трансп.интернейшнл.

Вот что мне нравится, все те, кто нарушают закон всегда говорят об ОБСЕ, ЕСПЧ и прочих правозащитных организациях.

Примерно, как любой уркаган давит на жалость, мол, "у меня мать-старушка".



Но, по отношению к оппонентам, такой верховентства права нет. В деле Шеремета все виновные уже назначены Вот что мне нравится, все те, кто нарушают закон всегда говорят об ОБСЕ, ЕСПЧ и прочих правозащитных организациях.Примерно, как любой уркаган давит на жалость, мол, "у меня мать-старушка".Но, по отношению к оппонентам, такой верховентства права нет. В деле Шеремета все виновные уже назначены



Должно быть полное равенство, как только пять лет в СИЗО прошли без результата, надо всех отпускать, и подозреваемых в деле Шеремета, нельзя столько держать в СИЗО.



А чего вы такой озлобленный, на всех кидаетесь, у вас в детстве не было психологической травмы ? Домашнее насилие ? Должно быть полное равенство, как только пять лет в СИЗО прошли без результата, надо всех отпускать, и подозреваемых в деле Шеремета, нельзя столько держать в СИЗО.А чего вы такой озлобленный, на всех кидаетесь, у вас в детстве не было психологической травмы ? Домашнее насилие ? Востаннє редагувалось freeze в Вів 28 січ, 2020 23:00, всього редагувалось 1 раз. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14994 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3913 раз. Подякували: 5934 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 23:00 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Причём тут корейцы столетиями воевали против япоккупантов к *рабскому* поведению?

И я, извиняюсь, но со всех сторон звучит, что мы тоже веками воевали с разными оккупантами.



Разве в ЕС нет стран, которые были столетие в составе (или под) каких-то империй?



Кстати, оккупацию при СССР я бы все же брал в скобки.

Это такое же преувеличение, как и рабство.

Прикольная *оккурапация*, при которой оккупированный по уровню благополучия намного превосходил метрополию -- рашку Причём тут корейцы столетиями воевали против япоккупантов к *рабскому* поведению?И я, извиняюсь, но со всех сторон звучит, что мы тоже веками воевали с разными оккупантами.Разве в ЕС нет стран, которые были столетие в составе (или под) каких-то империй?Кстати, оккупацию при СССР я бы все же брал в скобки.Это такое же преувеличение, как и рабство.Прикольная *оккурапация*, при которой оккупированный по уровню благополучия намного превосходил метрополию -- рашку

Так в чому проблема? Була трьохсотрічна російсько-радянська окупація, з попутною асиміляцією. Зараз метрополію послали, але ностальгія по солодкому рабству ще багатьох мучить.

Все відповіє дійсності. А те що трохи пожили в сімдесяті, за рахунок Сибіру, так за це заплатили індустріалізаціями і війнами трохи раніше. Так в чому проблема? Була трьохсотрічна російсько-радянська окупація, з попутною асиміляцією. Зараз метрополію послали, але ностальгія по солодкому рабству ще багатьох мучить.Все відповіє дійсності. А те що трохи пожили в сімдесяті, за рахунок Сибіру, так за це заплатили індустріалізаціями і війнами трохи раніше. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9761 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1097 раз. Подякували: 1215 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 23:03 detroytred написав: Разве в ЕС нет стран, которые были столетие в составе (или под) каких-то империй?

Разве в ЕС нет стран, которые были столетие в составе (или под) каких-то империй?



Есть, конечно - "Бенилюксы". Де факто, самые успешные страны Европы. Не самые империалистические, а самые успешно-организовавшие жизнь людей у себя внутри.



detroytred написав: Кстати, оккупацию при СССР я бы все же брал в скобки.

Это такое же преувеличение, как и рабство.

Прикольная *оккурапация*, при которой оккупированный по уровню благополучия намного превосходил метрополию -- рашку Кстати, оккупацию при СССР я бы все же брал в скобки.Это такое же преувеличение, как и рабство.Прикольная *оккурапация*, при которой оккупированный по уровню благополучия намного превосходил метрополию -- рашку



Превосходит - это вряд ли. Но не отстает так точно Есть, конечно - "Бенилюксы". Де факто, самые успешные страны Европы. Не самые империалистические, а самые успешно-организовавшие жизнь людей у себя внутри.Превосходит - это вряд ли. Но не отстает так точно zРадио

Повідомлень: 4777 З нами з: 02.05.18 Подякував: 893 раз. Подякували: 2040 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 23:03 zРадио написав: Гадалка, тебе монисту не тяжело носить? Ты то откуда знаешь, когда меня делали, и что мне чуждо? Дурацкая привычка переводить спор на личностный уровень - завязывай уже! Гадалка, тебе монисту не тяжело носить?Ты то откуда знаешь, когда меня делали, и что мне чуждо? Дурацкая привычка переводить спор на личностный уровень - завязывай уже!

Да что тут гадать.



Об апартеиде активно педалировали тему в СССР в 1980-х, примерно 1981-1986.

Кстати, 2-я часть Смертельного Оружия затрагивает тему апартеида.

Значит, тогда ты должен был быть в сознательном возрасте.



Либо ты родился в начале 1970-х или раньше, тогда ты тему апартеида должен был слышать.

НО, средний возраст топ-менеджеров твоей конторы 37-38. а пониже уровней - 30. Это ты сам писал. Но ты у нас не топ.



Либо врёшь, что знаешь про апартеид. Потому что, с возрастом меньше 35, ты просто тему апартеида не слышал, ты был мал, когда эта тема была в новостях



Либо врёшь про возраст Да что тут гадать.Об апартеиде активно педалировали тему в СССР в 1980-х, примерно 1981-1986.Кстати, 2-я часть Смертельного Оружия затрагивает тему апартеида.Значит, тогда ты должен был быть в сознательном возрасте.Либо ты родился в начале 1970-х или раньше, тогда ты тему апартеида должен был слышать.НО, средний возраст топ-менеджеров твоей конторы 37-38. а пониже уровней - 30. Это ты сам писал. Но ты у нас не топ.Либо врёшь, что знаешь про апартеид. Потому что, с возрастом меньше 35, ты просто тему апартеида не слышал, ты был мал, когда эта тема была в новостяхЛибо врёшь про возраст "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3821 З нами з: 31.08.09 Подякував: 282 раз. Подякували: 830 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 23:15 lapay написав: detroytred написав: Причём тут корейцы столетиями воевали против япоккупантов к *рабскому* поведению?

И я, извиняюсь, но со всех сторон звучит, что мы тоже веками воевали с разными оккупантами.



Разве в ЕС нет стран, котворые были столетие в составе (или под) каких-то империй?



Кстати, оккупацию при СССР я бы все же брал в скобки.

Это такое же преувеличение, как и рабство.

Прикольная *оккурапация*, при которой оккупированный по уровню благополучия намного превосходил метрополию -- рашку Причём тут корейцы столетиями воевали против япоккупантов к *рабскому* поведению?И я, извиняюсь, но со всех сторон звучит, что мы тоже веками воевали с разными оккупантами.Разве в ЕС нет стран, котворые были столетие в составе (или под) каких-то империй?Кстати, оккупацию при СССР я бы все же брал в скобки.Это такое же преувеличение, как и рабство.Прикольная *оккурапация*, при которой оккупированный по уровню благополучия намного превосходил метрополию -- рашку

Так в чому проблема? Була трьохсотрічна російсько-радянська окупація, з попутною асиміляцією. Зараз метрополію послали, але ностальгія по солодкому рабству ще багатьох мучить.

Все відповіє дійсності. А те що трохи пожили в сімдесяті, за рахунок Сибіру, так за це заплатили індустріалізаціями і війнами трохи раніше. Так в чому проблема? Була трьохсотрічна російсько-радянська окупація, з попутною асиміляцією. Зараз метрополію послали, але ностальгія по солодкому рабству ще багатьох мучить.Все відповіє дійсності. А те що трохи пожили в сімдесяті, за рахунок Сибіру, так за це заплатили індустріалізаціями і війнами трохи раніше.

Стоп.

Мы о разном *рабстве* говорим.

Речь была о совковом *рабском* поведении



Вы же перевели на ностальжи по Москве.

Кстати, что говорят опросы?

И к тому же будивельник не раз указывал, что агрессией пу очень эффективно разбил это, начиная с мышебратства.



Напомню - см. % проголосававших за ЗЕ военнослужащих.

Уж они-то точно не из-за тоски по крепкой московской руке голосовали. Стоп.Мы о разном *рабстве* говорим.Речь была о совковом *рабском* поведенииВы же перевели на ностальжи по Москве.Кстати, что говорят опросы?И к тому же будивельник не раз указывал, что агрессией пу очень эффективно разбил это, начиная с мышебратства.Напомню - см. % проголосававших за ЗЕ военнослужащих.Уж они-то точно не из-за тоски по крепкой московской руке голосовали. detroytred

Повідомлень: 22987 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 23:17 pesikot написав: zРадио написав: Гадалка, тебе монисту не тяжело носить? Ты то откуда знаешь, когда меня делали, и что мне чуждо? Дурацкая привычка переводить спор на личностный уровень - завязывай уже! Гадалка, тебе монисту не тяжело носить?Ты то откуда знаешь, когда меня делали, и что мне чуждо? Дурацкая привычка переводить спор на личностный уровень - завязывай уже!

Да что тут гадать.



Об апартеиде активно педалировали тему в СССР в 1980-х, примерно 1981-1986.

Кстати, 2-я часть Смертельного Оружия затрагивает тему апартеида.

Значит, тогда ты должен был быть в сознательном возрасте.



Либо ты родился в начале 1970-х или раньше, тогда ты тему апартеида должен был слышать.

НО, средний возраст топ-менеджеров твоей конторы 37-38. а пониже уровней - 30. Это ты сам писал. Но ты у нас не топ.



Либо врёшь, что знаешь про апартеид. Потому что, с возрастом меньше 35, ты просто тему апартеида не слышал, ты был мал, когда эта тема была в новостях



Либо врёшь про возраст Да что тут гадать.Об апартеиде активно педалировали тему в СССР в 1980-х, примерно 1981-1986.Кстати, 2-я часть Смертельного Оружия затрагивает тему апартеида.Значит, тогда ты должен был быть в сознательном возрасте.Либо ты родился в начале 1970-х или раньше, тогда ты тему апартеида должен был слышать.НО, средний возраст топ-менеджеров твоей конторы 37-38. а пониже уровней - 30. Это ты сам писал. Но ты у нас не топ.Либо врёшь, что знаешь про апартеид. Потому что, с возрастом меньше 35, ты просто тему апартеида не слышал, ты был мал, когда эта тема была в новостяхЛибо врёшь про возраст



Мда, по такой логике людей, что-нибудь знающих о государстве шумер, не должно быть уже веков эдак 40



Ну а в том, что сам ты знаешь об апартеиде только по фильму Смертельное оружие 2, я и не сомневался Мда, по такой логике людей, что-нибудь знающих о государстве шумер, не должно быть уже веков эдак 40Ну а в том, что сам ты знаешь об апартеиде только по фильму Смертельное оружие 2, я и не сомневался zРадио

Повідомлень: 4777 З нами з: 02.05.18 Подякував: 893 раз. Подякували: 2040 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2020 23:21 zРадио написав: detroytred написав: Разве в ЕС нет стран, которые были столетие в составе (или под) каких-то империй?

Разве в ЕС нет стран, которые были столетие в составе (или под) каких-то империй?



Есть, конечно - "Бенилюксы". Де факто, самые успешные страны Европы. Не самые империалистические, а самые успешно-организовавшие жизнь людей у себя внутри.



detroytred написав: Кстати, оккупацию при СССР я бы все же брал в скобки.

Это такое же преувеличение, как и рабство.

Прикольная *оккурапация*, при которой оккупированный по уровню благополучия намного превосходил метрополию -- рашку Кстати, оккупацию при СССР я бы все же брал в скобки.Это такое же преувеличение, как и рабство.Прикольная *оккурапация*, при которой оккупированный по уровню благополучия намного превосходил метрополию -- рашку



Превосходит - это вряд ли. Но не отстает так точно Есть, конечно - "Бенилюксы". Де факто, самые успешные страны Европы. Не самые империалистические, а самые успешно-организовавшие жизнь людей у себя внутри.Превосходит - это вряд ли. Но не отстает так точно

Как это не превосходил?

В рашке вон до сих пор туалетами не обеспечили))



При СССР в Украине намного лучше жили, чем в рф.

Наука, промышленность была больше сосредоточена у нас.

На а хатынки украинские с рфовскими вообще было не сравнить. Как это не превосходил?В рашке вон до сих пор туалетами не обеспечили))При СССР в Украине намного лучше жили, чем в рф.Наука, промышленность была больше сосредоточена у нас.На а хатынки украинские с рфовскими вообще было не сравнить. detroytred

Повідомлень: 22987 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 53595360536153625363> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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