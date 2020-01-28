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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5360536153625363 Додано: Сер 29 січ, 2020 00:01 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Рабство* и тем более рабство - это одно, а память о национальности, языке и культуре -- это другое.



Второе, кстати, -- это те же скрепы (только свои).



И что значит забув?

Много русскоговорящих украинцев знают свою историю, национальность, культуру, да и язык.

Да и с заперечують своих пращурiв -- сомнительно.



Ещё раз: рабы -- это кандалы.

Если же добровольное, то это не рабство. Рабство* и тем более рабство - это одно, а память о национальности, языке и культуре -- это другое.Второе, кстати, -- это те же скрепы (только свои).И что значит забув?Много русскоговорящих украинцев знают свою историю, национальность, культуру, да и язык.Да и с заперечують своих пращурiв -- сомнительно.Ещё раз: рабы -- это кандалы.Если же добровольное, то это не рабство.

Рабство воно і є рабство. Поки була можливість і не стріляли, з НДР злиняли 10% населення, з КНДР теж тікають тисячі, нариваясь на кулі. З Совка тікали, правдами і неправдами. Так тікають з рабства чи з зони.

"Какая разница?" і є манкуртство в чистому вигляді.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 1%80%D1%82

Манку́рт — людина зі стертою пам'яттю. Людина без історичної пам'яті, без знання історії власного народу. Термін походить із тюркського міфу і був поширений Чингізом Айтматовим у романі «І довше віку день триває» (1980). За Айтматовим, людині пошкоджують особистість та пам'ять з метою зробити покірного раба.



Киргизька легенда, згадана в романі, описує жорстокий шлях створення манкурта, людини, котра забуває все і значно втрачає особистість і тому стає взірцевим рабом. Полоненому вдягали на поголену голову щось схоже на шапку, що була свіжою шкірою верблюда. Раба залишали в пустелі на кілька днів зі зв'язаними руками та ногами і колодкою на шиї, аби він не міг доторкнутися головою землі. Шкіра верблюда під сонцем стягувалась, стискаючи голову, власне волосся вростало в шкіру. Це разом зі спрагою завдавало пекельних мук полоненому. Він або помирав, або залишався жити, забуваючи своє минуле та стаючи взірцевим рабом. Манкурти цінувалися більше за звичайних рабів.



Слово «манкурт» найширше вживається у країнах тюркських народностей колишнього Радянського Союзу (Азербайджані, Узбекистані, Татарстані, Казахстані тощо), щодо їхніх співгромадян, які не плекають достатньо рідну мову та культуру. Рабство воно і є рабство. Поки була можливість і не стріляли, з НДР злиняли 10% населення, з КНДР теж тікають тисячі, нариваясь на кулі. З Совка тікали, правдами і неправдами. Так тікають з рабства чи з зони."Какая разница?" і є манкуртство в чистому вигляді.Манку́рт — людина зі стертою пам'яттю. Людина без історичної пам'яті, без знання історії власного народу. Термін походить із тюркського міфу і був поширений Чингізом Айтматовим у романі «І довше віку день триває» (1980). За Айтматовим, людині пошкоджують особистість та пам'ять з метою зробити покірного раба.Киргизька легенда, згадана в романі, описує жорстокий шлях створення манкурта, людини, котра забуває все і значно втрачає особистість і тому стає взірцевим рабом. Полоненому вдягали на поголену голову щось схоже на шапку, що була свіжою шкірою верблюда. Раба залишали в пустелі на кілька днів зі зв'язаними руками та ногами і колодкою на шиї, аби він не міг доторкнутися головою землі. Шкіра верблюда під сонцем стягувалась, стискаючи голову, власне волосся вростало в шкіру. Це разом зі спрагою завдавало пекельних мук полоненому. Він або помирав, або залишався жити, забуваючи своє минуле та стаючи взірцевим рабом. Манкурти цінувалися більше за звичайних рабів.Слово «манкурт» найширше вживається у країнах тюркських народностей колишнього Радянського Союзу (Азербайджані, Узбекистані, Татарстані, Казахстані тощо), щодо їхніх співгромадян, які не плекають достатньо рідну мову та культуру. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9761 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1097 раз. Подякували: 1215 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 січ, 2020 00:18 lapay написав: freeze написав: Проблема в том, что обвиняемые беркутовцы согласно закону Савченко －год за два - уже подошли к максимально теоретически возможному сроку, который им мог присудить суд. А материалов для суда не было и в помине. Их надо было по любому выпускать, иначе бы возникла юридическая коллизия. Проблема в том, что обвиняемые беркутовцы согласно закону Савченко －год за два - уже подошли к максимально теоретически возможному сроку, который им мог присудить суд. А материалов для суда не было и в помине. Их надо было по любому выпускать, иначе бы возникла юридическая коллизия.

Не було такої проблеми. Вони спокійно могли сидіти ще 10 років, під слідством, потім суд і вирок, після якого випустили б зали суду, як виконавших покарання.

Потім змогли б відсудити кілька тисяч євро, як Штепа, через ЄСПЛ. Не було такої проблеми. Вони спокійно могли сидіти ще 10 років, під слідством, потім суд і вирок, після якого випустили б зали суду, як виконавших покарання.Потім змогли б відсудити кілька тисяч євро, як Штепа, через ЄСПЛ.

Ну и?

1. Смысл этого?

2. Вы считаете это правильным и нормальным? Ну и?1. Смысл этого?2. Вы считаете это правильным и нормальным? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15243 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4314 раз. Подякували: 4012 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5360536153625363 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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