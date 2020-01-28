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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5360536153625363
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 00:01

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Рабство* и тем более рабство - это одно, а память о национальности, языке и культуре -- это другое.

Второе, кстати, -- это те же скрепы (только свои).

И что значит забув?
Много русскоговорящих украинцев знают свою историю, национальность, культуру, да и язык.
Да и с заперечують своих пращурiв -- сомнительно.

Ещё раз: рабы -- это кандалы.
Если же добровольное, то это не рабство.

Рабство воно і є рабство. Поки була можливість і не стріляли, з НДР злиняли 10% населення, з КНДР теж тікають тисячі, нариваясь на кулі. З Совка тікали, правдами і неправдами. Так тікають з рабства чи з зони.
"Какая разница?" і є манкуртство в чистому вигляді.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 1%80%D1%82
Манку́рт — людина зі стертою пам'яттю. Людина без історичної пам'яті, без знання історії власного народу. Термін походить із тюркського міфу і був поширений Чингізом Айтматовим у романі «І довше віку день триває» (1980). За Айтматовим, людині пошкоджують особистість та пам'ять з метою зробити покірного раба.

Киргизька легенда, згадана в романі, описує жорстокий шлях створення манкурта, людини, котра забуває все і значно втрачає особистість і тому стає взірцевим рабом. Полоненому вдягали на поголену голову щось схоже на шапку, що була свіжою шкірою верблюда. Раба залишали в пустелі на кілька днів зі зв'язаними руками та ногами і колодкою на шиї, аби він не міг доторкнутися головою землі. Шкіра верблюда під сонцем стягувалась, стискаючи голову, власне волосся вростало в шкіру. Це разом зі спрагою завдавало пекельних мук полоненому. Він або помирав, або залишався жити, забуваючи своє минуле та стаючи взірцевим рабом. Манкурти цінувалися більше за звичайних рабів.

Слово «манкурт» найширше вживається у країнах тюркських народностей колишнього Радянського Союзу (Азербайджані, Узбекистані, Татарстані, Казахстані тощо), щодо їхніх співгромадян, які не плекають достатньо рідну мову та культуру.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 00:18

  lapay написав:
  freeze написав:Проблема в том, что обвиняемые беркутовцы согласно закону Савченко －год за два - уже подошли к максимально теоретически возможному сроку, который им мог присудить суд. А материалов для суда не было и в помине. Их надо было по любому выпускать, иначе бы возникла юридическая коллизия.

Не було такої проблеми. Вони спокійно могли сидіти ще 10 років, під слідством, потім суд і вирок, після якого випустили б зали суду, як виконавших покарання.
Потім змогли б відсудити кілька тисяч євро, як Штепа, через ЄСПЛ.

Ну и?
1. Смысл этого?
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Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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