Додано: Вів 28 січ, 2020 23:30

pesikot написав: zРадио написав: Гадалка, тебе монисту не тяжело носить? Ты то откуда знаешь, когда меня делали, и что мне чуждо? Дурацкая привычка переводить спор на личностный уровень - завязывай уже! Гадалка, тебе монисту не тяжело носить?Ты то откуда знаешь, когда меня делали, и что мне чуждо? Дурацкая привычка переводить спор на личностный уровень - завязывай уже!

Да что тут гадать.



Об апартеиде активно педалировали тему в СССР в 1980-х, примерно 1981-1986.

Кстати, 2-я часть Смертельного Оружия затрагивает тему апартеида.

Значит, тогда ты должен был быть в сознательном возрасте.



Либо ты родился в начале 1970-х или раньше, тогда ты тему апартеида должен был слышать.

НО, средний возраст топ-менеджеров твоей конторы 37-38. а пониже уровней - 30. Это ты сам писал. Но ты у нас не топ.



Либо врёшь, что знаешь про апартеид. Потому что, с возрастом меньше 35, ты просто тему апартеида не слышал, ты был мал, когда эта тема была в новостях



еще проверка - родезия... еще проверка - родезия...

