Додано: Вів 28 січ, 2020 23:52

lapay написав: Я писав, що радянські раби і їх діти забули свою національність, мову і культуру. Хтось почав, хоча б зараз, своє особисте відродження, а хтось так і залишився в рабських координатах окупантів, заперечуючи своїх пращурів. Я писав, що радянські раби і їх діти забули свою національність, мову і культуру. Хтось почав, хоча б зараз, своє особисте відродження, а хтось так і залишився в рабських координатах окупантів, заперечуючи своїх пращурів.

Забыть во время совка свою культуру и язык могли кто - жители ЗУ, Северной, и, частично, Центральной Украины.Я уже говорил о манипуляциях с псевдо-русификацией Юго-Востока - как можно русифицировать то, что и было русскоязычным? Давай поиграем, я даже могу начать - я тебе русскоязычного писателя-одессита, рожденного до 1920-го года, ты мне в ответ - украиноязычного. И так далее до победы. Посмотрим, кто выиграет! С Донбассом, Херсоном, Николаевом, Днепром и Харьковом будет та же история...Так что перестань обманывать - и себя, и других. Правда (для кого горькая, для кого - обычная) в том, что многие украинцы сегодня как раз хотели бы сохранить свою русскоязычную культуру, но сталкиваются все с бОльшим количеством преград на этом пути...