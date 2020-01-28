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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 28 січ, 2020 23:25
detroytred написав:
Мы о разном *рабстве* говорим.
Речь была о совковом *рабском* поведении
Вы же перевели на ностальжи по Москве.
Кстати, что говорят опросы?
И к тому же будивельник не раз указывал, что агрессией пу очень эффективно разбил это, начиная с мышебратства.
Напомню - см. % проголосававших за ЗЕ военнослужащих.
Уж они-то точно не из-за тоски по крепкой московской руке голосовали.
Я писав, що радянські раби і їх діти забули свою національність, мову і культуру. Хтось почав, хоча б зараз, своє особисте відродження, а хтось так і залишився в рабських координатах окупантів, заперечуючи своїх пращурів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 23:26
pesikot написав:
Кстати, 2-я часть Смертельного Оружия затрагивает тему апартеида.
Значит, тогда ты должен был быть в сознательном возрасте.
А что это за хрень Смертельное оружие ? Убивало только негров ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 23:30
pesikot написав: zРадио написав:
Гадалка, тебе монисту не тяжело носить?
Ты то откуда знаешь, когда меня делали, и что мне чуждо? Дурацкая привычка переводить спор на личностный уровень - завязывай уже!
Да что тут гадать.
Об апартеиде активно педалировали тему в СССР в 1980-х, примерно 1981-1986.
Кстати, 2-я часть Смертельного Оружия затрагивает тему апартеида.
Значит, тогда ты должен был быть в сознательном возрасте.
Либо ты родился в начале 1970-х или раньше, тогда ты тему апартеида должен был слышать.
НО, средний возраст топ-менеджеров твоей конторы 37-38. а пониже уровней - 30. Это ты сам писал. Но ты у нас не топ.
Либо врёшь, что знаешь про апартеид. Потому что, с возрастом меньше 35, ты просто тему апартеида не слышал, ты был мал, когда эта тема была в новостях
Либо врёшь про возраст
еще проверка - родезия...
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 23:37
detroytred написав:
Как это не превосходил?
В рашке вон до сих пор туалетами не обеспечили))
detroytred написав:
При СССР в Украине намного лучше жили, чем в рф.
В РСФСР жили очень по-разному - страна просто очень разная. Европейская часть + нефтеносная Западная Сибирь жили не хуже УССР. Москва и Ленинград - отдельная история. Там лучше даже, чем в Киеве и на Донбассе...
detroytred написав:
Наука, промышленность была больше сосредоточена у нас.
Да, с этим не поспоришь. Но по состоянию на сейчас - только пожалеешь, как о по-глупому растерянном...
detroytred написав:
На а хатынки украинские с рфовскими вообще было не сравнить.
Тут тоже больше географии, климата и менталитета, чем экономических предпосылок
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Додано: Вів 28 січ, 2020 23:37
lapay написав:
Я писав, що радянські раби і їх діти забули свою національність, мову і культуру. Хтось почав, хоча б зараз, своє особисте відродження, а хтось так і залишився в рабських координатах окупантів, заперечуючи своїх пращурів.
*Рабство* и тем более рабство - это одно, а память о национальности, языке и культуре -- это другое.
Второе, кстати, -- это те же скрепы (только свои).
И что значит забув?
Много русскоговорящих украинцев знают свою историю, национальность, культуру, да и язык.
Да и с заперечують своих пращурiв -- сомнительно.
Ещё раз: рабы -- это кандалы.
Если же добровольное, то это не рабство.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 23:38
Зеленский опять лажанул нахваливая в Польше 100-ю Львовскую дивизию, мало того, что эта дивизия была скомплектована в Горьком, эта же дивизия активно забирала у Польши западную Белоруссию в 1939 году.
И это было сказано в Польше
Где Зеленский берет таких тупейших спичрайтеров
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Додано: Вів 28 січ, 2020 23:38
Renee написав:
.............
Бред московский. Ві бі хоть в Википедию посмотрели
Южно-Африканская Республика - развитая индустриальная держава, входит в 29 крупнейших экономик мира. Валовой внутренний продукт (ВВП) в 2006 году составил 587 500 000 000 долларов США (21 место в мире) что в пересчете на одного человека составляет 13,3 тыс. долларов (54 место в мире) [8] . Промышленность вместе со строительством составляет 31% от ВВП страны; аграрное производство вместе с лесным хозяйством и рыболовством - 3%; сфера обслуживания - 66% (по состоянию на 2006 год) [8] . Занятость активного населения в хозяйстве страны распределяется следующим образом: 25% - промышленность и строительство; 30% - аграрное, лесное и рыбное хозяйства; 45% - сфера обслуживания (по состоянию на 2006 год) [8] .
Поступления в государственный бюджет ЮАР за 2006 год составили 72200000000 долларов США, а расходы - 75900000000; дефицит составлял 5% [8] .ЮАР - самая развитая в экономическом отношении в Африке.
Первый парень на деревне?
Может стоит разобраться?
Что там с "сельскохозяйственными" Нидерландами?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 23:47
Таня Чорновол перелезла через забор с высокой колючей проволокой, чтобы попасть на прессуху в ДБР.
По моему давно пора определяться или лечить, или сажать, с учетом того, что девушка имеет еще автомат, это все становится слишком опасным для окружающих.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 23:51
freeze написав:
Зеленский опять лажанул нахваливая в Польше 100-ю Львовскую дивизию, мало того, что эта дивизия была скомплектована в Горьком, эта же дивизия активно забирала у Польши западную Белоруссию в 1939 году.
И это было сказано в Польше
Где Зеленский берет таких тупейших спичрайтеров
Хорошо, что он там про Бандеру-героя не начал рассказывать.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 23:52
lapay написав:
Я писав, що радянські раби і їх діти забули свою національність, мову і культуру. Хтось почав, хоча б зараз, своє особисте відродження, а хтось так і залишився в рабських координатах окупантів, заперечуючи своїх пращурів.
Забыть во время совка свою культуру и язык могли кто - жители ЗУ, Северной, и, частично, Центральной Украины.
Я уже говорил о манипуляциях с псевдо-русификацией Юго-Востока - как можно русифицировать то, что и было русскоязычным? Давай поиграем, я даже могу начать - я тебе русскоязычного писателя-одессита, рожденного до 1920-го года, ты мне в ответ - украиноязычного. И так далее до победы. Посмотрим, кто выиграет! С Донбассом, Херсоном, Николаевом, Днепром и Харьковом будет та же история...
Так что перестань обманывать - и себя, и других. Правда (для кого горькая, для кого - обычная) в том, что многие украинцы сегодня как раз хотели бы сохранить свою русскоязычную культуру, но сталкиваются все с бОльшим количеством преград на этом пути...
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